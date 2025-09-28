Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
09. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
mozgalom FBI ügynök Black Lives Matter rendőr gesztus jelkép

Kemény húzás az FBI-nál: repültek a BLM miatt korábban térdeplő ügynökök!

2025. szeptember 28. 12:18

Az érintetteket először más pozíciókba irányították, később azonban elbocsátották őket.

2025. szeptember 28. 12:18
null

Az FBI több olyan alkalmazottját bocsátotta el, akiket 2020-ban lefényképeztek térdelve a washingtoni BLM-tüntetéseken, akiket tavasszal előbb más munkakörbe helyeztek majd elbocsájtottak. A pontos létszám nem ismert, de sajtóhírek szerint mintegy húsz fő lehet érintett – írta meg a AP News.

Az ügy az után válhatott kellemetlenné az FBI számára, miután a Washingtonban tartott BLM-tüntetéseken térdelve ábrázoló felvételek kerültek nyilvánosságra az ügynökökről. A háttérben George Perry Floyd Jr. 2020. május 25-i ügye áll, aki Minneapolisban rendőri intézkedés közben vesztette életét. Az eset nyomán erőszakos zavargások is kitörtek több amerikai nagyvárosban, és megerősödött a Black Lives Matter mozgalom, amelynek jelképe a térdelés lett, a gesztus számos sporteseményen is megjelent, a magyar válogatott is magyarázkodásra kényszerült, amiért nem vette át.

Az FBI elbocsátotta azokat az ügynököket, akiket lefényképeztek térdelve egy washingtoni tüntetésen, miután George Floyd 2020-ban minneapolisi rendőrök általi intézkedés során meghalt

 – áll a közleményben.

Ügynökségi források szerint a döntéshozatal több lépcsőben zajlott, az érintettek előbb áthelyezést kaptak, végül felmentették őket a szolgálat alól. A pontos számot nem közölték, de a források körülbelül húsz elbocsátásról beszélnek.

Nyitókép forrása: A WUSA9 YouTube-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
karcos-2
2025. szeptember 28. 15:13
Takonygerincűekre nincs szükség
Válasz erre
0
0
Wolfram004
2025. szeptember 28. 15:04
BLM = Szerezz Nagyobb Tévét Igen hasznops mozgalom volt. Black Floydan sok nagy képernyőt köszönhetnek az amerikai feketék. Amíg az ügynökök térdeltek.
Válasz erre
0
0
Öreg Palóc
2025. szeptember 28. 14:51
Ez teljesen logikus lépés. Aki kormányzati vagy igazságszolgáltatási, vagy honvédelmi szerepet vállal az nem politizálhat. Aki politizál, az részrehajló, tehát inkább lépjen ki aztán politizálhat. Ezek a személyek kinyilvánították, hogy hova állnak. Ennyi.
Válasz erre
3
0
altercat1
2025. szeptember 28. 14:44
Kapnak egy-egy fütyülőt a szájukba, s mehetnek a forgalomba...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!