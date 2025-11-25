Ezért akarja Trump sürgősen lezárni az orosz-ukrán háborút!

A legtöbb felmérés szerint az amerikai szavazókat a következő 5 téma foglalkoztatja: gazdaság, politikai erőszak, bevándorlás, bűnözés és egészségügy. Ami nem kifejezetten érdekli az amerikaiakat az az orosz-ukrán háború. Bár az amerikai lapok sokat foglalkoznak a témával, de az amerikai családok várhatóan nem erről fognak beszélgetni a hálaadás napi ünnepi vacsoránál. Amerikából nézve Ukrajna rendkívül távol van. Éppen ezért a Republikánus Párt Trump-párti ága már a kampány során támogatta azt az álláspontot, hogy itt az ideje lezárni ezt a háborút. Trump ezt meg is ígérte, és most a 28 pontos terv bemutatásával ez az ígéret egyre közelebb látszik kerülni a beteljesedéshez. De miért siet Trump? Bár az elnök valószínűleg őszintén véget akar vetni a vérontásnak, politikai oka is van annak, hogy megegyezést sürget.

Donald Trump lezárná az ukrán háborút, amivel Zelenszkijt nehéz döntés elé állította. SAUL LOEB / AFP

Örökség vagy boldog szavazók

Mivel a poltika egy folyamatosan zajló kampánnyá változott – különösen az Egyesült Államokban, ahol a képviselők kétévente megmérettetnek – ezért a poltikusoknak folyamatosan eredményeket kell felmutatniuk. Sőt az eredmény önmagában nem elég, az is kell, hogy az emberek „érezzék” az eredmény pozitív hatásait. Itt mindig nehéz helyzetben vannak az amerikai elnökök, akiknek a hatalma hagyományosan korlátozott. Bár Trump az első hetekben elképesztő mennyiségű elnöki rendeletet adott ki, amelyek nagyrészt a Biden alatti progresszív poltikák visszafordítását célozták, és elsősorban az illegális bevádorlók kitoloncolására tette a hangsúlyt,