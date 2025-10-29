„Amikor azt érzed, hogy a színpadon a miniszterelnököt fejbe lövő Majkánál nem tud senki alpáribb, uszítóbb, erőszakosabb, primitívebb politikai performanszt előadni »művészetnek« álcázva, akkor egy bizonyos Pintér Béla azt mondja, »Fogd meg a söröm!«, majd »színház« címszó alatt a darabjában bottal agyonveret egy jól beazonosíthatóra kitalált közéleti szereplőt, egy köztiszteletben álló tudóst, egy nőt, egy édesanyát. Egyre büszkébb vagyok arra, hogy korábban sem voltam hajlandó egy percet sem megnézni P. B. munkáiból, de remélem, ezek után azok sem vesznek jegyet a darabjaira, akik eddig elaléltak a zsenialitásától, a humorától, az aktuálpolitikai utalásaitól. Örökre vállalhatatlanná vált, miközben még nála is mélyebbre süllyedtek azok, akik mindezt látva, viccesnek találták és beszámolóikban ironizáltak a látottakon. Elcsépelt sajnos a fordulat, de itt már tényleg nincsenek szavak.”

Forrás: Szöllősi György Facebook-oldala