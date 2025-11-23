Megköttetett az álomházasság: egymásra talált Hollywood és Fót

Von der Leyen meghúzta a vörös vonalat: Brüsszel nem egyezik bele a békébe – szabotálnák Trump tervét
Az együttműködés Magyarország pozícióját is tovább erősíti a globális filmiparban.
Közép-Európa legnagyobb virtuális filmstúdiója, a fóti United Illusions Virtual Production Studio stratégiai partnerségre lépett a Los Angeles-i Orbital Studios filmgyárral.
A két stúdió a jövőben közösen dolgozik azon, hogy tapasztalataikra építve tovább fejlesszék azokat a technikai és produkciós folyamatokat, melyek még hatékonyabbá tehetik a virtuális filmgyártást, valamint alapot adnak a közös projektek megvalósításához – közölte a fóti stúdió kommunikációjával foglalkozó ügynökség pénteken az MTI-vel.
A közleményükben kiemelték: a partnerség a tudásmegosztásra és a közös innovációra épül, új lehetőségeket teremtve mind az európai, mind az amerikai produkciók számára.
Az együttműködés Magyarország pozícióját is tovább erősíti a globális filmiparban, hiszen a magas technológiai színvonal versenyképes gyártási feltételekkel párosul
– tették hozzá. A tájékoztatás szerint a United Illusions Virtual Production Studio 2025-ben nyílt meg Fóton, és már a megnyitásakor megkapta az ARRI filmtechnológiai vállalat akkreditációját, amellyel világszerte kevesebb mint tíz stúdió rendelkezik.
Az itt alkalmazott technológia lényege, hogy a virtuális díszleteket valós időben, LED-falakon vetítik a színészek köré, ami gyorsabb, költséghatékonyabb és fenntarthatóbb gyártást tesz lehetővé.
A technológia mára a korszerű filmgyártás szerves részévé vált, és különböző produkciókban alkalmazzák. Aktuális példák között említhető a James Gunn által rendezett új szuperhősfilm, a Superman című alkotás; a Brad Pitt főszereplésével készült F1 című Forma-1-es filmdráma; vagy az HBO saját gyártású Sárkányok háza című sorozata – sorolták.
A virtuális filmgyártás lehetőségei ugyanakkor még messze nincsenek teljesen kiaknázva, ezért is kezdődött meg több mint egy éve a tárgyalássorozat a United Illusions és Hollywood egyik legnagyobb virtuális filmstúdiója, az Orbital Studios között – hangsúlyozták.
„Már a stúdió tervezésekor is az volt a célunk, hogy olyan partnerrel dolgozhassunk, aki a virtual production élvonalát képviseli. Az Orbital Studios nemcsak ezt teljesíti, hanem a jövőképünk is ugyanaz: a tapasztalatokra építve tovább fejlesztjük a virtuális filmgyártás folyamatait, hogy még hatékonyabban használjuk ki a technológia kreatív és gyártási előnyeit, valamint a közös fejlesztések és projektek biztosítják, hogy a VP-innováció élvonalában maradjunk” – idézi a közlemény Simon Zoltánt, a fóti stúdió igazgatóját.
A nemzetközi együttműködést november 11-én jelentették be Los Angelesben, a Creative Artists Agency székházában, az American Film Market szakmai eseményhez kapcsolódva.
