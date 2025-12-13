Kiderült: Magyarország vasútfejlesztése stratégiai nagyhatalmi projekt – Románia csak kapkod

A portál Lázár János miniszter bejelentése alapján kiemeli:

Magyarországon a következő időszakban 1000 kilométer vasútvonal felújítása indulhat el, miközben 2010 óta már 1800 kilométer újult meg, 2091 milliárd forint értékben.

A vasút menetrendszerűsége 80 százalék körülire javult, a közösségi közlekedés utasszáma két év alatt megduplázódott, és az ország egyre nagyobb hangsúlyt fektet az integrált közlekedésfejlesztésre – például a Liszt Ferenc repülőtér körüli 2,5 milliárd eurós, vasúti–repülőtéri–közúti projektcsomagra.

A román elemzők szerint Budapest stratégiai előnyként tekint arra, ha a nemzetközi összeköttetések rajta keresztül vezetnek, és a vasutat a nemzeti gazdaságpolitika kulcselemeként kezeli.

Ezzel szemben Románia eredményei szerények: hat év alatt mindössze 291 kilométer vasútvonalat modernizáltak, ráadásul sok esetben részleges átadásokkal és hosszú csúszásokkal. 2019-ben 166 kilométert adtak át, 2023-ban viszont nullát. 2024-ben 77 kilométer készült el. A portál szerint ez a teljesítmény a magyar évi 100–120 kilométeres átlaghoz képest is messze elmarad, nemhogy a román szakértők által túlzónak tartott 200–300 kilométeres becsléstől.