09. 23.
kedd
atya tömeg Szilvay Gergely Hadházy Ákos tüntetés béke szerzetes csürhe

Hadházynak és csürhéjének annyira elment az esze, hogy a misekezdést jelző harangozást a saját tüntikéjük direkt megzavarásának hitték

2025. szeptember 23. 22:17

Eközben a tömeg pedofilpapozik és mocskosfideszezik. Nagyon meggyőző... Pontosabban: a legalja.

2025. szeptember 23. 22:17
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely
Facebook

Hadházynak és csürhéjének annyira elment  az esze, hogy a misekezdést jelző harangozást a saját tüntikéjük direkt megzavarásának hitték. 

A ferencesek a világ legbékésebb emberei közé tartoznak. Az atya szépen elmagyarázza Hadházynak, hogy mit hogy kéne csinálni, Hadházy azt hiszi, keresztényibb tud lenni egy szerzetesnél, és kioktatja keresztényiségből, teljesen elképesztő! 

Eközben a tömeg pedofilpapozik és mocskosfideszezik. Nagyon meggyőző... Pontosabban: a legalja.” 

Nyitókép: Szilvay Gergely Facebook-oldala

buckafej-2
2025. szeptember 23. 23:12
A csürhe örök.
21 gramm
2025. szeptember 23. 22:56
Ott tartunk, mint 19-ben? 1919-ben...
mondeos
2025. szeptember 23. 22:36
Hé ballibsi trógerek! Ez már az a szeretetország meg tolerancia amiről annyit handabandáztok? Hányok tőletek!
