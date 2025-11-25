A New York Post megszellőztette, mi az orosz reakció a 19 pontos béketervre

Oroszország el fogja utasítani az Egyesült Államok és Ukrajna által kidolgozott új, 19 pontból álló tűzszüneti megállapodást, ami azt jelenti, hogy a háború legalább karácsonyig folytatódni fog, mondták források kedden a New York Post riporterének.

Steve Witkoff elnöki megbízott 28 pontból álló tervezetét vasárnap Washington és Kijev magas rangú tisztviselői közötti tárgyalások után 19 pontos tervre szűkítették, amely Ukrajna számára is elfogadható.