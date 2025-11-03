Huszonöt év után új főszerkesztő kerül az Inforádió élére

A cikkben felidézték, Magyarország első és azóta is egyetlen, műfajteremtő hírrádiója, az Inforádió 2002 októberében indult. Módos Márton irányításával az elmúlt 25 évben több mint 750 ezer hírt, 450 ezer hanganyagot, 8227 Aréna-adást sugárzott, valamint számos szakmai elismerést nyert el, a Pulitzer-emlékdíjtól a Prima Primissima-díjig.

„Bízunk abban, hogy az új vezetőkkel az Inforádió Zrt. folytatja a negyed évszázada megkezdett sikeres és önálló utat.

A szakmai célkitűzés változatlan: »a tárgyilagosság szerethető« mottónak megfelelően az első és egyetlen hírrádió és az infostart.hu hírportál továbbra is az üzleti és politikai döntéshozók vezető hírforrása kíván lenni”

– mondta el a változásról Szalai Zoltán, a társaságban 2024 óta 75 százalékos tulajdonos MCC főigazgatója.

„A hiteles és releváns hírek és információk folyamatos biztosítása mellett – a kor médiatrendjeinek megfelelően – fontosnak tartjuk, hogy az infostart.hu hírportál fejlesztését és a közösségi médiában pár éve sikeresen megkezdett építkezést folytassa és bővítse a társaság, akár új online platformokon is. Módos Mártonnak köszönjük a negyed évszázados márka- és piacépítő tevékenységét és a mindennapi aprómunka iránti folyamatos elkötelezettségét. Tulajdonostársként és a szerkesztőbizottság tagjaként továbbra is számítunk tapasztalatára” – ismertette Szalai Zoltán.