Macron továbbra is fordítva ül a lovon: kioktatta Trumpot az amerikai béketervből

Donald Trump amerikai elnök béketervét javítani kell, hogy Ukrajna és Európa számára elfogadható legyen – nyilatkozta Emmanuel Macron francia elnök kedden az RTL rádiónak – írja a Reuters.

A múlt héten előterjesztett 28 pontos amerikai békejavaslat sokakat meglepett az amerikai kormányban, Kijevben és Európában, és új aggodalmakat váltott ki azzal kapcsolatban, hogy a Trump-adminisztráció hajlandó lehet Ukrajnát egy Moszkva számára rendkívül kedvező megállapodás aláírására kényszeríteni.