Ft
Ft
10°C
7°C
Ft
Ft
10°C
7°C
12. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Miriam Cates Szalai Zoltán MCC Brussels

A magyar modell fontos tanulságokkal szolgálhat Nyugat számára is – jelentette ki az egykori tory képviselő

2025. december 07. 19:34

Európa országai sokkal közelebb állnak egymáshoz történelmileg, mint sokan gondolják – mondta el Szalai Zoltán MCC-főigazgató kérdésére Miriam Cates brit műsorvezető, egykori tory képviselő az MCC Brussels „Battle for the Soul of Europe” konferenciáján. Elmondta azt is: különösen fontos tudni, mi történik az olyan országokban, mint Magyarország.

2025. december 07. 19:34
null

Miriam Cates-szel, a GB News brit hírcsatorna egyik legsikeresebb műsorvezetőjével beszélgetett az MCC Brussels „Battle for the Soul of Europe” konferenciáján Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója. 

Miriam Cates – aki nem csak a GB News műsorvezetője, de a brit parlament képviselője is volt a toryk színeiben – Szalai Zoltán érdeklődésére elmondta: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ettől minden jobboldalinak megdobban a szíve: ezt üzenték Kapu Tibornak, Szabó Zsófinak es Curtisnek

Ettől minden jobboldalinak megdobban a szíve: ezt üzenték Kapu Tibornak, Szabó Zsófinak es Curtisnek
Tovább a cikkhezchevron

nagyon érdekesnek tartja az MCC Brussels „Battle for the Soul of Europe” konferenciáját, 

azon belül is különösen a fiatal konzervatívok panelbeszélgetését. Úgy véli, a brit konzervatív jobboldal néha kissé „sokat figyel” az amerikai eseményekre, ugyanakkor 

nagyon fontos tudni arról is, mi történik más országokban, „különösen olyan országokban, mint Magyarország”,

amelyről – fogalmazott – korábban azt gondolták, hogy egy elmaradott kommunista ország, de manapság

 óriási lépéseket tett előre a gazdasági növekedés, a bevándorlás ellenőrzése”

szempontjából. „Lenyűgöző” – tette hozzá.

Cates fantasztikusnak nevezte az MCC Brussels munkáját 

és azt, hogy rövid idő alatt képes volt összehozni egy ilyen konferenciát Brüsszel szívében. 

A beszélgetésben előkerült, mit „értelmez félre” Orbán Viktor Ukrajnával kapcsolatos véleménye tekintetében a brit sajtó, és az is: mit gondolnak a britek a magyar családpolitikáról.

A teljes beszélgetést itt megtekintheti:

 

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. december 07. 20:49
A gazdasági növekedéssel nem megy semmire az ország, mert úgyis államadósságra költi és tönkreteszi a forintot. A gazdasági növekedéstől akkor fejlődne az ország, ha közben nem növelné az államadósságot és nem rontaná a forintot. De elinflál és eladósít. Az egészen biztosan nem fejlődés. Nem létezik és nem is létezhet akkora gazdasági fejlődés, amekkora a költségvetést fedezni lenne képes.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. december 07. 20:46
"Magyarország”, amelyről – fogalmazott – korábban azt gondolták, hogy egy elmaradott kommunista ország" Mert korábban elmaradott kommunista ország is volt. Szalai Zoltánról korábban azt gondolták a szülei, hogy csecsemő.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. december 07. 20:43
"Elmondta azt is: különösen fontos tudni, mi történik az olyan országokban, mint Magyarország." Óriási költségvetési hiány. Óriási pénzrontás. Óriási államadósság. Pártintézetek tömegei közpénzből. Ami nincsen az szociális háló.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. december 07. 20:41
Mennek a levesbe a torryk. Semmi szükség ilyen "konzervatív" pártra. Nigel Farage jobb az összesnél.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!