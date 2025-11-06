Botrányba fulladt Angelina Jolie ukrajnai látogatása

Váratlan incidens miatt botrányba fulladt Angelina Jolie humanitárius útja Ukrajnában – írja több forrásból értesülve a Politico. A brüsszeli lap információi szerint a színésznő kíséretének egyik tagját a hadsereg toborzói vették őrizetbe egy katonai ellenőrző pontnál.
Egy magas rangú ukrán tisztviselő a lapnak elmondta, hogy a színésznő kíséretének egyik tagja „incidenst okozott” a helyi katonai toborzókkal egy ellenőrzőponton. A pontos körülmények ugyanakkor egyelőre nem ismertek, az ukrán hatóságok pedig vizsgálatot indítottak az ügyben.
Korábban olyan információk láttak napvilágot, miszerint a színésznő sofőrjének nem volt érvényes felmentése a sorozás alól és tartalékos tisztként tartották nyilván, de később visszavonták ezt a közleményt azzal indokolva, hogy „a médiában terjesztett információk eltorzítottak. Jelenleg nyomozás folyik, hogy minden körülményt tisztáznak.”
A Tomb Raider és a Mr. és Mrs. Smith sztárja kedden érkezett a dél-ukrajnai Herszon és Mikolajiv térségébe a Legacy of War Alapítvány képviseletében. A színésznőnek ez volt a második látogatása Ukrajnában a 2022-es ukrajnai háború kitörése óta. Angelina Jolie az ENSZ-jószolgálati nagyköveteként korábban Lviv városában is járt.