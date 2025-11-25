Ft
11. 25.
kedd
Macron továbbra is fordítva ül a lovon: kioktatta Trumpot az amerikai béketervből

2025. november 25. 19:39

„Békét akarunk, de nem olyan békét, amely valójában kapitulációt jelent”– fogalmazott Emmanuel Macron kedden.

2025. november 25. 19:39
Donald Trump amerikai elnök béketervét javítani kell, hogy Ukrajna és Európa számára elfogadható legyen – nyilatkozta Emmanuel Macron francia elnök kedden az RTL rádiónak – írja a Reuters.

A múlt héten előterjesztett 28 pontos amerikai békejavaslat sokakat meglepett az amerikai kormányban, Kijevben és Európában, és új aggodalmakat váltott ki azzal kapcsolatban, hogy a Trump-adminisztráció hajlandó lehet Ukrajnát egy Moszkva számára rendkívül kedvező megállapodás aláírására kényszeríteni.

Donald Trump amerikai elnök béketervét javítani kell, hogy Ukrajna és Európa számára elfogadható legyen – nyilatkozta Emmanuel Macron francia elnök kedden az RTL rádiónak.

Ez egy kezdeményezés, amely a helyes irányba mutat: a béke felé. Azonban vannak olyan szempontok, amelyeket meg kell vitatni, megtárgyalni és javítani”

– mondta Macron. „Békét akarunk, de nem olyan békét, amely valójában kapitulációt jelent.” Hozzátette, hogy csak az ukránok dönthetnek arról, hogy milyen területi engedményeket hajlandók tenni.

„Ami az asztalra került, képet ad arról, hogy mi lenne elfogadható az oroszok számára. Ez azt jelenti, hogy az ukránoknak és az európaiaknak is ezt kell elfogadniuk? A válasz nem” – tette hozzá Macron.

Macron szerint Ukrajna első védelmi vonala az Oroszországgal való béke esetén a saját hadseregének újjáépítése lenne, és ennek nem lehetnek korlátai.

Azt is elmondta, hogy a befagyasztott orosz vagyon Európában van, és csak Európa dönthet arról, hogy mi történjen vele.

Fotó: Ludovic MARIN / AFP

Csubszi
2025. november 25. 22:52
Na, nemsokára Mikronnak is vége! Csak egyszer szóltok be Trumpnak, kis prosztók! Aztán jön a német Máris szomszéd a körte fejével! Starmer már becsicskult!
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. november 25. 21:13
Macron blöfföl. Tudja hogy az oroszok ellen semmi esélye sincs.
Válasz erre
1
0
nzoltan-818
2025. november 25. 20:28
Macron az ukrán háborúban az ideiglenes túlélés lehetőségét látja. Franciaország államadóssága a GDP 115,6 százalékát is meghaladja. Így érthető, hogy égetően szükséges a csőd elkerüléséhez, a zárolt orosz vagyon legalább egy részének megkaparintása és az Ukrajnában esetleg megszerezhető nyersanyag és agrár kincs minél nagyobb szelekének megkaparintása. A ezen túl, többi humanista és erkölcsi mantra és Eu-s érték duma, csupán üres blabla és álca hiszékeny széplelkeknek.
Válasz erre
4
0
Titi
2025. november 25. 20:28
Kérdezte a véleményedet valaki, csigazabáló? Te állsz háborúban az oroszokkal? Milyen személyes érdeked fűződik hozzá, hogy uszítsd a koboldot, hogy kezdjen ismét kekeckedni az amerikaiakkal? Vagy előre mented az irhádat, mert tudod, hogy hamarosan úgy vágnak ki, mint a macskát?
Válasz erre
5
0
