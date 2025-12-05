Ft
Bódis Krisztával ismét elszaladt a ló, romaügyi szakértő tette helyre

2025. december 05. 12:58

„Nem hiszem, hogy lesz ennél érthetetlenebb, felfoghatatlanabb pillanata ennek a kampánynak” – jelentette ki Forgács István az LMBTQ-aktivista Magyar Pétert dicsérő szavai után.

2025. december 05. 12:58
Bódis Kriszta, Magyar Péter bizalmasa, és immár országgyűlési képviselő-jelöltje egyik legutóbbi Facebook-bejegyzésében ismét felmagasztalta a Tisza Párt vezetőjét. 

Mint fogalmazott, „köszönjük roma honfitársainknak a kiállást, a tegnapi (csütörtöki – szerk.) felemelő pillanatokat Tarnazsadányban. 

Köszönöm Magyar Péter, hogy a magyar történelemben elsőként mutatod meg, hogyan lehetséges a nemzetet egyesíteni, hogyan lehet békét teremteni és közös jövőt építeni”.

Majd azzal folytatta, hogy „felemelő volt hallani, amikor kimondta: felvállalja a cigányságot, és 5 roma jelöltet fog bevinni a Parlamentbe. Ilyen ígéret még nem hangzott el ilyen tisztán és ekkora nyilvánosság előtt történelmi pillanat volt”.

„Nem hiszem, hogy lesz ennél érthetetlenebb pillanata ennek a kampánynak”

Erre a posztra reagált közösségi oldalán Forgács István, romaügyi szakértő. Mint írta „Döbbenet. Nem hiszem, hogy lesz ennél érthetetlenebb, felfoghatatlanabb pillanata ennek a kampánynak”. 

„Ezt egy olyan nő volt képes a világ elé tenni, aki egész életében a nők jogaiért, a sérülékeny csoportokért, a szabad szerelemért küzdött. 

Ha van teljes tudathasadás, akkor az ez. #csakatoxikuskapcsolatokéltetnek”

– húzta alá Forgács István.

Kapcsolódó vélemény

Hont András

Facebook

Idézőjel

Azt is köszönöm, Péter, hogy a vizet borrá változtatod, és kézrátétellel gyógyítasz

Olyan csodás ívben dobtad a telefont a Dunába, hogy elmúlt az aszály, megáradtak a patakok, kivirágoztak a mezők.

 

Összesen 7 komment

Welszibard
2025. december 05. 13:30
Forgács István túl PC volt: Bódis Kriszta a "Csipkejózsika" c. cigány népmese hamis átköltésével elhíresült leszbikus politikusnő, aki az 50 milliós norvég támogatásból csak egyetlen (1 db) közösségi mosógépet volt képes venni az ózdi cigány getttó (Hétes) lakónak, ahol állítólag még víz sincs. Bódis Kriszta már alig várja, hogy (leszbikus) romaügyi miniszternő lehessen. A NER-Bennfentes kereskedő, a selyemnadrágos gigerli képzelt kormányában.
2
nyugalom
2025. december 05. 13:15
A tarajos meg a józsika! Undoritó!
2
hajni38
2025. december 05. 13:11
A CIGÁNYOK LÉTSZÁMÁRÓL. A legutóbbi két népszámláláskor csökkenő létszámban, 390 ezer helyett már csak 210 ezren vallották magukat romának, a tömeges kivándorlásuk, az alacsony átlagéletkoruk és gyermekvállalási kedv, a magas csecsemőhalandóság miatt. A KSH Népességtudományi Intézet szerint 560 ezer, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kemény féle kutatások szerint létszámuk 650-670 ezer körüli. A Debreceni Egyetem nemrégi 800 ezres felmérése komolytalanra sikerült, mivel a saját bevallásuk szerint is beleszámolták a telepszerüen mélyszegénységben élő nem romákat, a vegyesházasságban élő százezret, illetve a félanalfabéta helyi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők és aktivisták bemondásait adták össze, akik a nagyobb költségvetési források lenyúlása érdekében minden érintettet duplán számoltak. Kérem a kedves CIGÁNY KOMMENTELŐKET és nyilatkozó ÁLSZAKÉRTŐKET, hogy ne vízionáljanak nagyobb számot, ettől még nem lehet több pénzt lenyúlni. Csak hogy tudjuk hányan vannak.
4
ittésmost
2025. december 05. 13:10
Köszönjük, Forgács István!
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!