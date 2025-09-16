Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Venezuela Trump hadsereg Egyesült Államok

Trump nem a levegőbe beszél: újabb drogcsempész hajót lőttek ki a parancsára (VIDEÓ)

2025. szeptember 16. 09:36

„Ha szárazföldön érkeznek, ugyanúgy megállítjuk őket, ahogy a hajókat is megállítottuk” – hangsúlyozta az elnök.

2025. szeptember 16. 09:36
null

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az amerikai hadsereg támadást hajtott végre egy venezuelai drogkartell hajója ellen, amely az Egyesült Államok felé tartott. Ez volt a második ilyen támadás a térségben drogcsempész hajók ellen az elmúlt hetekben. Az elnök közölte: 

három ember meghalt a támadásban, hozzátéve, hogy az eset a nemzetközi vizeken történt.

Ma reggel az én parancsomra az amerikai hadsereg második kinetikus támadását hajtotta végre a az amerikai hadsereg déli parancsnoksága felelősségi területén egyértelműen azonosított, rendkívül erőszakos kábítószer-kereskedő kartellek és narkoterroristák ellen – írta Trump a Truth Socialon. Az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának felelősségi területe 31 országot foglal magában Dél- és Közép-Amerikában, valamint a Karib-térségben.

„Ezek a rendkívül erőszakos kábítószer-kereskedő kartellek fenyegetést jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, külpolitikájára és létfontosságú érdekeire” – hangoztatta.

Az elnök bejegyzéséhez egy mintegy 30 másodperces videó is tartozott, amelynek tetején „a nem titkosított” felirat volt látható, és amelyen egy vízen lévő hajó robbanása és kigyulladása látszott.

Trump később azt mondta, hogy bizonyítékuk van, csak meg kell nézni a rakományt, az óceánra szóródott nagy zsákokat kokainnal és fentanillal.

Az elnök újságíróknak nyilatkozva jelezte, hogy a gyanúsított kábítószer-csempészek ellen szárazföldi műveleteket is végrehajthatnak. „Ha szárazföldön érkeznek, ugyanúgy megállítjuk őket, ahogy a hajókat is megállítottuk” – mondta Trump.

Ezt is ajánljuk a témában

Donald Trump amerikai elnök azt is mondta, hogy Afganisztán, Bolívia, Burma, Kolumbia és Venezuela felkerülnek azon országok listájára, amelyek az Egyesült Államok véleménye szerint az elmúlt 12 hónapban „nyilvánvalóan nem teljesítették” a kábítószer-ellenes megállapodásokban vállalt kötelezettségeiket. Ez a döntés hatással lehet a felsorolt országok finanszírozására – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2025. szeptember 16. 10:17
Ó, ha mi is így bánhatnánk a drogcsempészekkel. De ugye ez nem a demokrácia őshazája, itt egy kificamított karú drogdíler is beperelheti a rendőrséget. És Strasbourgban 10 milliót ítélnek neki.
Válasz erre
1
0
Dixtroy
2025. szeptember 16. 10:15
"Trump később azt mondta, hogy bizonyítékuk van, csak meg kell nézni a rakományt, az óceánra szóródott nagy zsákokat kokainnal és fentanillal." Este óceáni halbuli!
Válasz erre
1
0
Ergit
2025. szeptember 16. 10:07
Mindamellett, hogy tetszik az intézkedés, 3 kérdésem van. 1. - Hogy hogy most tudomásuk van ilyen szállítmányokról a jelenlegi elnöknek, Bidének nem volt? 2. - És ha Bidének volt ilyen infója, akkor miért nem tett semmit ellen? 3. - Vagy nem is akart ilyen infokról tudni Bidé?
Válasz erre
1
0
Galerida
2025. szeptember 16. 10:00
Még jó, hogy kipucoltak Afganisztánból, mert akkor most a saját katonai gépeit kellene lelövetni....
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!