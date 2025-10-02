Huszonöt éves lett az Inforádió

Az első. Az egyetlen. 25 éve. 2000. október 2-án szólalt meg először az InfoRádió, amely új műfajt honosított meg a magyar médiában: a hírrádiózást. Magyarország első és egyetlen hírrádiója abban talán a nemzetközi mezőnyben is egyedi, hogy a közszolgálati jellegű hírszolgáltatást kereskedelmi alapon valósítja meg.

Huszonöt éve a budapesti 95,8 MHz-es csatornán szólalt meg az Inforádió, és működésének első 12 évébén ezen a fővárosi frekvencián volt hallható, 2012 szeptembere óta pedig Budapesten és környékén a 88,1 MHz-es frekvencián érhető el, de a vételkörzetet globálissá növelve egyre többen hallgatják a „tárgyilagosság szerethető” mottóval működő adását országhatáron belül és kívül az interneten is. Az Inforádió 2024-ben megnyerte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (NMHH) által a Budapest 88,1 MHz-es közösségi körzeti rádiófrekvencia használatára kiírt médiaszolgáltatási pályázatot, a jogosultság újabb tíz évre szól, és újabb hét esztendőre meghosszabbítható.

Az Inforádió az elmúlt negyed évszázadban állandó szereplő lett a hazai médiapiacon, és a folyamatosságot jelképezik az alkotók is: már az indulás napján a rádió munkatársa volt a ma is hallható műsorvezetők és hírszerkesztők közül Exterde Tibor, Tancsa Emma és Juhász Gabriella, de a műsort készítő stáb állandóságát jelzi, hogy a szerkesztőség 15 alapembere már legalább húsz éve az Inforádióban dolgozik.

„Büszkék vagyunk arra, hogy az Inforádió az üzleti és politikai döntéshozók megbízható és releváns hírforrása tudott maradni ennyi év és negyed évszázad összes gazdasági-társadalmi változása alatt is. Nap mint nap arra törekszünk, hogy akinek az életéhez, munkájához hírre és információra van szüksége, az továbbra is innen tájékozódjon” – mondta az évforduló kapcsán Módos Márton, a társaság vezetője.

Az eltelt 25 évben megszámolhatatlan hazai és nemzetközi eseményről és történésről, választási kampányokról és eredményekről, gazdasági válságokról és tudományos felfedezésekről, világra szóló magyar sportsikerekről és az országot megrázó katasztrófákról is beszámolt a rádió, de a negyed évszázadnak vannak érdekes számai is. Az Inforádió első 25 éve az adatok tükrében: