Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Rendkívüli!

Orbán Viktor bejelentette: ekkor jön a 14. havi nyugdíj első részlete (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
pályázat Magyarország közlemény külföld telex szervezet álhír

Magára vette a Telex Orbán Viktor szavait, komoly hisztit csaptak: közleményben reagált a „független-objektív” lap

2025. november 13. 06:30

A magyar miniszterelnök szerdán elárulta, mikor fog interjút adni a Telexnek.

2025. november 13. 06:30
null

Megírtuk: azt követően, hogy Orbán Viktor kedden interjút adott Rónai Egonnak, már a Telex is arról érdeklődött, mikor fog nekik interjút adni a miniszterelnök.

Majd ha nem külföldről fizetik őket”

– közölte a kormányfő. „Van egy elvi megközelítésem. Sosem adok interjút olyan embereknek, akiket külföldről fizetnek, és nem adok interjút olyan sajtóorgánumnak, aki magyarnak tünteti fel magát, de valójában külföldről kapja a pénzt és mások zsebében van” – tette hozzá a miniszterelnök.

Ezt is ajánljuk a témában

Reagált a Telex

„Ezek az állítások nemcsak sértőek, de tudatosan félrevezetőek is. Sértenek, mert a magyar olvasókat és újságírókat kérdőjelezik meg, és félrevezetnek, mert a miniszterelnök pontosan tudja, hogy amit mond, az hazugság” – írja csütörtök reggeli közleményében a lap. Hozzáteszik: amikor arról beszél, miért nem ad interjút a Telexnek, Orbán hazudik, szándékosan félrevezeti a magyar embereket. „Állítása, miszerint a Telexet »külföldről fizetik«, egyszerű politikai propaganda – jól hangzó ürügy arra, hogy ne kelljen válaszolnia a független újságírók kérdéseire. A rövid videóban idézett átláthatósági jelentésünkből is kiderül: bevételeink kevesebb mint tíz százaléka származik külföldi pályázatokból, méghozzá Magyarországgal szövetséges országokból vagy szervezetektől” – írja a lap.

Nézzük a tényeket! Júniusban megírtuk, hogy a Telex saját oldalán hozta nyilvánosságra a 2024-es pénzügyi évük eredménykimutatását. Ebből kiderült, amiről a Mandiner már több alkalommal is beszámolt, hogy a szerkesztőséget (és érdekeltségeit)

több tíz-, de olykor százmilliós nagyságrendben támogatták külföldről.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

A Telex még azt is írja közleményében: „A célunk az, hogy kiderítsük, ha valaki meglop, átver vagy félrevezet benneteket, és hogy pontos, ellenőrzött információkkal segítsük a döntéseiteket. Ha kell, elmegyünk a falig, hogy valódi kérdéseket tehessünk fel a hatalom gyakorlóinak. A miniszterelnök hazugságaival szemben mi a tényeket írjuk le – a munkánk azokért van, akiknek joguk van tudni, mi történik körülöttük.” Ezek a mondatok meglehetősen viccesen hangoznak pár nappal azután, hogy bődületes fake news-t terjesztett a lap:

a Telex először azt írta, „extrákkal ellátott VIP-géppel” utaztak Orbánék Washingtonba – de ezt a valóság hamar megcáfolta.

Ezt is ajánljuk a témában

Később módosították cikküket.

Nyitókép: Facebook

Összesen 71 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
robertdenyiro
2025. november 13. 09:14
Hisztikéznek gyuribácsi csicskái. Jó a műsor. Ők a legundorítóbb propagandisták a környéken. Ócska, harmadosztályú ügynökök telephelye. Dehogyis a hatalomnak tesznek fel ők kérdéseket. Épp fordítva: globállibkány háttérhatlamat képviselnek és zsűrit akarnak játszani ott ahol nincs rájuk igény.
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. november 13. 09:08
A Tényellenőr a 2023-as adatok alapján azt írta: a Telex és 444 jelentős összegű külföldi forrásokat kaptak, és szó sincs arról, hogy többségében az olvasók tartanák el őket. Ahogy írják: A Telex és a 444 kiadójának pénzügyi beszámolóiból kiderült, hogy jelentős külföldi forrásokhoz jutott mindkét cég az elmúlt években. A Magyar Jeti már a 2014-es évben 49.500 dollárhoz jutott az Open Society Institute-tól, de évről évre számos külföldi (tengerentúli és európai) támogatásokhoz jutott. A Telexet kiadó Van Másik Zrt. pedig a Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor nevű amerikai külügyhöz kapcsolódó háttérintézménytől 740 ezer dollárt kapott. Az pedig egyáltalán nem bizonyított, hogy az olvasói támogatások tartanák el a két lapot: a Telex összes bevételének kicsit több mint harmadát (504 milliót), a 444-nek pedig huszonötöd részét (42 milliót) képzik az olvasói támogatások. HOGY NEM SÜL LE A PUFÁJUKRÓL A BŐR...
Válasz erre
2
0
nuevoreynuevaley
2025. november 13. 09:02
Igaza van a Telexnek. Ok, Orbannal ellentetben transzparensek a penzugyekkel, csak alig 10% kulfoldi forrasuk van Orban persze mondhatja, hogy nem nyilatkozik nekik mer lalala, ha ugy allnak a szamok De nem ugy allnak, ezert kenyszerult leulni Egonnal is
Válasz erre
1
6
balbako_
2025. november 13. 09:01
Ja a Szaros - mint Leonyid Iljics Brezsnyev - előre megküldözgeti a kérdéseket amikre hajlandó válaszolni. Csakis ebben az esetben nem énekel börtöndalokat, vagy nem hazugozza le a kérdezőt, és nem rohan ki.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!