12. 07.
vasárnap
12. 07.
vasárnap
Obádovics Gyula matematikaprofesszor Szalai Zoltán MCC

„A tanítás során ember-ember kapcsolat kell” – vallja a 98 éves mateklegenda, Obádovics Gyula

2025. december 07. 10:14

A matematikaprofesszor interjút adott.

2025. december 07. 10:14
null

Obádovics Gyula, a legendás matematikaprofesszor a Mathias Corvinus Collegium – MCC pedagóguskonferenciáján beszélt arról Szalai Zoltánnak, az MCC főigazgatójának, 

hogyan született meg az „Obádovics”, és miért fontos a személyes tanítás.

„Szó esett a tanár szerepének változásáról, a matematika mindennapi hasznáról, és arról is, miért lehet minden diákot megtanítani a saját szakmájához szükséges tudásra. Az ő pályája jó példa arra, miként tud egy pedagógus generációkra hatni” – tudjuk meg Szalai Zoltán posztjából.

A 98 éves, világhírű professzor többek között elmondta:

 „Megpróbáltam a klasszikus anyagot átfordítani az akkor beszélt (50-es évek – a szerk.) magyar nyelvre.”

„A tanítás során ember-ember kapcsolat kell”, vallja a tökéletes szellemi-fizikai állapotban lévő élő legenda.

Hogy miért hasznos a matematika a többiek, a nem matematikusok számára? 

Mindenhova betört a matematika, 

és mindenkit meg lehet tanítani annyira a matekre, hogy a saját szakmáját jól tudja érteni – mondja Obádovics Gyula.

Íme, a videó:

Fotó: Ficsor Márton

 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
stormy
2025. december 07. 11:03
a matematikához (és a magas inteliegenciához) átlagosnál jobb rövidtávú memória kell. ez születési adottság és nem fejleszthető. a fehérek kb 70% tanitható meg alapszintű maetmetikára de kb a 20% ha megérti a mögötte levő logikat.
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. december 07. 10:58
Öröm látni.
Válasz erre
1
0
citromosParizer
2025. december 07. 10:51
idővel vagy 20 db gimis, egyetemi matekkönyvtől megszabadultam, de a három Obádovics könyv az meg van még és marad is :)
Válasz erre
1
0
counter-revolution
2025. december 07. 10:26
Isten éltesse!
Válasz erre
1
0
