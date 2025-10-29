Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Gulyás Gergely Kristóf pályázat Schmidt Mária

Vártuk már ezt a pillanatot: Nagy Ervin kínos magyarázkodásba kezdett Pintér Béla felháborító darabja miatt

2025. október 29. 11:25

A színész nem tudja megmondani, miért is kaphatott tiszás és fővárosi támogatást egy olyan darab, amelyben Schmidt Máriát egy bottal agyonverik.

2025. október 29. 11:25
null

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, még vasárnap délután a 444-en jelent meg egy írás, amelyben részletesen mutatták be Pintér Béla legújabb előadásának kritikáját. A Kabuki névre keresztelt műben nem szimplán polgárpukkasztás vagy általános, a művészvilágban megszokott kormánykritika tapasztalható, hanem brutális erőszak is.

Ezt is ajánljuk a témában

„De aztán rögtön be is durvul minden, amikor a Schmidt Máriára hajazó fideszes oligarcha, Schanda (!) Vera felkéri a versmondót, hogy legyen a pártjuk jelöltje. (...) megjelenik az ízes tájszólással beszélő Csúnya Miska, és úgy felidegesíti őt a nő, hogy a betyár bedobja egy nagy ládába, és bottal agyonveri” – olvasható a 444 cikkében. 

A hír értelemszerűen óriási felháborodást váltott ki a jobboldali sajtóban, hiszen nem ez az első eset, hogy a Tisza Párthoz köthető, „szeretetországot” hirdető liberális oldalon a politikai ellenfelek fizikai megsemmisítése kerül szóba, mint lehetőség a közéleti viták rendezésére.

Ezt is ajánljuk a témában

Miért támogatta  Tisza?

Hétfőn a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője, Gulyás Gergely Kristóf egy nyílt levelet tett közzé a közösségi oldalán, amelyben Nagy Ervint, a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagját kérdezte arról, miért is kaphatott a Tisza Párt támogatásával fővárosi támogatást a hatalmas botrányt kavaró darab.

„Az Átrium új darabjában Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum igazgatóját a színpadon botokkal agyonverik. Nesze neked gyűlöletkeltés! Ön a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagja, amely közpénzből támogatta ezt az előadást. Ezért kérdezem: erre gondolt, amikor a társulat támogatását megszavazták? Ön szerint ez belefér a közpénzből finanszírozott »művészet« kategóriájába?” – írta Gulyás Gergely Kristóf. 

Nagy Ervin nem látta a darabot, de teljesen ki van készülve a jobboldali mémeken

„A fent említett előadást nem láttam, de nov 7-én bepótolom, és másnap alapos választ adok minden kérdésére! Mivel csak a saját szememnek hiszek ebben a kérdésben, ez azt hiszem érthető. Mindazonáltal azt fontos leszögezni, hogy Pro Cultura Alapítvány a FESZ szakmai bizottságának döntéseit elfogadva, és tiszteletben tartva támogatta a társulat pályázatát! Megjegyzem a pályázat teljesen más témában kapott támogatást, nincs összefüggés az említett előadással” – olvasható a színész Facebook-oldalán közzétett válaszában. 

Nagy Ervin mindazonáltal arra kéri Gulyás Gergely Kristófot, hogy „tegye szóvá a főnékének azt az elképesztő dehumanizálást, és lealjasult AI propagandát, amivel minden határt átléptek, és emberi mivoltában igyekeznek gyalázni a legnagyobb támogatást élvező párt elnökét!” – olvasható az írásban.

Nyitókép: Facebook

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lucifer-3
2025. október 29. 14:24
Ebben a történetben a legfájóbb az, hogy azok a "szinészek" akik ebben részt vettek, senki nem vette a bátorságot, hogy felhomályosítsa azt a világtalan embert, aki egy ilyen szenny művet akar eljátszatni velük! A fent említett senkiházit ismerjük, kár volt megkérdezni, mivel az ő szakmája a fing reszelés, abban most is bizonyított! A rendezőnek felhívnám a figyelmét a köztünk élő igazi gazemberekre, és ha mindenképp ragaszkodik a zsidó származáshoz, nézzen már körül a bukott SZDSZ-es fehérje halmazok között, de NE VERESSE HALÁLRA ŐKET, csak beszélgetéssel győzze meg a nézőket a becsületességükről, a vagyonuk eredetéről, és világnézetükről! S.Mária munkásságára meg felhívnám a figyelmét, nagyon jó anyag a múlt bemutatására, és a jelen megértésére! Ha már annyira politizálni szeretne, nem ártalmas ha fogalma van mi miért történik! Egyébként a zsidó szervezetek miért hallgatnak? Ja igen, nem lehet Orbán Viktort belekeverni, így számukra is érdektelen. Pfujjjj, köp.......
Válasz erre
0
0
lyon-v-2
2025. október 29. 14:07
Ervinke. Ne rííííjáááá máááá... inkább szaladj játszani a homokozóba...
Válasz erre
3
0
pctroll
2025. október 29. 13:11
Ez a ripacs zsírdisznó az elmúlt 15 évben lett valaki, miközben elnyomó diktatúrától hazudozik. Kellően ostobának kel lenni, hogy valaki hitelt adjon a szavainak.
Válasz erre
6
0
balbako_
2025. október 29. 13:05
Inkább azt kéne diliházba csukatni, aki ezért a szarért fizet.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!