Bódis Krisztával ismét elszaladt a ló, romaügyi szakértő tette helyre

„Nem hiszem, hogy lesz ennél érthetetlenebb pillanata ennek a kampánynak”

Erre a posztra reagált közösségi oldalán Forgács István, romaügyi szakértő. Mint írta „Döbbenet. Nem hiszem, hogy lesz ennél érthetetlenebb, felfoghatatlanabb pillanata ennek a kampánynak”.

„Ezt egy olyan nő volt képes a világ elé tenni, aki egész életében a nők jogaiért, a sérülékeny csoportokért, a szabad szerelemért küzdött.

Ha van teljes tudathasadás, akkor az ez. #csakatoxikuskapcsolatokéltetnek”

– húzta alá Forgács István.