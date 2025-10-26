Küszöbön a nukleáris vészhelyzet: kész a forgatókönyv az orosz „Doomsday drón” bevetésére

Dmitrij Kuzyakin a Center for Integrated Unmanned Solutions főtervezője a TASZSZ-nak elmondta, hogy egy nukleáris csapást követően a legnagyobb veszélyt nem az első robbanás jelenti, hanem a radioaktív por, amely egyenetlen sávokban terjedhet tovább a bolygón, ahogyan a csernobili baleset után is történt – írta meg a Strana Today.

Az első órákban különösen magas a sugárzás, ezért kiemelten fontos a lakosság gyors kitelepítése, ideiglenes pontok kijelölése és a biztonságos útvonalak megszervezése.

A „Crunch projekt” részeként fejlesztett Doomsday feladata a környezeti szennyezettség szintjének nyomon követése a nukleáris fegyverek esetleges alkalmazása után. A drón szélsőséges körülmények között is működőképes, aktív manőverezés mellett akár húsz perc repülési időt biztosít. A hatótáv a teljesen szennyezett zónákban mintegy ötszáz méter, változó szennyezettségű területeken akár két kilométer. A rendszer páncélozott túlnyomásos járművekből áll és mozgás közben is üzemeltethető, így a kezelők felderítést végezhetnek anélkül, hogy elhagynák a járművet.

A fedélzeti szenzorok mérgező anyagokat észlelnek, a speciális doziméterek pedig riasztják a pilótát, ha a sugárzás szintje meghaladja a biztonságos határt. Korábbi beszámolók szerint az orosz hadsereg új taktikákat vezetett be az ukrán FPV drónkezelők felderítésére, és az orosz fegyveres erőknél megjelentek olyan Shahed típusú eszközök, amelyek mozgó célpontok ellen is bevethetők.

