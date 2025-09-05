Fokozódik a feszültség Amerikában: Oroszország szövetségese provokálta a haditengerészetet

Az elmúlt hetekben a Venezuela és az Egyesült Államok közötti viszony egyre feszültebbé vált, mivel az Egyesült Államok több hadihajót küldött Latin-Amerika és a Karib-térségébe, hogy fokozza a kábítószer-kartellek elleni küzdelmet.

A fokozott katonai jelenlét felháborította Nicolás Maduro venezuelai elnököt, aki szintén bejelentette csapatok és milíciák telepítését, valamint felszólította a venezuelaiakat, hogy csatlakozzanak a Bolívar Milíciához.

A Trump-kormányzat korábban 50 millió dollárra emelte Maduro vérdíját. Nemrég pedig katonai csapást mért egy feltételezett kábítószer-szállító hajóra, amely a Tren de Aragua bandához köthető. Trump elmondta, hogy a csapásban 11 ember halt meg „nemzetközi vizeken”. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint a csapás a Karib-térség déli részén történt, és a célzott hajó Venezuelából indult.

