A magyar modell fontos tanulságokkal szolgálhat Nyugat számára is – jelentette ki az egykori tory képviselő

Európa országai sokkal közelebb állnak egymáshoz történelmileg, mint sokan gondolják – mondta el Szalai Zoltán MCC-főigazgató kérdésére Miriam Cates brit műsorvezető, egykori tory képviselő az MCC Brussels „Battle for the Soul of Europe” konferenciáján. Elmondta azt is: különösen fontos tudni, mi történik az olyan országokban, mint Magyarország.
Miriam Cates-szel, a GB News brit hírcsatorna egyik legsikeresebb műsorvezetőjével beszélgetett az MCC Brussels „Battle for the Soul of Europe” konferenciáján Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója.
Miriam Cates – aki nem csak a GB News műsorvezetője, de a brit parlament képviselője is volt a toryk színeiben – Szalai Zoltán érdeklődésére elmondta:
nagyon érdekesnek tartja az MCC Brussels „Battle for the Soul of Europe” konferenciáját,
azon belül is különösen a fiatal konzervatívok panelbeszélgetését. Úgy véli, a brit konzervatív jobboldal néha kissé „sokat figyel” az amerikai eseményekre, ugyanakkor
nagyon fontos tudni arról is, mi történik más országokban, „különösen olyan országokban, mint Magyarország”,
amelyről – fogalmazott – korábban azt gondolták, hogy egy elmaradott kommunista ország, de manapság
óriási lépéseket tett előre a gazdasági növekedés, a bevándorlás ellenőrzése”
szempontjából. „Lenyűgöző” – tette hozzá.
Cates fantasztikusnak nevezte az MCC Brussels munkáját
és azt, hogy rövid idő alatt képes volt összehozni egy ilyen konferenciát Brüsszel szívében.
A beszélgetésben előkerült, mit „értelmez félre” Orbán Viktor Ukrajnával kapcsolatos véleménye tekintetében a brit sajtó, és az is: mit gondolnak a britek a magyar családpolitikáról.
A teljes beszélgetést itt megtekintheti: