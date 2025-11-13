Magára vette a Telex Orbán Viktor szavait, komoly hisztit csaptak: közleményben reagált a „független-objektív” lap

Bepróbálkozott a Telex Orbán Viktornál: olyan pofont kaptak, amit nem fognak elfelejteni (VIDEÓ)
„Sosem adok interjút olyan embereknek, akiket külföldről fizetnek” – mondta a miniszterelnök.
A magyar miniszterelnök szerdán elárulta, mikor fog interjút adni a Telexnek.
Megírtuk: azt követően, hogy Orbán Viktor kedden interjút adott Rónai Egonnak, már a Telex is arról érdeklődött, mikor fog nekik interjút adni a miniszterelnök.
Majd ha nem külföldről fizetik őket”
– közölte a kormányfő. „Van egy elvi megközelítésem. Sosem adok interjút olyan embereknek, akiket külföldről fizetnek, és nem adok interjút olyan sajtóorgánumnak, aki magyarnak tünteti fel magát, de valójában külföldről kapja a pénzt és mások zsebében van” – tette hozzá a miniszterelnök.
„Ezek az állítások nemcsak sértőek, de tudatosan félrevezetőek is. Sértenek, mert a magyar olvasókat és újságírókat kérdőjelezik meg, és félrevezetnek, mert a miniszterelnök pontosan tudja, hogy amit mond, az hazugság” – írja csütörtök reggeli közleményében a lap. Hozzáteszik: amikor arról beszél, miért nem ad interjút a Telexnek, Orbán hazudik, szándékosan félrevezeti a magyar embereket. „Állítása, miszerint a Telexet »külföldről fizetik«, egyszerű politikai propaganda – jól hangzó ürügy arra, hogy ne kelljen válaszolnia a független újságírók kérdéseire. A rövid videóban idézett átláthatósági jelentésünkből is kiderül: bevételeink kevesebb mint tíz százaléka származik külföldi pályázatokból, méghozzá Magyarországgal szövetséges országokból vagy szervezetektől” – írja a lap.
Nézzük a tényeket! Júniusban megírtuk, hogy a Telex saját oldalán hozta nyilvánosságra a 2024-es pénzügyi évük eredménykimutatását. Ebből kiderült, amiről a Mandiner már több alkalommal is beszámolt, hogy a szerkesztőséget (és érdekeltségeit)
több tíz-, de olykor százmilliós nagyságrendben támogatták külföldről.
A Telex beszántja a Ne Hallgassunk Nonprofit Kft.-t, ahova korábban dollárok is gurultak.
Soros György nemzetközi hálózata ma is aktívan befolyásolja a magyar sajtót. Sorozatunk VI. részében bemutatjuk, kik, hogyan és miből működtetik a hazai Soros-médiát.
A Telex még azt is írja közleményében: „A célunk az, hogy kiderítsük, ha valaki meglop, átver vagy félrevezet benneteket, és hogy pontos, ellenőrzött információkkal segítsük a döntéseiteket. Ha kell, elmegyünk a falig, hogy valódi kérdéseket tehessünk fel a hatalom gyakorlóinak. A miniszterelnök hazugságaival szemben mi a tényeket írjuk le – a munkánk azokért van, akiknek joguk van tudni, mi történik körülöttük.” Ezek a mondatok meglehetősen viccesen hangoznak pár nappal azután, hogy bődületes fake news-t terjesztett a lap:
a Telex először azt írta, „extrákkal ellátott VIP-géppel” utaztak Orbánék Washingtonba – de ezt a valóság hamar megcáfolta.
A lapnak ezúttal a Washingtonba tartó magyar delegáció gépe kapcsán sikerült nagyot mondania.
Később módosították cikküket.
Nyitókép: Facebook