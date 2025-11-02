A csillaghullás éve: Keatontól Kassain át Cardinaléig már csak fentről figyelnek minket a legnagyobbak

Mindenszentek és halottak napja környékén nemcsak az elhunyt szeretteinkre emlékezünk vissza, hanem felmerülhet bennünk, hogy az elmúlt időszakban kik voltak azok az ismert személyek, netán példaképek, karakterek, akik eltávoztak ebből a földi világból.

A művészvilág számára 2025 a „csillaghullás” éve volt: felejthetetlen karakterek távoztak. Fotó: Pixabay

Szinte hihetetlen, hogy már csak pár hét, és véget ér a 2025-ös esztendő, ami igencsak felemásnak bizonyul. Voltak benne felemelő pillanatok, – főleg az elmúlt időszakban –, de nem kevés kihívással is szembe kellett néznie az emberiségnek. Talán utóbbi közzé sorolható, hogy olyan emberektől is búcsút kellett vegyünk,

akik a maguk területén olyat alkottak, ami jóformán megismételhetetlen.

Komoly űrt hagyott például maga után Diane Keaton színésznő, akit sokan Annie Hallként ismerhettek meg a ’70-es években, de emlékezeteset alakított a Keresztapa-filmekben is.