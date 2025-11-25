Ft
orosz-ukrán háború két éve Ukrajna Oroszország Egyesült Államok

A New York Post megszellőztette, mi az orosz reakció a 19 pontos béketervre

2025. november 25. 20:37

Az európaiak és ukránok által kidolgozott javításokat a New York Post forrásai szerint nem fogják elfogadni az oroszok.

2025. november 25. 20:37
Oroszország el fogja utasítani az Egyesült Államok és Ukrajna által kidolgozott új, 19 pontból álló tűzszüneti megállapodást, ami azt jelenti, hogy a háború legalább karácsonyig folytatódni fog, mondták források kedden a New York Post riporterének. 

Steve Witkoff elnöki megbízott 28 pontból álló tervezetét vasárnap Washington és Kijev magas rangú tisztviselői közötti tárgyalások után 19 pontos tervre szűkítették, amely Ukrajna számára is elfogadható.

De több forrás azt mondta a Postnak, hogy Oroszország nem fogja elfogadni a 19 pontos változatot, mivel már a korábbi, tágabb tervvel sem voltak teljesen elégedettek.

Mégis, Moszkva azt akarja majd láttatni, mintha nem utasítaná el egyértelműen az Egyesült Államok összes, Ukrajnában a béke megteremtésére irányuló erőfeszítését, mert attól tart, hogy ezzel tovább provokálná Trumpot – állították a források.

Myroslava Gogadze, az Atlantic Council Eurasia Center kutatója a Postnak azt mondta: 

Ukrajna tudja, hogy ez a 19 pontos terv olyan, amit Oroszország nem fog elfogadni.

„Azonban ennek a gyakorlatnak nem az volt a célja, hogy megállapodást kössünk, hanem, hogy kidobjuk azt a 28 pontos tervet, és beépítsünk néhány ukrán érdeket a lehetséges tárgyalásokba, és megmutassuk, hogy Ukrajna valóban hajlandó és akar tárgyalni” – jelentette ki. 

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

akitiosz
2025. november 25. 22:48
Ennek a háborúnak jelenleg csak katonai megoldása van. Az ukrán hadsereget le kell verni, azután lesz béke.
optimista-2
2025. november 25. 22:04
Mi történik ? Mari (Schmidt Mária) elmondta ma a tv-ben. A proxy háborút a nyugat -benne az usa-val elvesztette az oroszokkal szemben. És ebből úgy akar kijönni, hogy előáll a békével.
Tuners
2025. november 25. 21:45
Há’ a rejszgép kokrowács nem megmondta hogy ez a terv lesz a tuti?!
tikkadt-szocske
2025. november 25. 21:39
Nem rossz ez a 19 pontos béketerv, de a Markos-Nádas-Boncz azért jobb , ha már az ember röhögni akar.
