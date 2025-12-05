Sínre hajtott egy autó a 2-es villamos vonalán – majd ennél is váratlanabb fordulat történt

Sajtóhírek szerint a 2-es, a 23-as és a 2B villamos forgalma leállt a Boráros tér és a Kossuth Lajos tér között, miután egy autó a sínre hajtott és fennakadt. Ami nagy meglepetést váltott ki, hogy a sofőr a mihamarabbi távozás helyett az elakadást követően inkább hosszasan matatni kezdett a csomagtartóban.