Sínre hajtott egy autó a 2-es villamos vonalán – majd ennél is váratlanabb fordulat történt

Nem hisz a szemének, mit vett fel ez a román térfigyelő kamera (VIDEÓ)
Egy romániai autós minden eddiginél látványosabb módon szegte meg a sebességhatárokat.
A sofőrnek a csomagtartóban akadt sürgős dolga.
Sajtóhírek szerint a 2-es, a 23-as és a 2B villamos forgalma leállt a Boráros tér és a Kossuth Lajos tér között, miután egy autó a sínre hajtott és fennakadt. Ami nagy meglepetést váltott ki, hogy a sofőr a mihamarabbi távozás helyett az elakadást követően inkább hosszasan matatni kezdett a csomagtartóban.
A történtekről a Budapesti Közlekedési Központ mindössze egy rövid üzenetben számolt be. „A következő járatok közlekedése baleset miatt az alábbiak szerint módosul: a 2-es, a 23-as és a 2B villamos a Boráros tér H és a Kossuth Lajos tér M között nem közlekedik” – írta a BKK.
Az eset kapcsán sokan felkapták a fejüket arra a fotóra, amelyen az látszik, hogy a sofőr a csomagtartóban matat, miközben az autó a sínen áll.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton
