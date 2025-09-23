„Hadházynak és csürhéjének annyira elment az esze, hogy a misekezdést jelző harangozást a saját tüntikéjük direkt megzavarásának hitték.

A ferencesek a világ legbékésebb emberei közé tartoznak. Az atya szépen elmagyarázza Hadházynak, hogy mit hogy kéne csinálni, Hadházy azt hiszi, keresztényibb tud lenni egy szerzetesnél, és kioktatja keresztényiségből, teljesen elképesztő!

Eközben a tömeg pedofilpapozik és mocskosfideszezik. Nagyon meggyőző... Pontosabban: a legalja.”

Nyitókép: Szilvay Gergely Facebook-oldala