Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
stílus divat könyv élmény Armani

Gyász: meghalt az elegancia milánói nagykövete

2025. szeptember 10. 20:19

Az elegancia nem azt jelenti, hogy észrevesznek, hanem azt, hogy emlékeznek rád – vallotta. A divatvilág legendás alakja kilencvenegy éves korában hunyt el.

2025. szeptember 10. 20:19
null
Szalai Laura
Szalai Laura

Giorgio Armani 1934-ben született Észak-Olaszországban, Piacenzában. Középosztálybeli családban nevelkedett két testvérével; édesanyja háztartásbeli, apja egy szállítmányozási cég könyvelője volt. Gyerekként élte át a második világháborút, s az időszakhoz egy majdnem végzetes esemény kapcsolódott: kilencéves volt, amikor a barátaival lőport találtak és felgyújtották, ekkor olyan súlyosan megsérült, hogy majdnem elvesztette a látását. A háború után az apja rövid időre börtönbe került a Mussolini-rezsimhez fűződő szoros viszonya miatt, majd a család Milánóba költözött. 

Kezdetben úgy tűnt, hogy Giorgio az orvosi hivatást választja, mivel nagy hatást gyakoroltak rá A. J. Cronin vidéki orvosokról szóló regényei. Az anatómia érdekelte a leginkább, ám saját bevallása szerint két év tanulás után rájött, hiányzik belőle a fókusz egy ilyen nagy erőfeszítést igénylő területhez. 1955-ben besorozták a hadseregbe, két évig teljesített szolgálatot. A divat már akkoriban is az élete része volt – mint azt önéletrajzi könyvében felidézte, egy „minden alkalomra való kis ruhásszekrénnyel” és egy teniszütővel indult el, amit a tisztek hazaküldettek vele. 

A divattal testközelből egy milánói részmunkaidős állás betöltése idején találkozott: a milánói La Rinascente üzletházban dolgozott kirakatrendezőként. 1965-ben az olasz textilmágnás, Nino Cerruti cégéhez került, ahol divattervezéssel foglalkozott, s negyvenéves is elmúlt, amikor végül a saját lábára állt partnere, Sergio Galeotti győzködésére. Céget alapítottak, és a cél megvalósításához első lépésként tízezer dollárért eladták a Volkswagenüket. Galeotti vitte a pénzügyeket, Armani pedig a kreatív feladatokat. Először egy férfiaknak készült öltönykollekcióval rukkoltak elő. Az áttörést a hetvenes évek végén hozta meg a bélés nélküli sportdzseki, amely a kényelem és a stílus kombinálásával úttörőnek számított. Egy egyszerű pólóval párosítva – amelyet Armani a divatábécé alfájának és ómegájának tartott – ez az outfit gyorsan elterjedt a tengerentúlon is. A nyolcvanas években pedig megérkezett a „power ­suit”, amely a nők öltözködését forradalmasította; vállvédőivel és elegáns szabásával az üzlet­asszonyok új generációjának egyenruhájává vált. „Én voltam az első, aki egy kicsit lágyított a férfiak megjelenésén, és keményített a nőkén” – hangoztatta. Aztán rájött, hogy potenciálisan széles közönséget tud megszólítani, ha egy könnyen hozzáférhető, a fiatalabbakat célzó termékportfólióval is előáll – akkoriban ez a farmert jelentette. „A farmer a divat demokráciája” – fogalmazta meg a szállóigévé lett tételmondatot. 

Armani a nyolcvanas években a sztárok kedvencévé vált, kollekcióival sokakat megszólított azok közül, akiknek elegük volt a harsány, giccses divatból, és az egyszerűbb, szofisztikáltabb megjelenés iránt áhítoztak a vörös szőnyegen. Napjainkban is sokan viselik, s nem csak a művészvilágban; például Giorgia Meloni is előszeretettel hord Armanit. Az olasz miniszterelnök állítólag maga ment be egy Armani üzletbe és vásárolt magának három kosztümöt a beiktatására. Egy alkalommal a tervező azt mondta: a Meloni-kormány politikájával kapcsolatban nem annyira tájékozott, de a miniszterelnököt néha kicsinek és törékenynek látja Európában, „annyi szoborszerű és elegáns úriember között ott van a kis kabátjában, de gyönyörű arca van”. Emlékezetes megnyilvánulása, amikor 2017-ben a Melania Trump öltöztetése kapcsán kirobbant vitában azt mondta: miért ne öltöztetne egy gyönyörű nőt, ha az megkéri rá? 

„Az én munkám az emberek öltöztetése, ez messze túlmutat a politikán”

 – fogalmazta meg hitvallását. 

A márka nemcsak ruhákat, hanem cipőket, táskákat és parfümöket is árul, s a termékpaletta az évek során egyre szélesebb lett; Armani saját étterem- és szállodaláncot is alapított. A tervező híres volt arról, hogy személyesen felügyelte a kollekciói valamennyi részletét és vállalkozása minden területét, kezdve a reklámkampányoktól a kifutóra lépő modellek hajáig. Az augusztus végén megjelent utolsó, a Financial Timesnak adott interjújában úgy vallott erről, hogy „a legnagyobb gyengeségem az, hogy mindent én irányítok”. „Az eredeti célom az volt, hogy öltöztessem az embereket, de más területekre is áttértem, mert egyedi élményt akartam nyújtani az Armani világába belépőknek. Valójában egy olyan életmódot teremtettem meg, amilyet a természetes kifinomultság világaként definiálnék, amiben semmi nem túlzás, de minden egyensúlyt talál” – mondta. 

Armani egy ideje betegséggel küzdött, júniusban pályafutása során először fordult elő, hogy ki kellett hagynia a milánói férfidivathéten tartott bemutatóját. Békésen, családi körben hunyt el. Egy biztos: a világ sokáig emlékezni fog az össze­téveszthetetlenül kék szemű, napbarnított bőrű, ősz hajú, rendszeresen farmernadrágban és fekete pólóban megjelenő olasz tervezőre, aki megértette a széles közönséggel, mit jelent kifinomultan öltözködni, és miért fontosabb a stílus, mint a divat.

Nyitókép: Giorgio Armani 2016-ban Milánóban
Fotó: Shutterstock

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mandiner-8as
2025. szeptember 10. 22:17
Utálom, ahogy már ti is módszeresen kihagyjátok a címből és az alcímből a ki-mit-hol-mikor alapinformációt. Méltatlan stílus.
Válasz erre
0
0
cirmos
•••
2025. szeptember 10. 20:37 Szerkesztve
ez biztos felzaklatja szíjjártót, ha már kárpátalja bombázása nem tudta.
Válasz erre
0
5
wadcutter
•••
2025. szeptember 10. 20:27 Szerkesztve
Már megint? A gazdagok kétszer halnak, a mosónők meg korán.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!