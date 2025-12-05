Bódis Krisztával ismét elszaladt a ló, romaügyi szakértő tette helyre

Újabb baloldali a csapatban: Magyar Péter minisztereként folytathatná az MSZP elnöke
A Mandiner megkeresésére Komjáthi Imre reagált.
„Nem hiszem, hogy lesz ennél érthetetlenebb, felfoghatatlanabb pillanata ennek a kampánynak” – jelentette ki Forgács István az LMBTQ-aktivista Magyar Pétert dicsérő szavai után.
Bódis Kriszta, Magyar Péter bizalmasa, és immár országgyűlési képviselő-jelöltje egyik legutóbbi Facebook-bejegyzésében ismét felmagasztalta a Tisza Párt vezetőjét.
Mint fogalmazott, „köszönjük roma honfitársainknak a kiállást, a tegnapi (csütörtöki – szerk.) felemelő pillanatokat Tarnazsadányban.
Köszönöm Magyar Péter, hogy a magyar történelemben elsőként mutatod meg, hogyan lehetséges a nemzetet egyesíteni, hogyan lehet békét teremteni és közös jövőt építeni”.
Majd azzal folytatta, hogy „felemelő volt hallani, amikor kimondta: felvállalja a cigányságot, és 5 roma jelöltet fog bevinni a Parlamentbe. Ilyen ígéret még nem hangzott el ilyen tisztán és ekkora nyilvánosság előtt történelmi pillanat volt”.
Erre a posztra reagált közösségi oldalán Forgács István, romaügyi szakértő. Mint írta „Döbbenet. Nem hiszem, hogy lesz ennél érthetetlenebb, felfoghatatlanabb pillanata ennek a kampánynak”.
„Ezt egy olyan nő volt képes a világ elé tenni, aki egész életében a nők jogaiért, a sérülékeny csoportokért, a szabad szerelemért küzdött.
Ha van teljes tudathasadás, akkor az ez. #csakatoxikuskapcsolatokéltetnek”
– húzta alá Forgács István.
Nyitókép: Facebook/Bódis Kriszta public
Kapcsolódó vélemény
Olyan csodás ívben dobtad a telefont a Dunába, hogy elmúlt az aszály, megáradtak a patakok, kivirágoztak a mezők.