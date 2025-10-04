Milliós támogatások a magyar kultúra fennmaradásáért – színházakat és pódiumprodukciókat támogatott az NKA

Az NKA idén 150 millió forint vissza nem térítendő támogatással segíti az új színházi, bábszínházi és pódiumprodukciók megszületését, melyek a magyar kultúra szerves részei. A pályázatok fókuszában egyszerre állnak a magyar szerzők művei, a hazai és egyetemes klasszikusok, valamint a kortárs kezdeményezések.

Pataki András, az Előadó-művészetek Kollégiumának elnöke áprilistól tölti be tisztségét, és 2027-ig irányítja a kollégium munkáját. Vele beszélgettünk arról, mit tart a legfontosabbnak a mostani döntésekben, hogyan illeszkednek ezek a jövő kulturális stratégiájába, és mit üzen azoknak, akik támogatást nyertek – vagy épp kritikával élnek.

***

Arra a kérdésre, hogy a 2025-ös kiírásban miért a magyar szerzők műveinek támogatására helyezték a legnagyobb hangsúlyt, Pataki azt felelte, hogy a

magyar színházi hagyomány rendkívül gazdag, és szerencsére van egy fiatal és középgenerációs alkotói kör is, melynek tagjai friss szemlélettel, de a gyökerekhez hűen írnak.