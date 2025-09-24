Elhunyt Claudia Cardinale, minden idők egyik legnagyobb olasz színésznője

amelyek közül számosat a szerzői filmek remekműveiként tartanak számon” – írta a tárcavezető közleményében. „Világszerte ismert volt, és kivételes tehetségével inspirálta a 20. század legfontosabb rendezőit” – tette hozzá.

„Gyönyörű volt, egyszerű, nem komplikált, de amikor a kamera forgott, szeretetteljes mosollyal és tekintettel ragyogott, amit rekedt hangja még jobban kiemelt. A nagyok dicsőítették, ő pedig szolgálta őket, mi pedig őszintén szerettük ezt a gyengéd embert” – fogalmazott Gilles Jacob, a cannes-i fesztivál korábbi elnöke.

A filmcsillag Claude Joséphine Rose Cardinale néven 1938. április 15-én Tuniszban született, szicíliai emigráns szülők legkisebb gyermekeként, anyanyelve a francia, a tunéziai arab és az olasz szicíliai nyelvjárása.

Szülei lányukat tanári pályára szánták, de Claudia inkább a színpadra vágyott. Tizennyolc éves korában megnyerte a tunéziai olasz filmhét alkalmából rendezett