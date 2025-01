Levezette az NKE docense, lenne-e Oroszországnak ereje ahhoz, hogy NATO-tagállamokra támadjon

Nyitókép: Képernyőfotó

Mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádióban nyilatkozott: Donald Trump várhatóan jelentősen megemeli a védelmi kiadásokat, és erre fogja rákényszeríteni a szövetségeseit is.

A szakértő szerint Oroszországnak jelenleg nincs ereje ahhoz, hogy európai NATO-tagállamokra támadjon, ezzel együtt Kínának sem érdeke, hogy közvetlen katonai konfrontációba kerüljön az Egyesült Államokkal. Ahogy az NKE docense

Kaiser Ferenc az InfoRádióban adott rövid helyzetértékelést, többek között azzal kapcsolatban, hogy a hétfőn hivatalba lépett amerikai elnök, Donald Trump nemcsak a kampány alatt, de megválasztása után, sőt még a beiktatási beszédében is olyan kijelentéseket tett Kanadára, Grönlandra és a Panama-csatornára vonatkozóan, melyek akár katonai következménnyel is járhatnak. A docens azonban elmondta, hogy azt nem tartja valószínűnek, hogy az amerikai elnök parancsot ad ki Kanada megtámadására, de ehhez azt is hozzátette, hogy ezt a lehetőséget sem lehet teljesen kizárni.

És míg Grönlandon eleve van egy jelentős amerikai bázis, Panama kapcsán Kaiser Ferencnek az a véleménye, hogy „borzasztó rosszul venné ki magát, ha az Egyesült Államok megtámadna egy független országot, és elragadná a legértékesebb infrastrukturális elemét”.

A docens arra is emlékeztetett, hogy az első Trump-adminisztráció idején is komoly mértékben megemelkedtek a kormányzat védelmi kiadásai, ráadásul az elmúlt hónapokban is ennek a lehetőségét hangoztatta az elnök. Kaiser Ferenc a védelmi miniszteri poszt betöltésére felkért Pete Hegseth-et úgy mutatta be, mint egy NATO-kritikus veteránt, „már-már fanatikusan keresztény, nacionalista” személyiséget, aki összeesküvés-elméleteket is előszeretettel terjeszt.