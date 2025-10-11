Ft
Ft
18°C
9°C
Ft
Ft
18°C
9°C
10. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 11.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
A Keresztapa színésznő Oscar-díj gyász Diane Keaton halál Annie Hall

Elhunyt Diane Keaton

2025. október 11. 21:41

Keaton a hetvenes években vált igazán ismertté a Keresztapa-filmekkel.

2025. október 11. 21:41
null

79 éves korában elhunyt Diane Keaton – írja a People.

A híres színésznő Kaliforniában halt meg.

A családja azt kérte, tartsák tiszteletben a gyászukat. Keaton a hetvenes években vált igazán ismertté a Keresztapa-filmekkel, majd 1977-ben Oscar-díjat nyert az Annie Hall-ért.

Nyitókép: Gabriel BOUYS / AFP

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kanmacska
2025. október 11. 22:01
Isten nyugosztalja!
Válasz erre
3
0
kiazazsoltibacsi
•••
2025. október 11. 21:45 Szerkesztve
Hát igen. Ő még színésznő volt. Nem mint a Sydney Sweeney- vagy Ana de Armas-féle magamutogató celebribancok. Nyugodjon békében.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!