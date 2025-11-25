A New York Post megszellőztette, mi az orosz reakció a 19 pontos béketervre

Macron továbbra is fordítva ül a lovon: kioktatta Trumpot az amerikai béketervből
„Békét akarunk, de nem olyan békét, amely valójában kapitulációt jelent”– fogalmazott Emmanuel Macron kedden.
Az európaiak és ukránok által kidolgozott javításokat a New York Post forrásai szerint nem fogják elfogadni az oroszok.
Oroszország el fogja utasítani az Egyesült Államok és Ukrajna által kidolgozott új, 19 pontból álló tűzszüneti megállapodást, ami azt jelenti, hogy a háború legalább karácsonyig folytatódni fog, mondták források kedden a New York Post riporterének.
Steve Witkoff elnöki megbízott 28 pontból álló tervezetét vasárnap Washington és Kijev magas rangú tisztviselői közötti tárgyalások után 19 pontos tervre szűkítették, amely Ukrajna számára is elfogadható.
De több forrás azt mondta a Postnak, hogy Oroszország nem fogja elfogadni a 19 pontos változatot, mivel már a korábbi, tágabb tervvel sem voltak teljesen elégedettek.
Mégis, Moszkva azt akarja majd láttatni, mintha nem utasítaná el egyértelműen az Egyesült Államok összes, Ukrajnában a béke megteremtésére irányuló erőfeszítését, mert attól tart, hogy ezzel tovább provokálná Trumpot – állították a források.
Myroslava Gogadze, az Atlantic Council Eurasia Center kutatója a Postnak azt mondta:
Ukrajna tudja, hogy ez a 19 pontos terv olyan, amit Oroszország nem fog elfogadni.
„Azonban ennek a gyakorlatnak nem az volt a célja, hogy megállapodást kössünk, hanem, hogy kidobjuk azt a 28 pontos tervet, és beépítsünk néhány ukrán érdeket a lehetséges tárgyalásokba, és megmutassuk, hogy Ukrajna valóban hajlandó és akar tárgyalni” – jelentette ki.
Az amerikai elnök emberei egyszerre folytatnak tárgyalásokat Oroszországban és Ukrajnában.
Az elnök honlapja elutasította a kabinetfőnök leváltására irányuló petíciót.
JD Vance alelnök a gyors lezárást, Macro Rubio külügyminiszter viszont az ukránoknak legideálisabb megoldást szorgalmazza.