11. 25.
kedd
Ezért akarja Trump sürgősen lezárni az orosz-ukrán háborút!

2025. november 25. 09:04

Donald Trump „békecsinálóként” szeretne bevonulni a történelembe, de a republikánus szavazók azt várják tőle, hogy hozza vissza az első elnöksége alatt tapasztalt jólétet. Elemzés.

2025. november 25. 09:04
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

A legtöbb felmérés szerint az amerikai szavazókat a következő 5 téma foglalkoztatja: gazdaság, politikai erőszak, bevándorlás, bűnözés és egészségügy. Ami nem kifejezetten érdekli az amerikaiakat az az orosz-ukrán háború. Bár az amerikai lapok sokat foglalkoznak a témával, de az amerikai családok várhatóan nem erről fognak beszélgetni a hálaadás napi ünnepi vacsoránál. Amerikából nézve Ukrajna rendkívül távol van. Éppen ezért a Republikánus Párt Trump-párti ága már a kampány során támogatta azt az álláspontot, hogy itt az ideje lezárni ezt a háborút. Trump ezt meg is ígérte, és most a 28 pontos terv bemutatásával ez az ígéret egyre közelebb látszik kerülni a beteljesedéshez. De miért siet Trump? Bár az elnök valószínűleg őszintén véget akar vetni a vérontásnak, politikai oka is van annak, hogy megegyezést sürget.

Donald Trump lezárná az ukrán háborút, amivel Zelenszkijt nehéz döntés elé állította. SAUL LOEB / AFP
Donald Trump lezárná az ukrán háborút, amivel Zelenszkijt nehéz döntés elé állította.  SAUL LOEB / AFP

Örökség vagy boldog szavazók

Mivel a poltika egy folyamatosan zajló kampánnyá változott – különösen az Egyesült Államokban, ahol a képviselők kétévente megmérettetnek – ezért a poltikusoknak folyamatosan eredményeket kell felmutatniuk. Sőt az eredmény önmagában nem elég, az is kell, hogy az emberek „érezzék” az eredmény pozitív hatásait. Itt mindig nehéz helyzetben vannak az amerikai elnökök, akiknek a hatalma hagyományosan korlátozott. Bár Trump az első hetekben elképesztő mennyiségű elnöki rendeletet adott ki, amelyek nagyrészt a Biden alatti progresszív poltikák visszafordítását célozták, és elsősorban az illegális bevádorlók kitoloncolására tette a hangsúlyt, 

nagyon sok terület van, ahol nem tudott áttörést elérni. 

A Kongresszus továbbra sem szavazott meg jelentős bevándorlási reformot, a vámok eredménye eddig vegyes, és megvalósításuk felemás, és a különböző kedvezmények (nincs adó a borravalón stb.) nem elegendőek ahhoz, hogy az amerikaiak azt érezzék, hogy jobban élnek, mint egy évvel ezelőtt. Ráadásul komoly problémák vannak az Obama elnök által bevezetett egézszégügyi biztosítással, amelyet előbb utóbb orvosolni kell, de aki megteszi, azt nem fogják szeretni a választók. 

Trump felmérései jelentősen leesetek az utóbbi hónapokban és a párton belül is érezhető némi elégedetlenség. Van olyan része ennek az elégedetlenségnek, amely manipulált: nemrég lelepleződött, hogy az X-en magukat „MAGA” vagyis Trump támogatóként beállító, jelentős követői táborral rendelkező felhasználók valójában Pakisztánban meg Bangladesben vannak bejegyezve. Az X-en ugyanis a napokban debütált egy új funkió, amely segítségével meg lehet nézni, hogy az adott felhasználó hol hozta létre a fiókját. Ez külföldi trollok tömegeit leplezte le, akik hőbörögtek és elégedetlen kommenteket írogattak különösen Trump külpolitikája kapcsán. 

Másrészt azonban második elnökségének megkezdése óta a legmélyebbre zuhantak Trump számai: a legújabb Ipsos/Reuters kutatás szerint 38%-ra csökkent azoknak az aránya, akik elégedettek vele.

Trump nem indult magasról, de ez a zuhanás annak köszönhető, hogy nem csökkentek eléggé az élelmiszer és az energiaárak, és sokaknak az sem tetszett, ahogy az Epstein-ügyet kezelte. 

