10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Pintér Béla Schmidt Mária Vidnyánszky Attila színház

Vidnyánszky Attila keményen nekiment Pintér Bélának: „Kikopott Európa színpadairól”

2025. október 29. 17:21

A Nemzeti Színház igazgatója nem kímélte a rendezőt.

2025. október 29. 17:21
null

Hatalmas visszhangot váltott ki Pintér Béla legújabb darabja, a Kabuki, amelyben Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum főigazgatóját fiktív néven, torzított formában ábrázolják, majd a színpadon egy ládába zárják és bottal agyonverik. A botrányos előadásról korábban Kálomista Gábor, a Thália Színház ügyvezető igazgatója is megszólalt, most pedig Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója mondta el véleményét – olvasható a Magyar Nemzeten

Kálomista korábban kijelentette: „Alapvetően nem tartom problémásnak, ha egy színház aktualizál, politikai témákkal és szereplőkkel foglalkozik, de mindennek van egy határa. Pintér Béla esetében már azt sem gondoltam helyesnek, amikor A bajnok című előadásban egy valódi család sorsát állította pellengérre. Az azonban, hogy egy elismert, köztiszteletben álló személyiség jól beazonosítható módon jelenjen meg a színpadon, majd agyonverjék, az minden jóízlésen túlmutat.” 

Hozzátette: 

Azt gondolom, a balliberális kollégák is egyetérthetnek abban, hogy ez uszítás, és hogy eljutottunk a falig. Aki ilyesmiben éli ki a színházcsináló szerepét, az aberrált.”

Vidnyánszky Attila hangsúlyozta, hogy a művészet szabadsága csak felelősséggel együtt értelmezhető. 

„Szögezzük le, Magyarországon szabadon nyilvánulhatnak meg az alkotók, de morális alapok nélkül nem beszélhetünk műalkotásról, csak provokációról. A színház mindig is a gondolkodás, a párbeszéd és az érzelmi azonosulás tere volt. A művészet ereje nem a gyűlöletben, hanem a megértés felmutatásában rejlik. Ezért aggodalommal figyelek minden olyan megnyilvánulást, amely a művészi önkifejezés eszközeit az emberi méltóság megsértésére vagy a közéleti szereplők elleni szimbolikus erőszakra használja” – mondta.

A Nemzeti Színház igazgatója kemény szavakkal illette Pintér Bélát is: „Pintér Béla kikopott Európa színpadairól, pedig nagyon igyekszik kereszténygyalázó, nemzeti értékeinket, hagyományos családi értékeket kigúnyoló előadásaival megfelelni a nyugati világ liberális trendjének, csak hát Európában Dunát lehet rekeszteni az ilyen típusú ‘műalkotásokkal’. Kicsit hasonló utat jár be, mint annak idején Schilling Árpád. Színházi előadásai egyre értéktelenebbek, viszont egyre agresszívabbak” – fogalmazott. 

„Már a Bajnok című darabjával is átlépett egy határt, és ugyan tudom, hogy meg kell szolgálnia a külföldről jövő támogatást, de biztos, hogy 

a másként gondolkodó iránt érzett mérhetetlen gyűlölet mentén nem szabad eljutni az elpusztítására való buzdításig”

– tette hozzá. Vidnyánszky a végén kiemelte: „Szégyenletes, ahogy annak idején is a Katona József Színházban megszületett provokáció után, úgy most is hallgat a liberális elit. Még messze vannak a választások, amelyek után szintén lesz élet Magyarországon. Jó volna, ha meg tudnánk őrizni emberi méltóságunkat.”

Nyitókép: MTI/Hegedűs Róbert

kuzmics
2025. október 29. 19:30
Aberrált, akárhogy ájuldozik is a "művelt", sznob, trendi belpest.
2
0
satrafa-2
2025. október 29. 18:35
El kéne menni vidékre és megkérdezni az embereket arról, hogy ki ismeri Pintér Bélát? A munkásságát? Senki nem ismeri ezt az embert és a magyar társadalomnak fogalma sincs róla, hogy eltartja ezt a csirkefogót... Mennyi közpénzt nyelt el a "munkássága"?
5
0
nemmondom-3
2025. október 29. 18:32
Pintér Ervin : Nagy Béla?
4
0
massivement5
2025. október 29. 18:11
A Vidnyó-féléknek bukováry lesz, idő kérdése.
0
8
