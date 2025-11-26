Ft
76 magyar településen, valamint Londonban és Bécsben is színpadra lépett idén a Duna Művészegyüttes (X)

2025. november 26. 12:11

A Petőfi Kulturális Program Magyarország Kormánya támogatásával, a kultúrstratégiai intézmények együttműködésében, a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjával valósul meg.

2025. november 26. 12:11
null

Kis magyar táncrajz – Rendhagyó néprajzi óra keretében interaktív módon mutatta be a Kárpát-medence autentikus néptáncait, népzenéit, viseleteit a Duna Művészegyüttes országszerte hetvenhat helyszínen, de Londonban és Bécsben is színpadra léptek a helyi Liszt Intézetekben Magyar táncképek című egész estés előadásukkal. Az éves turné a Petőfi Kulturális Program keretében, Magyarország Kormánya támogatásával valósult meg.

A gyermekek, fiatalok sokoldalú nevelésében, képességeik fejlesztésében elengedhetetlen a népi kultúra értékeinek megismerése, továbbá a népi játékok és a néptánc nagymértékben fejlesztik a gyermekek mozgáskultúráját, testtudatát, identitását, szociális érzékenységét. A Duna Művészegyüttes Kis magyar táncrajz – Rendhagyó néprajzi óra című előadása interaktív, befogadható módon, narrátor segítségével ismeretterjesztően, olykor humorosan ad át tudást és néprajzi információkat a fiatalok számára. A műsor szerkesztője, valamint egyik narrátora Sikentáncz Szilveszter, az Örökség Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Népművészeti Egyesület elnöke.

A Duna Művészegyüttes 2025-ben összesen 76 magyarországi helyszínen, minden vármegyében nagyjából 4-4 településen mutatta be a Rendhagyó néprajzi órát a Petőfi Kulturális Program támogatásával. A produkció pozitív visszaigazolásai, a többszáz gyermek lelkes reakciója, mind-mind mutatják a program fontosságát, a kulturális értékekhez való egyenlő esélyű hozzáférést, különösen a kisebb településeken, ahová más módon nem tud eljutni a népi kultúra.

Az országjáró turnén kívül, ugyancsak a Petőfi Kulturális Program keretében, július 15-én Londonban, október 22-én pedig Bécsben, a Liszt Intézetekben láthatta a helyi közönség az Együttes Magyar Táncképek című előadását. A produkció egy folklórelőadás, amelynek műsorát a Kárpát-medence autentikus néptáncait bemutató, feldolgozó koreográfiák alkotják, és amelyben a tánckar és a zenekar különböző hangulatokat idéz meg, impressziókat nyújt a paraszti kultúrából. Mindkét előadás rendező-koreográfusa Juhász Zsolt Harangozó Gyula-díjas koreográfus, Érdemes művész, az Együttes művészeti vezetője.

A Petőfi Kulturális Program Magyarország Kormánya támogatásával, a kultúrstratégiai intézmények együttműködésében, a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjával valósul meg.

Természetesen a Duna Művészegyüttes az év során Budapesten és vidéki nagyvárosok különböző helyszínein is színpadra lépett, november 28-án mutatja be Partium - Az Értől az Óceánig című legújabb produkcióját a Nemzeti Táncszínházban, mely a partiumi emberek identitáskérdéseit érintve beszél urbánus és paraszti létezésükről, a vidék sajátos kulturális sokszínűségéről, Magyarország és a Partium kapcsolatáról.

X

Kép forrása: Végh Tamás / Duna Művészegyüttes

