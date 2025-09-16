Trump nem a levegőbe beszél: újabb drogcsempész hajót lőttek ki a parancsára (VIDEÓ)

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az amerikai hadsereg támadást hajtott végre egy venezuelai drogkartell hajója ellen, amely az Egyesült Államok felé tartott. Ez volt a második ilyen támadás a térségben drogcsempész hajók ellen az elmúlt hetekben. Az elnök közölte:

három ember meghalt a támadásban, hozzátéve, hogy az eset a nemzetközi vizeken történt.

Ma reggel az én parancsomra az amerikai hadsereg második kinetikus támadását hajtotta végre a az amerikai hadsereg déli parancsnoksága felelősségi területén egyértelműen azonosított, rendkívül erőszakos kábítószer-kereskedő kartellek és narkoterroristák ellen – írta Trump a Truth Socialon. Az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának felelősségi területe 31 országot foglal magában Dél- és Közép-Amerikában, valamint a Karib-térségben.

„Ezek a rendkívül erőszakos kábítószer-kereskedő kartellek fenyegetést jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, külpolitikájára és létfontosságú érdekeire” – hangoztatta.