Hippik, nácik, csövesek? A Kádár-rendszer rettegett a fiatalságtól

Ezért folyamatosan figyeltették az utcán „bandázó”, „nyugatos” fiatalokat, az úgynevezett galeriket. Az egyik legismertebb, galerivel szembeni fedett eljárás a budai Várban, a „nagy fánál” összegyűlő fiatalokkal kapcsolatos nyomozás volt. A témában elég alapos munkák születtek már, például Horváth Sándor, Tóth Eszter Zsófia, Mező Gábor tollából, itt tehát csak a történet rövid összefoglalására törekedhetünk.

„Erős Iván” fedőnevű ügynöknek már 1960-ban az volt a feladata, hogy „ismerkedjen meg a vári galeri tagjaival, hogy ott felderítő munkát tudjon végezni. [...] menjen le az ún. »török pincébe«, arról készítsen vázlatot. Próbálja megállapítani azt, hogy ide járnak-e a vári galeri tagjai.”

Az ügynök a vázlatokat el is készítette, és megállapította, hogy a várban több pincelejáró van, ami összefüggő rendszert képez. „Erős” négy lejáró helyét megadta, például Dísz tér 13. szám, a Halászbástya északi végénél lévő falépcső alatt, a Honvédelmi Múzeum mögött, s a középkori lovagtorony alatt. A tartótiszt feladatául adta, hogy ismerje meg, a fiatalok mit gondolnak a közelgő Hruscsov–Kennedy-találkozóról, ám ennél többet nem tudunk meg a csoportról.

1965-ben a fiatal „Kovács Antal” pedig azt jelentette a BM III/III-2-b. osztálynak, hogy az Ifjúsági parki társaságnál az „egész nap [...] ivással, valamint táncolással telt el. Estefelé egy kisebb verekedés alakult ki a helybéliekkel [a Mechwart-téren].” Ez az ügynök ekkor a Bánki Donát Felsőfokú Technikumba járt, ahol „véradó akciót szerveztek, amelynek során a 8. csoportot is megkérdezték, hogy ki akar vért adni. Többen jelentkeztek először, de amikor kiderült, hogy a vérből jelentős részben Vietnamba akarnak juttatni, többen visszaléptek a véradástól, mondván, hogy Vietnamnak nem adnak vért.” A neveket leadta, a tartótiszt adataikat pedig megszerezte tanulmányozáshoz.