Csak Amerika

Trump támogatói bázisán belül van egy kisebbség, amelyet egyre gyakrabban említenek „csak Amerika” táborként, akiknek nem elég az elnök „Amerika az első” programja, hanem a teljes elszigetelődést támogatják. Ezen csoport egyik vezető tagja Marjorie Taylor Greene képviselő, aki Trumpba kapaszodva lett híres, majd olyan ordenáré kijelentések hoztak neki világhírnevet, mint mikor azt állította, hogy „a titkos zsidó űrlézerek okoztak egy tűzvészt.” Az utóbbi hónapokban Trump ellen kezdett kampányolni azt állítva, hogy az elnök előbbre tartja más országok érdekeit, mint Amerikáét. Ez odáig fajult, hogy Green a napokban bejelentette, hogy lemond képviselőségéről, amellyel rendkívül nehéz helyzetbe hozza a már így is hajszálnyi többséggel rendelkező republikánusokat. 

A „csak Amerika” csoport az utóbbi hónapokban leginkább erősödő Izrael-ellenességgel helyezkedett egyre inkább szembe a párttal, de ők azok is, akik szerint az egész ukrajnai helyzethez semmi köze nincsen az Egyesült Államoknak, és nem is kellene ennyit foglalkozni vele. 

Ez a tábor kisebbségben van, de a szavazókkal egyértelműen rezonál az, hogy „Trump túl sokat foglalkozik a külpolitikával”, és ez egyre többször hangzik el panaszként olyan kommentátorok szájából, akik lelkes támogatói voltak az elnöknek. 

Lame-duck 

Trumpnak azért is fontos lenne a háború lezárása, mert jövőre félidős választások lesznek és a kampány szempontjából segítene, ha elmondhatná, hogy sikeresen lezárta a konfliktust. 

Ugyanis a félidős választáskor szinte minden esetben az elnök addigi teljesítményéről mondanak ítéletet a szavazók. 

Trumpnak néhány hónapja maradt, hogy a progamja és ígéretei legfontosabb pontjait megvalósítsa, mert ha a republikánusok elvesztik a a Kongresszus bármelyik házát akkor Trump utolsó két évében „lame duck” vagyis „béna kacsa” elnök lesz, amely az amerikai poltikai zsargonban azt jelzi, hogy semmilyen jelentős döntést nem fog tudni hozni. 

Ráadásul valószínűleg jövőre el is fog indulni a helyezkedés, hogy ki legyen az elnökjelölt. Trump kabinetjének két tagjai is van, akik esélyesek: JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter. Utóbbinak különösen fontos lehet egy külpolitikai győzelem. 

Trump eredetileg a hírek szerint abban bízott, hogy már hálaadás előtt sor kerülhet egy megegyezésre, azonban hétfőn már óvatosabban fogalmazott: „Ne hidd el, amíg nem látod, de lehet, hogy valami jó dolog történik” – írta közösségi oldalán. 

apro_marosan_petergabor
2025. november 25. 09:22
Trump szeretné lezárni az ukrán háborút, de nem fog menni. Megnyerte a választást, kényelmesen, de a demokrata ellenzék nem tette fel a kezét, sőt. NY-ban már marxista mohamedán a polgármester - ukrajnai pozícióikat sem fogják önként feladni. Ehhez be kellene váltani a fenyegetéseit, pl. lekapcsolnia a Star Linket - nem fogja, leállítani a hírszerzési támogatást - nem fogja... A háború megy tovább.
orokkuruc-2
2025. november 25. 09:19
Gyakorlatilag alig esik szó a visszaadhatatlan USA államadósságról. Lesz egy ilyen, "felejtsék el" opciója? (régebben azt hittem a bitcoint annak megoldására találták ki)
pipa89
2025. november 25. 09:18
Sajnos a teljes nemzeti vagyonára eladósodott USA nem egy könnyen kezelhető helyzetet jelent. Egy Gordiuszi csomó, amit a FED államosítása nélkül, vagy a PÉNZMAFFIA vagyonának államosítása nélkül lehetetlen megoldani. Az USA-át ilyenkor "szokta" világháborúba küldeni a PETRODOLLÁROS, HADIIPAROS PÉNZMAFFIA. Trump pedig békét akar, nem háborút. A jenkik pedig olcsó kenyeret akarnak, és tesznek Ukrajnára vagy bárki másra. Ez a 22-es csapdája.
