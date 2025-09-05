Fokozódik a feszültség Amerikában: Oroszország szövetségese provokálta a haditengerészetet

Megjelentek az amerikai hadihajók Venezuela partjainál, Maduróék cserébe több millió embert mozgósítottak
Három rakétás romboló érkezik Venezuela partjaihoz.
Eszkalálódik a helyzet az Egyesült Államok és Venezuela között.
Két venezuelai katonai repülőgép csütörtökön megközelített az amerikai haditengerészeti egyik hajóját, amely nemzetközi vizeken tartózkodott, a történteket az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma „rendkívül provokatívnak” nevezte – számolt be CNN.
„Ma két a Maduro-rezsimhez tartozó katonai repülőgép repült el a haditengerészet hajója közelében, amely nemzetközi vizeken hajózott. Ez a rendkívül provokatív lépés arra irányult, hogy megzavarja kábítószer- és terrorizmusellenes műveleteinket” – áll a Védelmi Minisztérium X-en közzétett nyilatkozatában. „A Venezuelát irányító kartellnek nyomatékosan javasoljuk, hogy ne tegyen további kísérletet az Egyesült Államok katonai erői által végrehajtott kábítószer- és terrorizmusellenes műveletek akadályozására, elrettentésére vagy megzavarására” – folytatódott a nyilatkozat.
Az elmúlt hetekben a Venezuela és az Egyesült Államok közötti viszony egyre feszültebbé vált, mivel az Egyesült Államok több hadihajót küldött Latin-Amerika és a Karib-térségébe, hogy fokozza a kábítószer-kartellek elleni küzdelmet.
A fokozott katonai jelenlét felháborította Nicolás Maduro venezuelai elnököt, aki szintén bejelentette csapatok és milíciák telepítését, valamint felszólította a venezuelaiakat, hogy csatlakozzanak a Bolívar Milíciához.
A Trump-kormányzat korábban 50 millió dollárra emelte Maduro vérdíját. Nemrég pedig katonai csapást mért egy feltételezett kábítószer-szállító hajóra, amely a Tren de Aragua bandához köthető. Trump elmondta, hogy a csapásban 11 ember halt meg „nemzetközi vizeken”. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint a csapás a Karib-térség déli részén történt, és a célzott hajó Venezuelából indult.
Az Egyesült Államok katonái nemzetközi vizeken csaptak le a Madurohoz köthető terrorcsoport tagjaira.
