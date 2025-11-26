Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
medián Tisza Párt irónia Ceglédi Zoltán

Ez alapján Magyar Péter jövő tavasszal átveszi a Karmelitát

2025. november 26. 13:01

A maradék szavazók is átvoksolhatnak a Tiszára.

2025. november 26. 13:01
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Nem érdemes lobogó érzelmekkel viseltetni a friss Medián-mérés iránt, legyen az fideszes ünneplés vagy tiszás düh. Nem változott a prognózis! Az 50-40 még mindig sima győzelem, ez alapján Magyar Péter jövő tavasszal átveszi a Karmelitát. Sőt! A bejutásra e számok alapján teljesen esélytelen, 2-2 százalékra mért kutyapárt és DK mediános eredményeit látva a maradék szavazók is átvoksolhatnak a Tiszára – vagy jut arra akár a kutyapárt, hogy el sem indul. Ez meg egyenesen a kétharmadot közelítő győzelem esélye továbbra is.

Ezt is ajánljuk a témában

Tehát ez még mindig egy bivalyerős Tisza, amihez még csak most adódik hozzá a 105 új helyi erő szavazógyűjtő ereje, hisz a mintát még az előválasztás lezárulta előtt gyűjtötték. Továbbra is arra biztatok minden kormányváltáson dolgozó újságírót, elemzőt, influenszert és művészt, bátran tartson Magyar Péterrel, ahogy eddig, a kommentelők pedig követeljék ki végre, hogy az ATV csak őket szerepeltesse.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kiev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kiev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sanyikám
2025. november 26. 15:52
Azért nem nézek sztendupp műsorokat mert nincs benne humor. Csak érőltetett kínlódás, mások kigúnyolása. Zoli!! Hát ezé letté tésis humortalan ......ista
Válasz erre
0
0
doncamilla
2025. november 26. 15:46
hat! faszt! kilences!
Válasz erre
1
0
Az ajtónak támaszkodni tilos
2025. november 26. 15:33
Ez ugye csak vicc?
Válasz erre
0
0
Ma is bukik a Zorbán...
•••
2025. november 26. 15:28 Szerkesztve
Most nem az a lényeg, hogy természetesen kizártnak tartom, hogy a Kicsi-szekta a parlamentbe jutás küszöbét jelentősebben meghaladná. Hanem az, hogy -egy vezetést mégis feltételezve- az területileg hogyan oszlik meg. Mert hiába nyerné meg a szekta magasan Butapestet. Márpedig, ha lenne előnye, az a bűnös város miatt lenne. Olyan ez, mintha egy focicsapat az első meccsét megnyerné mondjuk 8:2-re, de a többit elveszíti. Akkor kiesik. Pl. a Clintonné 2016-ban összességében több szavazatot kapott (olyan mocsokba fulladó államok miatt, mint California, az ottanni Butapest), azonban mégis megbukott. Ahogyan a Kicsi is meg fog. Nem véletlen, hogy csak ilyen összesített (most hagyjuk, hogy hiteltelen) eredményeket közlik, pedig a mandátumbecslés sokkal fontosabb lenne ennél. Csak azt nehezebb lenne meghamisítani.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!