76 magyar településen, valamint Londonban és Bécsben is színpadra lépett idén a Duna Művészegyüttes (X)

Kis magyar táncrajz – Rendhagyó néprajzi óra keretében interaktív módon mutatta be a Kárpát-medence autentikus néptáncait, népzenéit, viseleteit a Duna Művészegyüttes országszerte hetvenhat helyszínen, de Londonban és Bécsben is színpadra léptek a helyi Liszt Intézetekben Magyar táncképek című egész estés előadásukkal. Az éves turné a Petőfi Kulturális Program keretében, Magyarország Kormánya támogatásával valósult meg.

A gyermekek, fiatalok sokoldalú nevelésében, képességeik fejlesztésében elengedhetetlen a népi kultúra értékeinek megismerése, továbbá a népi játékok és a néptánc nagymértékben fejlesztik a gyermekek mozgáskultúráját, testtudatát, identitását, szociális érzékenységét. A Duna Művészegyüttes Kis magyar táncrajz – Rendhagyó néprajzi óra című előadása interaktív, befogadható módon, narrátor segítségével ismeretterjesztően, olykor humorosan ad át tudást és néprajzi információkat a fiatalok számára. A műsor szerkesztője, valamint egyik narrátora Sikentáncz Szilveszter, az Örökség Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Népművészeti Egyesület elnöke.