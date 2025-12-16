Ft
rob reiner nick reiner Hollywood

Újabb részletek derültek ki Rob Reiner és felesége meggyilkolásáról

2025. december 16. 09:57

A rendőrség őrizetbe vette a Reiner házaspár 32 éves fiát, aki a sajtóbeszámolók szerint halálra késelte a szüleit.

2025. december 16. 09:57
null

Vasárnap este Rob Reinert és feleségét Michele-t holtan találták brentwoodi villájukban Los Angelesben. A helyi rendőrség őrizetben vette a legendás rendező fiát Nicket, akit a szülei meggyikolásával gyanúsítanak.

Nick Reiner az amerikai média beszámolói szerint tinédzserkora óta drogfüggőséggel küzdött, és szülei vendégházában élt. A Daily Mail beszámolója szerint a férfinak rendszeresen voltak agresszív kirohanásai, amelyek odáig fajultak, hogy a szülei kiakarták tenni a birtokról.

A bennfentes forrás szerint Nick „veszekedett a szüleivel, mert ultimátumot adtak neki: vagy szedi a gyógyszert és abbahagyja a drogozást, vagy elköltözik”.

„A szülei többször is azzal fenyegették, hogy értesítik a hatóságokat, de végül nem tették meg” 

– állította a forrás.

A New York Post beszámolója szerint a Reiner családhoz közel állók tudtak arról, hogy Nick Reiner súlyos mentális zavartól szenved. 

„Nickről azt gondolták, hogy újra drogozik, és szülei az elmúlt néhány hónapban aggódtak mentális állapotáért” – mondta a The Postnak egy családi barát, aki néhány háztömbnyire lakik a Reiner család otthonától. A feszültség Nick és szülei között alig 24 órával azelőtt tetőzött, hogy Robot és Michelet elvágott torokkal találták meg. Rob és Nick valamilyen vitába keveredtek egy szombat esti ünnepi partin, amelyet Conan O’Brien rendezett, erősítette meg a forrás a The Postnak.

A gyilkosság sokkolta az amerikai szórakoztatóipar szereplőit, mivel Reiner egy igazi legenda volt Hollywoodban, aki olyan filmeket rendezett, mint a Harry és Sally, és az Egy becsületbeli ügy. Fiával közösen is készített egy filmet Being Charlie címmel, amit Nick Reiner problémás tinédszerkora ihletett. 

Nyitókép: Rob és Michelle Reiner lányukal Romyval/KENA BETANCUR / AFP

