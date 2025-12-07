„A tanítás során ember-ember kapcsolat kell” – vallja a 98 éves mateklegenda, Obádovics Gyula

„Megpróbáltam a klasszikus anyagot átfordítani az akkor beszélt (50-es évek – a szerk.) magyar nyelvre.”

„A tanítás során ember-ember kapcsolat kell”, vallja a tökéletes szellemi-fizikai állapotban lévő élő legenda.

Hogy miért hasznos a matematika a többiek, a nem matematikusok számára?

Mindenhova betört a matematika,

és mindenkit meg lehet tanítani annyira a matekre, hogy a saját szakmáját jól tudja érteni – mondja Obádovics Gyula.