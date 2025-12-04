Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Pentagon Pete Hegseth Washington Latin-Amerika Donald Trump drogcsempészet Egyesült Államok

Ez nem hiányzott Trumpnak: hamarosan repülhet a kulcsminisztere

2025. december 04. 19:11

Akár háborús bűncselekményt is varrhatnak Pete Hegseth nyakába.

2025. december 04. 19:11
null

Egyre nagyobb a feszültség a Pentagon és a republikánus törvényhozók között, miután nyilvánosságra került: a Trump-kormányzat szeptember 2-án olyan rakétacsapást hajtott végre Latin-Amerikában egy valószínűsített drogcsempész hajó ellen, amely 11 ember halálát okozta. Közülük kettőt egy második támadás ölt meg.

Egy dél-amerikai drogcsempész hajó, másodpercekkel azelőtt, hogy az Egyesült Államok hadseregének rakétája megsemmisítette a járművet – Donald Trump harcot hirdetett a kábítószercsempészek ellen
Egy dél-amerikai drogcsempész hajó másodpercekkel azelőtt, hogy az Egyesült Államok hadseregének rakétája megsemmisítette a járművet – Donald Trump harcot hirdetett a kábítószercsempészek ellen / Forrás: X

miközben Donald Trump már arról beszélt, hogy akár venezuelai szárazföldi célpontokra is kiterjesztené az akciókat.

A szeptemberi csapást irányító Frank M. Bradley admirálist csütörtökön hallgatják meg. A lap szerint azt készül közölni:

  • a két túlélőt nem hajótörötteknek, hanem továbbra is katonai célpontnak tekintette, mert
  • állítólag kommunikációs eszköz volt náluk, és
  • visszaemeltek csomagolt kábítószert a roncsra;
  • bár nem világos, hogy valóban hívtak-e segítséget.

A törvényhozók a bizonyítékokat – köztük a műveletről készült, eddig ki nem adott videókat – is látni akarják.

A republikánusok idegessége azért is figyelemreméltó, mert eddig ritkán bírálták nyíltan Hegseth működését, annak ellenére hogy a miniszter tisztogatást indított a tábornoki karban, és példátlan módon vizsgálatot kezdeményezett egy hivatalban lévő szenátor, Mark Kelly ellen is. Most azonban mind a képviselőházi, mind a szenátusi fegyveres erők bizottsága külön vizsgálatot indított, hogy megállapítsák:

Hegseth vagy Bradley felelőssé tehető-e egy esetleges háborús bűncselekményért.

A Washington Post korábbi információi szerint Hegseth a támadás előtt szóbeli parancsot adott a hajó teljes legénységének likvidálására, és amikor két túlélőt észleltek, Bradley újabb csapást rendelt el, hogy „senki se maradjon életben”. A későbbi műveletek során a hadsereg már rendszeresen kimentette a túlélőket, ami a lap szerint azt jelzi, hogy a szeptemberi akció szabályai szokatlanul szigorúak voltak.

Több republikánus politikus – köztük Thom Tillis – már arról beszélt, hogy amit a túlélők likvidálásáról tudni lehet,

az egyenlő »az etikai, morális és jogi normák megsértésével«.

A Pentagon közben továbbra is visszatart bizonyos dokumentumokat, ami csak erősíti a kongresszusi felháborodást.

Hegseth tagadja, hogy személyesen látta volna a túlélőket, mondván „a háborús információköd” miatt nem volt egyértelmű a helyzet. A lap úgy véli, hogy megrendült a miniszterbe vetett bizalom: többen úgy gondolják, még ha nem is mentik fel, vezetői legitimitása súlyosan sérülhet.

Egy republikánus törvényhozó így fogalmazott:

Ha minden igaz, ami eddig kiderült, akkor valakinek el kell hagynia Washingtont.”

***

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Nasi12
2025. december 04. 21:36
Ezt én is írtam, hogy NOK. De piti ügy ahhoz képest ha megtámadják Venezuelát. De jó lehetöség kikezdeni a hadügyért.
Obsitos Technikus
2025. december 04. 19:58
Ugyanmár. Ez annyira kulcsminiszter, mint amennyire kulcs a Rutte...
optimista-2
2025. december 04. 19:43
Drogcsempészek ellen etika - az ész megáll(t) ott is.
fintaj-2
2025. december 04. 19:36
Az ukránok már az USA törvényhozásában vannak!
