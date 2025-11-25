Macron továbbra is fordítva ül a lovon: kioktatta Trumpot az amerikai béketervből

Ezért akarja Trump sürgősen lezárni az orosz-ukrán háborút!
Donald Trump „békecsinálóként” szeretne bevonulni a történelembe, de a republikánus szavazók azt várják tőle, hogy hozza vissza az első elnöksége alatt tapasztalt jólétet.
„Békét akarunk, de nem olyan békét, amely valójában kapitulációt jelent”– fogalmazott Emmanuel Macron kedden.
Donald Trump amerikai elnök béketervét javítani kell, hogy Ukrajna és Európa számára elfogadható legyen – nyilatkozta Emmanuel Macron francia elnök kedden az RTL rádiónak – írja a Reuters.
A múlt héten előterjesztett 28 pontos amerikai békejavaslat sokakat meglepett az amerikai kormányban, Kijevben és Európában, és új aggodalmakat váltott ki azzal kapcsolatban, hogy a Trump-adminisztráció hajlandó lehet Ukrajnát egy Moszkva számára rendkívül kedvező megállapodás aláírására kényszeríteni.
Ez egy kezdeményezés, amely a helyes irányba mutat: a béke felé. Azonban vannak olyan szempontok, amelyeket meg kell vitatni, megtárgyalni és javítani”
– mondta Macron. „Békét akarunk, de nem olyan békét, amely valójában kapitulációt jelent.” Hozzátette, hogy csak az ukránok dönthetnek arról, hogy milyen területi engedményeket hajlandók tenni.
„Ami az asztalra került, képet ad arról, hogy mi lenne elfogadható az oroszok számára. Ez azt jelenti, hogy az ukránoknak és az európaiaknak is ezt kell elfogadniuk? A válasz nem” – tette hozzá Macron.
Macron szerint Ukrajna első védelmi vonala az Oroszországgal való béke esetén a saját hadseregének újjáépítése lenne, és ennek nem lehetnek korlátai.
Azt is elmondta, hogy a befagyasztott orosz vagyon Európában van, és csak Európa dönthet arról, hogy mi történjen vele.
Fotó: Ludovic MARIN / AFP
