„A Tiszás szeretet eljött Orbán Viktor édesanyjáért is” – hamar megjelentek a miniszterelnök halálát kívánó kommentek

Orbán Viktor anyukája őszintén vallott fia származásáról: eddig soha nem hallott történetet mesélt el (VIDEÓ)
Hatásosan érzékeltette a baloldali suttogó propaganda erejét.
Az Orbán Győzőnével készült interjú jól láthatóan alaposan felborzolta a kedélyeket az ellenzéki szavazók között.
Ahogy lapunk korábban megírta, október 23-án a Békemeneten a miniszterelnök édesanyja, Orbán Győzőné rövid interjút adott egy YouTube-csatornának. Az esemény megmozgatta a közvéleményt, köztük a feltehetőleg az ellenzék szavazóit is, ugyanis a kommentárok között ismét feltűntek a gyűlölködő, a miniszterelnök halálát „kívánatosnak tartó” üzenetek is. Az egyik ilyenre üzenetre a Nevén Nevezem Facebook-oldal is reagált.
Sikerült minden édesanya legnagyobb lehetséges fájdalmát kívánnia Orbán Viktor édesanyjának interjúja alatt. A gyermeke halálát.
– írták az oldalon, majd hozzátették: „Hogy hogy jutottunk idáig? Hát úgy, hogy Magyar Péter kihozta belőlük a legalja embert, a legalja magyart.”
