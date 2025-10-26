Ft
10. 26.
vasárnap
édesanya tiszás Orbán Győző interjú Békemenet komment Orbán Viktor miniszterelnök

„A Tiszás szeretet eljött Orbán Viktor édesanyjáért is” – hamar megjelentek a miniszterelnök halálát kívánó kommentek

2025. október 26. 06:42

Az Orbán Győzőnével készült interjú jól láthatóan alaposan felborzolta a kedélyeket az ellenzéki szavazók között.

2025. október 26. 06:42
null

Ahogy lapunk korábban megírta, október 23-án a Békemeneten a miniszterelnök édesanyja, Orbán Győzőné rövid interjút adott egy YouTube-csatornának. Az esemény megmozgatta a közvéleményt, köztük a feltehetőleg az ellenzék szavazóit is, ugyanis a kommentárok között ismét feltűntek a gyűlölködő, a miniszterelnök halálát „kívánatosnak tartó” üzenetek is. Az egyik ilyenre üzenetre a Nevén Nevezem Facebook-oldal is reagált.

Sikerült minden édesanya legnagyobb lehetséges fájdalmát kívánnia Orbán Viktor édesanyjának interjúja alatt. A gyermeke halálát.

– írták az oldalon, majd hozzátették: „Hogy hogy jutottunk idáig? Hát úgy, hogy Magyar Péter kihozta belőlük a legalja embert, a legalja magyart.”

Fotó: Nevén Nevezem

Nyitókép: YouTube/Képernyőfotó

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
altercat1
2025. október 26. 07:15
A bolsi-libsik nyomorult lelkivilága. Nemzetiek vs moslékosok. Koccanás után libbantkánk: - Övé a jó nő, a menő kocsi, és neki van igaza. A kurva anyádat! Mer' Orbáááán!
magyarvizsla17
2025. október 26. 07:12
Döbbenet...
mozsi
2025. október 26. 07:11
Orbán Viktor édesanyja nagyon szimpatikusan nyilatkozott, ahogy valaki mondta, ez többet ért minden kormányzati nyilatkozatnál, és ez nagyon betalált a Magyar szekta hívőknél. És tényleg, Magyar Péter az állatot hozza ki a rajongóiból, ritka kártékony alak.
belbuda
2025. október 26. 07:06
Az édesanyja nem tehet arról,hogy mi lett Viktorból. Győző bácsi tángálta eleget,láthatjuk az eredményét…🫣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!