Feszült a helyzet Latin-Amerikában: Trump katonai csapást rendelt el (VIDEÓ)

A támadást a SOUTHCOM régióban, azaz Latin-Amerika és a Karib-tenger térségében hajtották végre az Egyesült Államok katonái.

A Tren de Aragua egy szervezett külföldi terrorszervezet, amely Nicolás Maduro irányítása alatt működik – derül ki az amerikai elnök bejegyzéséből. A szervezet tömeggyilkosságokért, kábítószer-kereskedelemért, emberkereskedelemért, valamint az Egyesült Államokban elkövetett erőszakos és terrorcselekményekért felelős.

A csapás nemzetközi vizeken történt, miközben a terroristák kábítószert szállítottak az Egyesült Államok felé. A támadás során 11 terrorista meghalt.

Az, hogy Donald Trump ilyen nagy nyilvánosságot enged ennek az ügynek és videónak, annak fejében figyelemre méltó, hogy az amerikai haditengerészet több hajója is állomásozik Venezuela partjainál. A térségben a helyzet pattanásig feszült. Kolumbia elnöke például attól tart, hogy Amerika támadásainak következtében Dél-Amerika északi része lehet az új Irak, vagy Szíria.