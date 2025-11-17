Minden könyvespolc egy jó mesével kezdődik (X)

A Libri Mini a gyerekirodalom új iránytűje – ahol a mese, a család és a közös olvasás újra egymásra talál. A program hónapról hónapra segít eligazodni a gyerekkönyvek színes világában. Nemrég boltot is nyitott a Libri kifejezetten gyerekkönyves tematikában, most pedig különleges programmal készülnek: az első Libri Mini Meseakadémián Mikó Istvántól lehet elsajátítani a tökéletes meseolvasás fortélyait.

A képernyők világában, ahol a gyerekek figyelmét villódzó képek és rövid videók kötik le, különös értéke van annak, ha egy család esténként még mindig mesét olvas. A Libri Mini éppen ezt az élményt szeretné megerősíteni: a program 2024-ben indult azzal a céllal, hogy segítse a szülőket eligazodni a gyerekkönyvek rengetegében, és támogassa a legkisebbeket abban, hogy örömmel váljanak olvasóvá.

A Libri Mini mottója – „Jó gyerekkönyvet találni könnyű. Jó gyerekkönyvet találni nehéz” – pontosan kifejezi a lényeget. Évente több ezer gyerekkönyv jelenik meg, és nem egyszerű megtalálni azokat, amelyek valóban értéket, fantáziát és minőséget közvetítenek. A Libri Mini szakértő zsűri segítségével minden hónapban kiválasztja a Hónap Gyerekkönyvét, amelyet egy letölthető Mini Olvasótárs füzet egészít ki – kérdésekkel, feladatokkal, további könyvajánlókkal, hogy az olvasás közös felfedezéssé váljon, és megmutassa, hogy a mese nem csupán esti rutin, hanem az önismeret és az empátia kapuja.

Hónapról hónapra a legjobbak

A válogatásban egyszerre van jelen klasszikus és kortárs irodalom. A korábbi hónapok között szerepelt Janikovszky Éva Ha én felnőtt volnék című időtlen története, Kiss Judit Ágnes Hernyócska álmodik című betűzgető könyve vagy Sandra Dieckmann látványos Titokzatos erdő kötete. A 2025 novemberi ajánlás, a Móra Kiadó és az UNICEF mesekönyve, az Iskola a táskámban már a társadalmi érzékenyítés irányába mutat: tíz kortárs szerző – köztük Lackfi János és Tóth Krisztina – meséin keresztül Afganisztántól Ukrajnáig mutatja be, hogyan küzdenek gyerekek a tanulás lehetőségéért. A mesék üzenete egyszerű, mégis erőteljes: a tudásvágy képes áttörni a láthatatlan „üvegplafont”.