Akiknek semmi sem volt szent: két katolikus pap Kádár ügynökeinek markában

Ez a cikk két katolikus pap, a várbeli Mátyás-templomban egymást váltó plébánosok, Liska Zoltán és Tóth János megfigyeléséről szól.

„Faragó” fedőnevű ügynök 1957 tavaszán kezdett járni a Mátyás-templomba, először csak általános dolgokat jelentett,

mint például a húsvéti nagymisén 1000-1200 ember volt, fele nő, fele férfi, 70% intellektüel, 30% „a város minden részéből jött munkások, parasztok, akik általában ilyenkor a várban megfordulnak”. Az ügynök ekkor még bátrabb volt, az olvasó szinte látja a tartótiszt kérdéseit, melyekre a pikírt válaszok érkeztek: A plébános beszéde „rövid szentbeszéd volt […] politikai ízt nem éreztem benne. A húsvét jelentőségének méltatása volt egy keresztény ember életében. […] Húsvétkor általában olyanok is templomba mennek, akik egész évben nem járnak. […] Véleményem szerint a nagyszombatihoz hasonlóan ez is vallásos jellegű és nem politikai jellegű megmozdulás. Következtetéseimet abból vonom le, hogy már évek óta így van.” A tartótiszt felettese annyit írt tollal a jelentésre, hogy „figyelmeztetni kell, hogy ne oktasson minket”. Jelentés érkezett a körmenetről is: „A szertartások után kb. 1/4 8-kor kezdődött a körmenet, 8 órára befejeződött. Minden rendben ment a templom falai között. A szertartások nagyon szépek voltak. Impozáns látvány volt a keresztségi fogadalom megújítása.” Erre a következőt írták tollal: „Oktatni kell, hogy a fentihez hasonló megjegyzéseit nekünk ne írja le.”

A körmenet impozáns látványáról jelentést tevő „Faragó” azonban rövidesen átadta a helyét a Liska Zoltán plébánosról szemrebbenés nélkül jelentő „Faragónak”.

Liska prédikációiról így jelentett 1960 tavaszán a BRFK Politikai Nyomozó Osztály V/c alosztályának: „Ma hittantanítás majdnem lehetetlen. Ami a templomokban van az éppen csak az alapfogalmakra elég. Komoly hittani oktatás nem lehet. Kérdem, hol vannak a keresztszülők? […] Ők ígérték meg Istennek, hogy a gyerek lelkére vigyáznak. Mi nekünk papoknak ma megkötve a kezünk, a rádió és a propaganda gépezete rombolja tekintélyünket, már semmi tekintélyünk, mi nem tehetünk meg mindent.” Máskor: „Az állam alattvalói engedelmeskedni tartoznak a vezetőknek, még akkor is, ha a trónon egy Néró ül.” A tartótiszti megjegyzésből világossá vált, hogy a fókusz immár Liska atyán lesz: „Liska Zoltán várplébánián fungáló káplán személye hosszabb idő óta érdekli az állambiztonsági szerveket. Az ügynök jelentése alapján megállapítható, hogy a meglévő keretek felhasználásával, esetenként túllépésével ma is igyekszik a hitéletet kiterjeszteni. Beszédének kitételei sértik az állam és az egyház közötti megegyezést.”