09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Latin-Amerika Venezuela Karib-térség haditengerészet Egyesült Államok

Fokozódik a feszültség Amerikában: Oroszország szövetségese provokálta a haditengerészetet

2025. szeptember 05. 11:05

Eszkalálódik a helyzet az Egyesült Államok és Venezuela között.

2025. szeptember 05. 11:05
null

Két venezuelai katonai repülőgép csütörtökön megközelített az amerikai haditengerészeti egyik hajóját, amely nemzetközi vizeken tartózkodott, a történteket az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma „rendkívül provokatívnak” nevezte – számolt be CNN. 

„Ma két a Maduro-rezsimhez tartozó katonai repülőgép repült el a haditengerészet hajója közelében, amely nemzetközi vizeken hajózott. Ez a rendkívül provokatív lépés arra irányult, hogy megzavarja kábítószer- és terrorizmusellenes műveleteinket” – áll a Védelmi Minisztérium X-en közzétett nyilatkozatában. „A Venezuelát irányító kartellnek nyomatékosan javasoljuk, hogy ne tegyen további kísérletet az Egyesült Államok katonai erői által végrehajtott kábítószer- és terrorizmusellenes műveletek akadályozására, elrettentésére vagy megzavarására” – folytatódott a nyilatkozat.

Az elmúlt hetekben a Venezuela és az Egyesült Államok közötti viszony egyre feszültebbé vált, mivel az Egyesült Államok több hadihajót küldött Latin-Amerika és a Karib-térségébe, hogy fokozza a kábítószer-kartellek elleni küzdelmet.

A fokozott katonai jelenlét felháborította Nicolás Maduro venezuelai elnököt, aki szintén bejelentette csapatok és milíciák telepítését, valamint felszólította a venezuelaiakat, hogy csatlakozzanak a Bolívar Milíciához.

A Trump-kormányzat korábban 50 millió dollárra emelte Maduro vérdíját. Nemrég pedig katonai csapást mért egy feltételezett kábítószer-szállító hajóra, amely a Tren de Aragua bandához köthető. Trump elmondta, hogy a csapásban 11 ember halt meg „nemzetközi vizeken”. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint a csapás a Karib-térség déli részén történt, és a célzott hajó Venezuelából indult.

Nyitókép forrása: Federico PARRA / AFP

elbert-0
•••
2025. szeptember 05. 11:23 Szerkesztve
Na és az akciónak van már neve ? Mondjuk Áradó Orinoco, vagy Karibi Ciklon ? Melyhez lihegve csatlakozhatnak a Hajlandók.
hexahelicene
2025. szeptember 05. 11:21
Az USA a legnagyobb agresszor, nem Oroszország.
sagirdilsiz-2
2025. szeptember 05. 11:13
A bbcpontcom-on van egy jó cikk, "US strike on 'Venezuela drug boat': What do we know, and was it legal?" erről kellene a nemzetközi jogászokat megkérdezni.
bagira004
2025. szeptember 05. 11:12
Minden politikai erőszakért oroszokat okolják . Közben az eus háborúpártiak Ursula németek a bajkeverők a béke ellenségei.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.