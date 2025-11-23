Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország film Fót Hollywood Egyesült Államok stúdió

Megköttetett az álomházasság: egymásra talált Hollywood és Fót

2025. november 23. 13:56

Az együttműködés Magyarország pozícióját is tovább erősíti a globális filmiparban.

2025. november 23. 13:56
null

Közép-Európa legnagyobb virtuális filmstúdiója, a fóti United Illusions Virtual Production Studio stratégiai partnerségre lépett a Los Angeles-i Orbital Studios filmgyárral.

A két stúdió a jövőben közösen dolgozik azon, hogy tapasztalataikra építve tovább fejlesszék azokat a technikai és produkciós folyamatokat, melyek még hatékonyabbá tehetik a virtuális filmgyártást, valamint alapot adnak a közös projektek megvalósításához – közölte a fóti stúdió kommunikációjával foglalkozó ügynökség pénteken az MTI-vel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

A közleményükben kiemelték: a partnerség a tudásmegosztásra és a közös innovációra épül, új lehetőségeket teremtve mind az európai, mind az amerikai produkciók számára.

Az együttműködés Magyarország pozícióját is tovább erősíti a globális filmiparban, hiszen a magas technológiai színvonal versenyképes gyártási feltételekkel párosul

– tették hozzá. A tájékoztatás szerint a United Illusions Virtual Production Studio 2025-ben nyílt meg Fóton, és már a megnyitásakor megkapta az ARRI filmtechnológiai vállalat akkreditációját, amellyel világszerte kevesebb mint tíz stúdió rendelkezik.

Az itt alkalmazott technológia lényege, hogy a virtuális díszleteket valós időben, LED-falakon vetítik a színészek köré, ami gyorsabb, költséghatékonyabb és fenntarthatóbb gyártást tesz lehetővé.

A technológia mára a korszerű filmgyártás szerves részévé vált, és különböző produkciókban alkalmazzák. Aktuális példák között említhető a James Gunn által rendezett új szuperhősfilm, a Superman című alkotás; a Brad Pitt főszereplésével készült F1 című Forma-1-es filmdráma; vagy az HBO saját gyártású Sárkányok háza című sorozata – sorolták.

A virtuális filmgyártás lehetőségei ugyanakkor még messze nincsenek teljesen kiaknázva, ezért is kezdődött meg több mint egy éve a tárgyalássorozat a United Illusions és Hollywood egyik legnagyobb virtuális filmstúdiója, az Orbital Studios között – hangsúlyozták.

„Már a stúdió tervezésekor is az volt a célunk, hogy olyan partnerrel dolgozhassunk, aki a virtual production élvonalát képviseli. Az Orbital Studios nemcsak ezt teljesíti, hanem a jövőképünk is ugyanaz: a tapasztalatokra építve tovább fejlesztjük a virtuális filmgyártás folyamatait, hogy még hatékonyabban használjuk ki a technológia kreatív és gyártási előnyeit, valamint a közös fejlesztések és projektek biztosítják, hogy a VP-innováció élvonalában maradjunk” – idézi a közlemény Simon Zoltánt, a fóti stúdió igazgatóját.

A nemzetközi együttműködést november 11-én jelentették be Los Angelesben, a Creative Artists Agency székházában, az American Film Market szakmai eseményhez kapcsolódva.

Nyitókép: Pixabay

(MTI)

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
klara1-68
2025. november 23. 19:01
Gratulálok! Sok sikert, jó filmeket és gyümölcsöző együttműködést kívánok!
Válasz erre
0
0
hegyaljai-2
2025. november 23. 18:27
Én még ott tartottam, hogy Trump haza akarja vinni a filmgyártást. Most mi van?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!