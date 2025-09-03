Ft
09. 03.
szerda
Tren de Aragua narkoterrorista Karib-tenger Nicolás Maduro Donald Trump Egyesült Államok terrorszervezet

Feszült a helyzet Latin-Amerikában: Trump katonai csapást rendelt el (VIDEÓ)

2025. szeptember 03. 11:04

Az Egyesült Államok katonái nemzetközi vizeken csaptak le a Madurohoz köthető terrorcsoport tagjaira.

2025. szeptember 03. 11:04
null

„Az Egyesült Államok fegyveres erői célzott csapást hajtottak végre a Tren de Aragua nevű narkoterrorista csoport azonosított tagjai ellen” – írta Donald Trump közösségi média bejegyzésében.

A támadást a SOUTHCOM régióban, azaz Latin-Amerika és a Karib-tenger térségében hajtották végre az Egyesült Államok katonái.

A Tren de Aragua egy szervezett külföldi terrorszervezet, amely Nicolás Maduro irányítása alatt működik – derül ki az amerikai elnök bejegyzéséből. A szervezet tömeggyilkosságokért, kábítószer-kereskedelemért, emberkereskedelemért, valamint az Egyesült Államokban elkövetett erőszakos és terrorcselekményekért felelős.

A csapás nemzetközi vizeken történt, miközben a terroristák kábítószert szállítottak az Egyesült Államok felé. A támadás során 11 terrorista meghalt.

Az, hogy Donald Trump ilyen nagy nyilvánosságot enged ennek az ügynek és videónak, annak fejében figyelemre méltó, hogy az amerikai haditengerészet több hajója is állomásozik Venezuela partjainál. A térségben a helyzet pattanásig feszült. Kolumbia elnöke például attól tart, hogy Amerika támadásainak következtében Dél-Amerika északi része lehet az új Irak, vagy Szíria.

A videót ide kattintva tekinthetik meg.

Nyitókép: Yuichi YAMAZAKI / AFP

Nasi12
2025. szeptember 03. 11:15
Nemzetközi vizeken támadni az nem terrorizmus.
