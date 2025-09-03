„Egész nap vártam, mit jelent be Trump este nyolckor. Végigültem a teljes sajtótájékoztatót. A lényeg: az USA Űrparancsnoksága Alabamába, Huntsville-be költözik, és ott lesz az új »Aranykupola« rakétavédelmi központ is. A bejelentés közel egy órát késett, majd jött a szokásos forgatókönyv: Biden lenézése, Trump felemelése, tapsoló republikánus kíséret.

Kína-üzenet: Trump szerint nem fenyegetés a kínai–orosz közeledés, az amerikai fölény szerinte megkérdőjelezhetetlen. Magyarul: Kína ügyét most bagatellizálta. Csakhogy a világ közben mást mutat: Tiencsinben a SCO-csúcson Peking éppen a »Globális Dél« koncepcióját hirdette meg, nyílt kihívást intézve a Nyugathoz, a gazdaságban, hadseregben, hírszerzésben. Az én értékelésem:

Az űrparancsnokság áthelyezése valóban stratégiai súlyú lépés. Aki az űrt uralja, előnyt szerez a Földön is. És ez belpolitikai gesztus is: Trump a déli bázisát erősíti vele.

A »Kína nem fenyegetés« kijelentés rövid távon megnyugtató, de teljesen ellentmond a valós folyamatoknak. Peking alternatív rendet épít, partnerekkel / Oroszország, Észak-Korea, Irán/ a háta mögött. Ezt nem lehet pusztán kommunikációval semlegesíteni.

A jelen frontjai – Ukrajna, orosz nyomás, kínai–orosz összefonódás – ma este választ egyáltalán nem kaptak. A nagyívű űrvízió eltakarta a tényt, hogy a »ház ettől még ég«.

A kérdés tehát nem az, hogy fontos-e az űr (az!!!) Hanem az, hogy képes-e Washington egyszerre kezelni a jövő vízióját és a jelen válságát. Ma este a jövő »nyert«– a jelen rovására. A baj ezzel az, hogy a háttérben alternatív valóság épül: mintha minden rendben lenne, mintha a jelenlegi világválságok nem lennének sürgetőek.

Ez veszélyes, mert a történelemben többször láttuk már: amikor a nagyhatalmak túl sokáig figyelmen kívül hagyják az aktuális frontokat, akkor nem ők választották ki a csatát, hanem a csata választotta ki őket. Összegezve: Washingtonban alternatív valóságot néznek, és közben a világ tényleg a Nyugatra borul…”