Vártuk már ezt a pillanatot: Nagy Ervin kínos magyarázkodásba kezdett Pintér Béla felháborító darabja miatt

„De aztán rögtön be is durvul minden, amikor a Schmidt Máriára hajazó fideszes oligarcha, Schanda (!) Vera felkéri a versmondót, hogy legyen a pártjuk jelöltje. (...) megjelenik az ízes tájszólással beszélő Csúnya Miska, és úgy felidegesíti őt a nő, hogy a betyár bedobja egy nagy ládába, és bottal agyonveri” – olvasható a 444 cikkében.

A hír értelemszerűen óriási felháborodást váltott ki a jobboldali sajtóban, hiszen nem ez az első eset, hogy a Tisza Párthoz köthető, „szeretetországot” hirdető liberális oldalon a politikai ellenfelek fizikai megsemmisítése kerül szóba, mint lehetőség a közéleti viták rendezésére.