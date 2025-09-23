Újabb vörös vonalat léptek át Hadházy Ákosék: a tüntetők rárontottak egy papra
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.
Eközben a tömeg pedofilpapozik és mocskosfideszezik. Nagyon meggyőző... Pontosabban: a legalja.
„Hadházynak és csürhéjének annyira elment az esze, hogy a misekezdést jelző harangozást a saját tüntikéjük direkt megzavarásának hitték.
A ferencesek a világ legbékésebb emberei közé tartoznak. Az atya szépen elmagyarázza Hadházynak, hogy mit hogy kéne csinálni, Hadházy azt hiszi, keresztényibb tud lenni egy szerzetesnél, és kioktatja keresztényiségből, teljesen elképesztő!
Eközben a tömeg pedofilpapozik és mocskosfideszezik. Nagyon meggyőző... Pontosabban: a legalja.”
Nyitókép: Szilvay Gergely Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.