11. 06.
csütörtök
Botrányba fulladt Angelina Jolie ukrajnai látogatása

2025. november 06. 12:51

A színésznő ukrán állampolgárságú sofőrét katonai toborzók vették őrizetbe egy ellenőrzőponton.

2025. november 06. 12:51
Váratlan incidens miatt botrányba fulladt Angelina Jolie humanitárius útja Ukrajnában – írja több forrásból értesülve a Politico. A brüsszeli lap információi szerint a színésznő kíséretének egyik tagját a hadsereg toborzói vették őrizetbe egy katonai ellenőrző pontnál. 

Egy magas rangú ukrán tisztviselő a lapnak elmondta, hogy a színésznő kíséretének egyik tagja „incidenst okozott” a helyi katonai toborzókkal egy ellenőrzőponton. A pontos körülmények ugyanakkor egyelőre nem ismertek, az ukrán hatóságok pedig vizsgálatot indítottak az ügyben.

Korábban olyan információk láttak napvilágot, miszerint a színésznő sofőrjének nem volt érvényes felmentése a sorozás alól és tartalékos tisztként tartották nyilván, de később visszavonták ezt a közleményt azzal indokolva, hogy „a médiában terjesztett információk eltorzítottak. Jelenleg nyomozás folyik, hogy minden körülményt tisztáznak.”

A Tomb Raider és a Mr. és Mrs. Smith sztárja kedden érkezett a dél-ukrajnai Herszon és Mikolajiv térségébe a Legacy of War Alapítvány képviseletében. A színésznőnek ez volt a második látogatása Ukrajnában a 2022-es ukrajnai háború kitörése óta. Angelina Jolie az ENSZ-jószolgálati nagyköveteként korábban Lviv városában is járt.

***

Nyitókép: ANDER GILLENEA / AFP

 

hannibal2
2025. november 06. 14:05
Orosz hússalátát rendelt, ezért bevonult önként.
Nasi12
2025. november 06. 14:04 Szerkesztve
Szerintem Jolit is szivesen vitték volna😀
Csigorin
2025. november 06. 14:02
helyes, legalabb elso kezbol tapasztalta mi is folyik abban az orszagban. talan ettol elgondolkodik. remelem jol meg is dagasztottak a sofort, csak hogy lassa angelina az europai ertekeket.
RigbyMordecai
2025. november 06. 13:56
Ukrajna bemutatta barátságos, emberi arcát, és kifejezte mély háláját a csodálatos hollywoodi sztárnak, és kedves sofőrjének, egyben miss Angelinán keresztül Zelenszkij elnök puszit és ukrán népviseletet küld Mila Kunisnak (alias Milena Markovna Kunisnak) is 3 millió dolláros támogatásáért, ami természetesen a legjobb helyre ment, és őt is ilyen szeretettel várják szülőhazájába, ahogy Mrs. Smith-t is, és kéri, lehetőleg ukrán származású sofőrrel jöjjön, lehetőleg sajtó nélkül, hogy intim környezetben tudják megbeszélni a további pénzutaláshoz a tudnivalókat ... A művésznőnek az elnök rendelkezésére bocsátja majd magánrepülőgépét a hazaútra, valamint ajándékba ad a szép színésznőnek a legjobb, márkás ukrán hónaljdezodorból egy 30 darabos készletet, sofőrjét pedig a közismert ukrán vendégszeretettel tovább marasztalja még két évre.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!