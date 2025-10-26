„A Tiszás szeretet eljött Orbán Viktor édesanyjáért is” – hamar megjelentek a miniszterelnök halálát kívánó kommentek

Ahogy lapunk korábban megírta, október 23-án a Békemeneten a miniszterelnök édesanyja, Orbán Győzőné rövid interjút adott egy YouTube-csatornának. Az esemény megmozgatta a közvéleményt, köztük a feltehetőleg az ellenzék szavazóit is, ugyanis a kommentárok között ismét feltűntek a gyűlölködő, a miniszterelnök halálát „kívánatosnak tartó” üzenetek is. Az egyik ilyenre üzenetre a Nevén Nevezem Facebook-oldal is reagált.

Sikerült minden édesanya legnagyobb lehetséges fájdalmát kívánnia Orbán Viktor édesanyjának interjúja alatt. A gyermeke halálát.

– írták az oldalon, majd hozzátették: „Hogy hogy jutottunk idáig? Hát úgy, hogy Magyar Péter kihozta belőlük a legalja embert, a legalja magyart.”

