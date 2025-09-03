Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
űr Tarjányi Péter Nyugat Trump

Washingtonban alternatív valóságot néznek

2025. szeptember 03. 09:33

Trump az űrbe menekül?

2025. szeptember 03. 09:33
null
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
Facebook

„Egész nap vártam, mit jelent be Trump este nyolckor. Végigültem a teljes sajtótájékoztatót. A lényeg: az USA Űrparancsnoksága Alabamába, Huntsville-be költözik, és ott lesz az új »Aranykupola« rakétavédelmi központ is. A bejelentés közel egy órát késett, majd jött a szokásos forgatókönyv: Biden lenézése, Trump felemelése, tapsoló republikánus kíséret.

Kína-üzenet: Trump szerint nem fenyegetés a kínai–orosz közeledés, az amerikai fölény szerinte megkérdőjelezhetetlen. Magyarul: Kína ügyét most bagatellizálta. Csakhogy a világ közben mást mutat: Tiencsinben a SCO-csúcson Peking éppen a »Globális Dél« koncepcióját hirdette meg, nyílt kihívást intézve a Nyugathoz, a gazdaságban, hadseregben, hírszerzésben. Az én értékelésem:

  • Az űrparancsnokság áthelyezése valóban stratégiai súlyú lépés. Aki az űrt uralja, előnyt szerez a Földön is. És ez belpolitikai gesztus is: Trump a déli bázisát erősíti vele.
  • A »Kína nem fenyegetés« kijelentés rövid távon megnyugtató, de teljesen ellentmond a valós folyamatoknak. Peking alternatív rendet épít, partnerekkel / Oroszország, Észak-Korea, Irán/ a háta mögött. Ezt nem lehet pusztán kommunikációval semlegesíteni.
  • A jelen frontjai – Ukrajna, orosz nyomás, kínai–orosz összefonódás – ma este választ egyáltalán nem kaptak. A nagyívű űrvízió eltakarta a tényt, hogy a »ház ettől még ég«.

A kérdés tehát nem az, hogy fontos-e az űr (az!!!) Hanem az, hogy képes-e Washington egyszerre kezelni a jövő vízióját és a jelen válságát. Ma este a jövő »nyert«– a jelen rovására. A baj ezzel az, hogy a háttérben alternatív valóság épül: mintha minden rendben lenne, mintha a jelenlegi világválságok nem lennének sürgetőek. 

Ez veszélyes, mert a történelemben többször láttuk már: amikor a nagyhatalmak túl sokáig figyelmen kívül hagyják az aktuális frontokat, akkor nem ők választották ki a csatát, hanem a csata választotta ki őket. Összegezve: Washingtonban alternatív valóságot néznek, és közben a világ tényleg a Nyugatra borul…”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ben2
2025. szeptember 03. 10:20
"A baj ezzel az, hogy a háttérben alternatív valóság épül: mintha minden rendben lenne, mintha a jelenlegi világválságok nem lennének sürgetőek. Ez veszélyes, mert a történelemben többször láttuk már: amikor a nagyhatalmak túl sokáig figyelmen kívül hagyják az aktuális frontokat, akkor nem ők választották ki a csatát, hanem a csata választotta ki őket. " Csak nem az EU Ukrajna politikájáról beszél?
Válasz erre
0
0
Retek
2025. szeptember 03. 10:14
Néha okosokat mond Tarjányi úr, csak ne érződne annyira a Brüsszeli alányalás, és az elvakult Orosz ellenesség.....mint szakértő, több tárgyilagosságot várhatnánk el....
Válasz erre
0
0
miazhogynagyonis
2025. szeptember 03. 10:14
Rövid haj, rövid ész. Da de, ha kopasz? Igen, az. Egy seggfej ez a tarjányi!
Válasz erre
0
1
pipa89
•••
2025. szeptember 03. 09:56 Szerkesztve
Biztos vok benne, hogy nem az űrhivatal költöztetése volt a téma, de szerintem vmi miatt visszafogták a hírt. Lehet, hogy Trump elébe ment volna a dolgoknak és tanácsadók visszafogták. A helyzet sztem rendkívül instabil: nem az orosz-ukrán vonalon, hanem a Kína-Oroszország-USA vonalon. Ki visz haza az orosz menyasszonyt? Hszi vagy Trump? Egyébként az űrhivatalnak a közeljövőben különleges szerepe lesz. Olyan nagy, amire most senki nem gondol... Európa bárhová is szegődik, csak szolga lehet már.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!