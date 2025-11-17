Minden könyvespolc egy jó mesével kezdődik (X)

Huszonöt év után új főszerkesztő kerül az Inforádió élére
A képernyők világában, ahol a gyerekek figyelmét villódzó képek és rövid videók kötik le, különös értéke van annak, ha egy család esténként még mindig mesét olvas. A Libri Mini éppen ezt az élményt szeretné megerősíteni: a program 2024-ben indult azzal a céllal, hogy segítse a szülőket eligazodni a gyerekkönyvek rengetegében, és támogassa a legkisebbeket abban, hogy örömmel váljanak olvasóvá.
A Libri Mini mottója – „Jó gyerekkönyvet találni könnyű. Jó gyerekkönyvet találni nehéz” – pontosan kifejezi a lényeget. Évente több ezer gyerekkönyv jelenik meg, és nem egyszerű megtalálni azokat, amelyek valóban értéket, fantáziát és minőséget közvetítenek. A Libri Mini szakértő zsűri segítségével minden hónapban kiválasztja a Hónap Gyerekkönyvét, amelyet egy letölthető Mini Olvasótárs füzet egészít ki – kérdésekkel, feladatokkal, további könyvajánlókkal, hogy az olvasás közös felfedezéssé váljon, és megmutassa, hogy a mese nem csupán esti rutin, hanem az önismeret és az empátia kapuja.
A válogatásban egyszerre van jelen klasszikus és kortárs irodalom. A korábbi hónapok között szerepelt Janikovszky Éva Ha én felnőtt volnék című időtlen története, Kiss Judit Ágnes Hernyócska álmodik című betűzgető könyve vagy Sandra Dieckmann látványos Titokzatos erdő kötete. A 2025 novemberi ajánlás, a Móra Kiadó és az UNICEF mesekönyve, az Iskola a táskámban már a társadalmi érzékenyítés irányába mutat: tíz kortárs szerző – köztük Lackfi János és Tóth Krisztina – meséin keresztül Afganisztántól Ukrajnáig mutatja be, hogyan küzdenek gyerekek a tanulás lehetőségéért. A mesék üzenete egyszerű, mégis erőteljes: a tudásvágy képes áttörni a láthatatlan „üvegplafont”.
A Libri Mini szakmai hátterét adó beszélgetések – például az Ünnepi Könyvhéten elhangzott Hol lakik ma a mese? című pódium – rendre rámutatnak: a gyerekek ma is olvasnak, csak másképp. Az internetes szövegek gyors tempója mellett a könyv marad az a tér, ahol meg lehet állni, el lehet mélyülni, és időt lehet hagyni a képzeletnek. A közös olvasás mintát ad: ha a gyerek azt látja, hogy a könyv örömforrás, később is nyitott marad a történetekre.
Novemberben új mérföldkőhöz érkezett a program: a Camponában megnyílt az első Libri Mini bolt, amely kifejezetten a gyerekeknek és a családoknak szól. A könyvek mellett kreatív, fejlesztő játékok és az olvasáshoz kapcsolódó designtermékek – például könyvjelzők, puzzle-ök és apró ajándéktárgyak – kaptak helyet. A cél, hogy a bolt ne csupán vásárlási pont legyen, hanem inspiráló tér, ahol a könyv, a játék és a közös felfedezés öröme találkozik.
A program legújabb kezdeményezése pedig a tökéletes meseolvasás rejtelmeibe avatja be a nagyszülőket és szülőket, Mikó István színművész segítségével. A Libri első Meseakadémiáján, november 21-én 17 órától a Scruton Belváros közösségi térben a résztvevők nemcsak a megfelelő hangsúlyozást és a karakterépítést sajátíthatják el, de az improvizációs technikákat is gyakorolhatják. A résztvevők a program végén „diplomás meseolvasók” lesznek. A belépéshez egy teljes egészében levásárolható, 10 000 Ft értékű Libri ajándékkártya megvásárlására van szükség – ezt bármelyik Libri Könyvesboltban vagy a www.libri.hu/ajandekkartya oldalon be lehet szerezni. Regisztrálni a kapott blokk másolatának beküldésével a [email protected] e-mail-címen lehet, de a résztvevőknek a blokkot a rendezvényre is magukkal kell hozniuk. Bővebb információ az esemény Facebook-oldalán érhető el.
Fotó: Libri Könyvesboltok