Ezért akarja Trump sürgősen lezárni az orosz-ukrán háborút!

A Kongresszus továbbra sem szavazott meg jelentős bevándorlási reformot, a vámok eredménye eddig vegyes, és megvalósításuk felemás, és a különböző kedvezmények (nincs adó a borravalón stb.) nem elegendőek ahhoz, hogy az amerikaiak azt érezzék, hogy jobban élnek, mint egy évvel ezelőtt. Ráadásul komoly problémák vannak az Obama elnök által bevezetett egézszégügyi biztosítással, amelyet előbb utóbb orvosolni kell, de aki megteszi, azt nem fogják szeretni a választók.
Trump felmérései jelentősen leesetek az utóbbi hónapokban és a párton belül is érezhető némi elégedetlenség. Van olyan része ennek az elégedetlenségnek, amely manipulált: nemrég lelepleződött, hogy az X-en magukat „MAGA” vagyis Trump támogatóként beállító, jelentős követői táborral rendelkező felhasználók valójában Pakisztánban meg Bangladesben vannak bejegyezve. Az X-en ugyanis a napokban debütált egy új funkió, amely segítségével meg lehet nézni, hogy az adott felhasználó hol hozta létre a fiókját. Ez külföldi trollok tömegeit leplezte le, akik hőbörögtek és elégedetlen kommenteket írogattak különösen Trump külpolitikája kapcsán.
Másrészt azonban második elnökségének megkezdése óta a legmélyebbre zuhantak Trump számai: a legújabb Ipsos/Reuters kutatás szerint 38%-ra csökkent azoknak az aránya, akik elégedettek vele.
Trump nem indult magasról, de ez a zuhanás annak köszönhető, hogy nem csökkentek eléggé az élelmiszer és az energiaárak, és sokaknak az sem tetszett, ahogy az Epstein-ügyet kezelte.
