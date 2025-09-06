Ft
Nicolás Maduro Donald Trump venezuela

Trump figyelmeztetett: Ha a venezuelai repülők az amerikai hajók közelébe merészkednek, lelövik őket

2025. szeptember 06. 18:37

Venezuela két napon belül másodszor is katonai gépeket küldött egy dél-amerikai partoknál tartózkodó amerikai hadihajó közelébe.

2025. szeptember 06. 18:37
null

Donald Trump figyelmeztetett, hogy ha venezuelai repülőgépek repülnek át amerikai hadihajók felett és „veszélyes helyzetbe hoznak minket, akkor lelőjük őket” – írja a BBC.

Az elnök figyelmeztetése azt követően érkezett, hogy Venezuela két napon belül másodszor repült katonai repülőgépekkel egy dél-amerikai partoknál tartózkodó amerikai hajó közelében

– közölték amerikai tisztviselők a BBC amerikai partnerének, a CBS Newsnak.

A jelentések azt követően jelentek meg, hogy az Egyesült Államok támadást indított egy, Trump tisztviselői szerint venezuelai kábítószert szállító hajó ellen, amelyet egy bűnszervezet üzemeltetett, és amelyben 11 ember meghalt.

Nicolás Maduro venezuelai elnök szerint az Egyesült Államok állításai hazájáról nem igazak, és a két ország közötti nézeteltérések nem indokolják a „katonai konfliktust”.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

templar62
2025. szeptember 06. 19:39
Ettől nem fog megbukni a komcsi rendszer . Az amcsikat mindkét oldal utálja .
kamasuka
2025. szeptember 06. 19:07
Már odamerészkedtek és nem lőtték le őket, pl. azon okból, hogy ugrana a partraszálló flottájuk. :)
nogradi
2025. szeptember 06. 18:47
Fico: jogos a baràtság kőolajvezeték támadása ukrán részről és támogatjàk ukrajna EU- csatlakozását.
