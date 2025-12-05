Ft
12. 05.
péntek
Sínre hajtott egy autó a 2-es villamos vonalán – majd ennél is váratlanabb fordulat történt

2025. december 05. 22:02

A sofőrnek a csomagtartóban akadt sürgős dolga.

Sajtóhírek szerint a 2-es, a 23-as és a 2B villamos forgalma leállt a Boráros tér és a Kossuth Lajos tér között, miután egy autó a sínre hajtott és fennakadt. Ami nagy meglepetést váltott ki, hogy a sofőr a mihamarabbi távozás helyett az elakadást követően inkább hosszasan matatni kezdett a csomagtartóban.

 

A történtekről a Budapesti Közlekedési Központ mindössze egy rövid üzenetben számolt be. „A következő járatok közlekedése baleset miatt az alábbiak szerint módosul: a 2-es, a 23-as és a 2B villamos a Boráros tér H és a Kossuth Lajos tér M között nem közlekedik” – írta a BKK.

Az eset kapcsán sokan felkapták a fejüket arra a fotóra, amelyen az látszik, hogy a sofőr a csomagtartóban matat, miközben az autó a sínen áll. 

Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Takagi
2025. december 05. 22:36
Kereket akart cserélni.
zakar zoltán béla
2025. december 05. 22:07
Kereste a jogosítványát?
