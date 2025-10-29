Ft
Pintér Béla Schmidt Mária Szöllősi György vélemény

Elcsépelt sajnos a fordulat, de itt már tényleg nincsenek szavak

2025. október 29. 13:53

Örökre vállalhatatlanná vált, miközben még nála is mélyebbre süllyedtek azok, akik mindezt látva, viccesnek találták és beszámolóikban ironizáltak a látottakon.

2025. október 29. 13:53
null
Szöllősi György
Szöllősi György
„Amikor azt érzed, hogy a színpadon a miniszterelnököt fejbe lövő Majkánál nem tud senki alpáribb, uszítóbb, erőszakosabb, primitívebb politikai performanszt előadni »művészetnek« álcázva, akkor egy bizonyos Pintér Béla azt mondja, »Fogd meg a söröm!«, majd »színház« címszó alatt a darabjában bottal agyonveret egy jól beazonosíthatóra kitalált közéleti szereplőt, egy köztiszteletben álló tudóst, egy nőt, egy édesanyát. Egyre büszkébb vagyok arra, hogy korábban sem voltam hajlandó egy percet sem megnézni P. B. munkáiból, de remélem, ezek után azok sem vesznek jegyet a darabjaira, akik eddig elaléltak a zsenialitásától, a humorától, az aktuálpolitikai utalásaitól. Örökre vállalhatatlanná vált, miközben még nála is mélyebbre süllyedtek azok, akik mindezt látva, viccesnek találták és beszámolóikban ironizáltak a látottakon. Elcsépelt sajnos a fordulat, de itt már tényleg nincsenek szavak.”

Forrás: Szöllősi György Facebook-oldala

Nyitókép: Képernyőkép/Youtube

Navigálás

Marslakii
2025. október 29. 14:11
Nem hiszem, hogy ezek a trolivezetéken belüli művészemberek belátnák, hogy vállalhatatlanul viselkednek. Negatív jogosultság okán, beképzelt sérelmeik miatt a többi ember fölé helyezik magukat, és sleppjük ebben erősíti őket. De örülök, hogy a jobb oldal (átvéve a libsik példáját) nem enged el túl hamar 1-1 témát, mert ezen a síkon érhető el náluk (egyszer csak) a SZÉGYEN! Az azért elég rossz lesz...
