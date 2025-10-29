Vidnyánszky Attila keményen nekiment Pintér Bélának: „Kikopott Európa színpadairól”

A Nemzeti Színház igazgatója kemény szavakkal illette Pintér Bélát is: „Pintér Béla kikopott Európa színpadairól, pedig nagyon igyekszik kereszténygyalázó, nemzeti értékeinket, hagyományos családi értékeket kigúnyoló előadásaival megfelelni a nyugati világ liberális trendjének, csak hát Európában Dunát lehet rekeszteni az ilyen típusú ‘műalkotásokkal’. Kicsit hasonló utat jár be, mint annak idején Schilling Árpád. Színházi előadásai egyre értéktelenebbek, viszont egyre agresszívabbak” – fogalmazott.

„Már a Bajnok című darabjával is átlépett egy határt, és ugyan tudom, hogy meg kell szolgálnia a külföldről jövő támogatást, de biztos, hogy