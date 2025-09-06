Trump figyelmeztetett: Ha a venezuelai repülők az amerikai hajók közelébe merészkednek, lelövik őket

Donald Trump figyelmeztetett, hogy ha venezuelai repülőgépek repülnek át amerikai hadihajók felett és „veszélyes helyzetbe hoznak minket, akkor lelőjük őket” – írja a BBC.

Az elnök figyelmeztetése azt követően érkezett, hogy Venezuela két napon belül másodszor repült katonai repülőgépekkel egy dél-amerikai partoknál tartózkodó amerikai hajó közelében

– közölték amerikai tisztviselők a BBC amerikai partnerének, a CBS Newsnak.

A jelentések azt követően jelentek meg, hogy az Egyesült Államok támadást indított egy, Trump tisztviselői szerint venezuelai kábítószert szállító hajó ellen, amelyet egy bűnszervezet üzemeltetett, és amelyben 11 ember meghalt.

Nicolás Maduro venezuelai elnök szerint az Egyesült Államok állításai hazájáról nem igazak, és a két ország közötti nézeteltérések nem indokolják a „katonai konfliktust”.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP