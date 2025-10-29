Vártuk már ezt a pillanatot: Nagy Ervin kínos magyarázkodásba kezdett Pintér Béla felháborító darabja miatt

Kedves nőtársaim, aztán a színpadi Schmidt Mária-verés ügyében hol van a női szolidaritás?
Az, hogy valaki egy élő közéleti szereplő halálát színházi élménnyé emeli, nem bátor gesztus, hanem ízléstelen, embertelen provokáció. Szili Katalin írása.
A színész nem tudja megmondani, miért is kaphatott tiszás és fővárosi támogatást egy olyan darab, amelyben Schmidt Máriát egy bottal agyonverik.
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, még vasárnap délután a 444-en jelent meg egy írás, amelyben részletesen mutatták be Pintér Béla legújabb előadásának kritikáját. A Kabuki névre keresztelt műben nem szimplán polgárpukkasztás vagy általános, a művészvilágban megszokott kormánykritika tapasztalható, hanem brutális erőszak is.
Ezt is ajánljuk a témában
Az, hogy valaki egy élő közéleti szereplő halálát színházi élménnyé emeli, nem bátor gesztus, hanem ízléstelen, embertelen provokáció. Szili Katalin írása.
„De aztán rögtön be is durvul minden, amikor a Schmidt Máriára hajazó fideszes oligarcha, Schanda (!) Vera felkéri a versmondót, hogy legyen a pártjuk jelöltje. (...) megjelenik az ízes tájszólással beszélő Csúnya Miska, és úgy felidegesíti őt a nő, hogy a betyár bedobja egy nagy ládába, és bottal agyonveri” – olvasható a 444 cikkében.
A hír értelemszerűen óriási felháborodást váltott ki a jobboldali sajtóban, hiszen nem ez az első eset, hogy a Tisza Párthoz köthető, „szeretetországot” hirdető liberális oldalon a politikai ellenfelek fizikai megsemmisítése kerül szóba, mint lehetőség a közéleti viták rendezésére.
Ezt is ajánljuk a témában
Pintér Béla túltolta, nem kicsit, nagyon. Ő viszont legalább nem játszik napraforgót a pénz irányába, mint Majka. Bokor Gábor írása.
Hétfőn a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője, Gulyás Gergely Kristóf egy nyílt levelet tett közzé a közösségi oldalán, amelyben Nagy Ervint, a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagját kérdezte arról, miért is kaphatott a Tisza Párt támogatásával fővárosi támogatást a hatalmas botrányt kavaró darab.
„Az Átrium új darabjában Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum igazgatóját a színpadon botokkal agyonverik. Nesze neked gyűlöletkeltés! Ön a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagja, amely közpénzből támogatta ezt az előadást. Ezért kérdezem: erre gondolt, amikor a társulat támogatását megszavazták? Ön szerint ez belefér a közpénzből finanszírozott »művészet« kategóriájába?” – írta Gulyás Gergely Kristóf.
„A fent említett előadást nem láttam, de nov 7-én bepótolom, és másnap alapos választ adok minden kérdésére! Mivel csak a saját szememnek hiszek ebben a kérdésben, ez azt hiszem érthető. Mindazonáltal azt fontos leszögezni, hogy Pro Cultura Alapítvány a FESZ szakmai bizottságának döntéseit elfogadva, és tiszteletben tartva támogatta a társulat pályázatát! Megjegyzem a pályázat teljesen más témában kapott támogatást, nincs összefüggés az említett előadással” – olvasható a színész Facebook-oldalán közzétett válaszában.
Nagy Ervin mindazonáltal arra kéri Gulyás Gergely Kristófot, hogy „tegye szóvá a főnékének azt az elképesztő dehumanizálást, és lealjasult AI propagandát, amivel minden határt átléptek, és emberi mivoltában igyekeznek gyalázni a legnagyobb támogatást élvező párt elnökét!” – olvasható az írásban.
Nyitókép: Facebook