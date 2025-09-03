Donald Trump az ukrajnai háborúról: napokon belül kiderül a folytatás
„Nagyon érdekes dolgok” jutottak az amerikai elnök tudomására.
Trump az űrbe menekül?
„Egész nap vártam, mit jelent be Trump este nyolckor. Végigültem a teljes sajtótájékoztatót. A lényeg: az USA Űrparancsnoksága Alabamába, Huntsville-be költözik, és ott lesz az új »Aranykupola« rakétavédelmi központ is. A bejelentés közel egy órát késett, majd jött a szokásos forgatókönyv: Biden lenézése, Trump felemelése, tapsoló republikánus kíséret.
Kína-üzenet: Trump szerint nem fenyegetés a kínai–orosz közeledés, az amerikai fölény szerinte megkérdőjelezhetetlen. Magyarul: Kína ügyét most bagatellizálta. Csakhogy a világ közben mást mutat: Tiencsinben a SCO-csúcson Peking éppen a »Globális Dél« koncepcióját hirdette meg, nyílt kihívást intézve a Nyugathoz, a gazdaságban, hadseregben, hírszerzésben. Az én értékelésem:
A kérdés tehát nem az, hogy fontos-e az űr (az!!!) Hanem az, hogy képes-e Washington egyszerre kezelni a jövő vízióját és a jelen válságát. Ma este a jövő »nyert«– a jelen rovására. A baj ezzel az, hogy a háttérben alternatív valóság épül: mintha minden rendben lenne, mintha a jelenlegi világválságok nem lennének sürgetőek.
Ez veszélyes, mert a történelemben többször láttuk már: amikor a nagyhatalmak túl sokáig figyelmen kívül hagyják az aktuális frontokat, akkor nem ők választották ki a csatát, hanem a csata választotta ki őket. Összegezve: Washingtonban alternatív valóságot néznek, és közben a világ tényleg a Nyugatra borul…”
