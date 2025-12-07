„A tanítás során ember-ember kapcsolat kell” – vallja a 98 éves mateklegenda, Obádovics Gyula

Egy német professzor könyvet írt Magyarországról, azonnal lepropagandistázta a német sajtó
Kiderült: az egyszerű német emberek szemében Magyarország másképpen néz ki, mint az akadémikusok és újságírók szemszögéből.
A matematikaprofesszor interjút adott.
Obádovics Gyula, a legendás matematikaprofesszor a Mathias Corvinus Collegium – MCC pedagóguskonferenciáján beszélt arról Szalai Zoltánnak, az MCC főigazgatójának,
hogyan született meg az „Obádovics”, és miért fontos a személyes tanítás.
„Szó esett a tanár szerepének változásáról, a matematika mindennapi hasznáról, és arról is, miért lehet minden diákot megtanítani a saját szakmájához szükséges tudásra. Az ő pályája jó példa arra, miként tud egy pedagógus generációkra hatni” – tudjuk meg Szalai Zoltán posztjából.
A 98 éves, világhírű professzor többek között elmondta:
„Megpróbáltam a klasszikus anyagot átfordítani az akkor beszélt (50-es évek – a szerk.) magyar nyelvre.”
„A tanítás során ember-ember kapcsolat kell”, vallja a tökéletes szellemi-fizikai állapotban lévő élő legenda.
Hogy miért hasznos a matematika a többiek, a nem matematikusok számára?
Mindenhova betört a matematika,
és mindenkit meg lehet tanítani annyira a matekre, hogy a saját szakmáját jól tudja érteni – mondja Obádovics Gyula.
Íme, a videó:
Fotó: Ficsor Márton