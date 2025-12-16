Újabb részletek derültek ki Rob Reiner és felesége meggyilkolásáról

– állította a forrás.

A New York Post beszámolója szerint a Reiner családhoz közel állók tudtak arról, hogy Nick Reiner súlyos mentális zavartól szenved.

„Nickről azt gondolták, hogy újra drogozik, és szülei az elmúlt néhány hónapban aggódtak mentális állapotáért” – mondta a The Postnak egy családi barát, aki néhány háztömbnyire lakik a Reiner család otthonától. A feszültség Nick és szülei között alig 24 órával azelőtt tetőzött, hogy Robot és Michelet elvágott torokkal találták meg. Rob és Nick valamilyen vitába keveredtek egy szombat esti ünnepi partin, amelyet Conan O’Brien rendezett, erősítette meg a forrás a The Postnak.

A gyilkosság sokkolta az amerikai szórakoztatóipar szereplőit, mivel Reiner egy igazi legenda volt Hollywoodban, aki olyan filmeket rendezett, mint a Harry és Sally, és az Egy becsületbeli ügy. Fiával közösen is készített egy filmet Being Charlie címmel, amit Nick Reiner problémás tinédszerkora ihletett.

Nyitókép: Rob és Michelle Reiner lányukal Romyval/KENA BETANCUR / AFP