Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
mese Gálffi László Darvas Iván színház

Az ember legméltóbb teremtménye

2025. szeptember 16. 21:40

Darvas Iván Gálffi László alakjában beszél hozzánk azért, hogy Gálffi az ő szavain keresztül beszélhessen mindannyiunkhoz. Az Örkényben bemutatott A Darvas szerelmes levél nőkhöz, színházhoz, élethez.

2025. szeptember 16. 21:40
null
Farkas Anita

„Na, színházi évadkezdésnek ez nem is volt rossz”, mondja az egyik néző mellettem a partnerének Gálffi László Darvas-estje után. Mi pedig hozzátennénk, hogy A Darvas címmel mostantól az Örkény Stúdióban futó, nagyjából másfél órás előadás nemhogy évadkezdésnek nem rossz, évad közepi bemutatóként is pont ilyen remek volna. Köszönhetően egyrészt a kiváló alapanyagnak, másrészt nem kevésbé kiváló előadójának; sőt Darvas Iván Lábjegyzetek című önéletrajzi könyvéből maga Gálffi László válogatta a részleteket. A kötetben Darvas nemcsak a művészi pályáját rajzolta meg, hanem „egy egész korszak történelmi és személyes tapasztalataira nézett vissza önkímélet nélküli őszinteséggel és öniróniával”. Színésztársa pedig hasonló őszinteséggel és önreflexív humorral áll most elénk, hogy végül már ne is nagyon tudjuk, hol végződik a Darvas, és hol kezdődik a Gálffi. 

És miközben a tisztelet maximálisan megmarad az éppen száz éve született példakép iránt, ott a nyomában az életről valószínűleg hasonlóan gondolkodó két ember cinkos összekacsintása is: a túlélés záloga, ha sem magunkat, sem a környezetünket nem vesszük halálosan komolyan. Még olyan finoman szólva is döcögős korszakokban sem, mint amilyenek Darvasnak is kijutottak. 1945, 1956 és a rendszerváltás évei; a dramaturgiailag tökéletes ívet húzó írásrészek ezek köré a mindig újat – de nem mindig jobbat hozó – csomópontok köré szerveződnek, az előadás csúcspillanatainak egyike fegyőr és rab macska-egér játékának egyszerre megrendítő és szórakoztató felidézése. És persze az egész hátterében kis magánélet, felvillanások egy későn érő férfi nagy és még nagyobb szerelmeiből, csak egyszer komorodik el igazán a kép, amikor úgy tűnik, örökre vége a dalnak – „maga magyar színpadra többé nem léphet”. 

Így Gálffi László visszafogottságában is ezerszínű, jelmezeket, díszleteket vagy egyéb külső támasztékot nem igénylő meséje során egyszerre egy új réteg is előbújik: mintha Darvassal közösen írnának egy színháznak szóló, évődő szerelmes levelet. Amiről utóbbi éppen a Lábjegyzetekben így beszélt: „A színház az emberi lét ünnepe. A színház a múló pillanat varázslója. A színház az a hely, ahol rövid időre értelmet nyer az egyébként értelmetlennek tűnő lét. A színház a legemberszabásúbb, az ember korlátait és lehetőségeit egyaránt legpregnánsabban megjelenítő intézmény. A színház az ember legméltóbb teremtménye. Persze tudjuk – a történelem elég gyakran bizonyította –, mindez korántsem nélkülözhetetlen: lehet élni játék nélkül, színház nélkül, méltóság nélkül is. Kérdés, érdemes-e?” 

A Darvas. Előadja Gálffi László. Örkény István Színház

Nyitókép: Örkény Színház/Horváth Judit

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!