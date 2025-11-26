„Nem érdemes lobogó érzelmekkel viseltetni a friss Medián-mérés iránt, legyen az fideszes ünneplés vagy tiszás düh. Nem változott a prognózis! Az 50-40 még mindig sima győzelem, ez alapján Magyar Péter jövő tavasszal átveszi a Karmelitát. Sőt! A bejutásra e számok alapján teljesen esélytelen, 2-2 százalékra mért kutyapárt és DK mediános eredményeit látva a maradék szavazók is átvoksolhatnak a Tiszára – vagy jut arra akár a kutyapárt, hogy el sem indul. Ez meg egyenesen a kétharmadot közelítő győzelem esélye továbbra is.