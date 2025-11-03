Ft
11. 03.
hétfő
Huszonöt év után új főszerkesztő kerül az Inforádió élére

2025. november 03. 12:28

Az eddigi vezető, Módos Márton tanácsadóként folytatja. A vezérigazgatói teendőket a jövőben Kokas Zsuzsanna látja el.

2025. november 03. 12:28
null

Mintegy 25 év után távozik az Inforádió eddigi vezetője, Módos Márton. 

Az Inforádió és az infostart.hu hírportál új főszerkesztője november 4-től dr. Erdei Tamás főszerkesztő-helyettes lesz,

 a vezérigazgatói teendőket Kokas Zsuzsanna operatív vezető veszi át.

A negyed évszázad alatt számos szakmai díjjal elismert eddigi vezető pedig tanácsadóként, az újonnan létrejövő szerkesztőbizottság tagjaként segíti majd munkájukat – közölte az Infostart.

A cikkben felidézték, Magyarország első és azóta is egyetlen, műfajteremtő hírrádiója, az Inforádió 2002 októberében indult. Módos Márton irányításával az elmúlt 25 évben több mint 750 ezer hírt, 450 ezer hanganyagot, 8227 Aréna-adást sugárzott, valamint számos szakmai elismerést nyert el, a Pulitzer-emlékdíjtól a Prima Primissima-díjig.

„Bízunk abban, hogy az új vezetőkkel az Inforádió Zrt. folytatja a negyed évszázada megkezdett sikeres és önálló utat. 

A szakmai célkitűzés változatlan: »a tárgyilagosság szerethető« mottónak megfelelően az első és egyetlen hírrádió és az infostart.hu hírportál továbbra is az üzleti és politikai döntéshozók vezető hírforrása kíván lenni”

 – mondta el a változásról Szalai Zoltán, a társaságban 2024 óta 75 százalékos tulajdonos MCC főigazgatója.

„A hiteles és releváns hírek és információk folyamatos biztosítása mellett – a kor médiatrendjeinek megfelelően – fontosnak tartjuk, hogy az infostart.hu hírportál fejlesztését és a közösségi médiában pár éve sikeresen megkezdett építkezést folytassa és bővítse a társaság, akár új online platformokon is. Módos Mártonnak köszönjük a negyed évszázados márka- és piacépítő tevékenységét és a mindennapi aprómunka iránti folyamatos elkötelezettségét. Tulajdonostársként és a szerkesztőbizottság tagjaként továbbra is számítunk tapasztalatára” – ismertette Szalai Zoltán. 

Ezek a főszerkesztő céljai

Erdei Tamás, az új főszerkesztő céljai kapcsán elmondta, „remek alapokra építkezünk. 

Nem megváltoztatni, hanem kibővíteni szeretnénk az Inforádió és az infostart.hu kínálatát és elérését.

 Új platformokon és új formátumokkal is meg szeretnénk jelenni, de mindezt úgy, hogy az alapszolgáltatás színvonalát, hangnemét és jellegét ne változtassuk meg. Nehéz és szép feladat” – húzta alá.

Kokas Zsuzsa vezérigazgató ugyanakkor kiemelte: a működés biztonságának fenntartását, az üzleti eredményesség, a partnerekkel kiépített jó kapcsolatok továbbfejlesztését tekinti legfontosabb új feladatának – idézte az Infostart.

Nyitókép: Infostart

