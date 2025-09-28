Kemény húzás az FBI-nál: repültek a BLM miatt korábban térdeplő ügynökök!

Az FBI több olyan alkalmazottját bocsátotta el, akiket 2020-ban lefényképeztek térdelve a washingtoni BLM-tüntetéseken, akiket tavasszal előbb más munkakörbe helyeztek majd elbocsájtottak. A pontos létszám nem ismert, de sajtóhírek szerint mintegy húsz fő lehet érintett – írta meg a AP News.

Az ügy az után válhatott kellemetlenné az FBI számára, miután a Washingtonban tartott BLM-tüntetéseken térdelve ábrázoló felvételek kerültek nyilvánosságra az ügynökökről. A háttérben George Perry Floyd Jr. 2020. május 25-i ügye áll, aki Minneapolisban rendőri intézkedés közben vesztette életét. Az eset nyomán erőszakos zavargások is kitörtek több amerikai nagyvárosban, és megerősödött a Black Lives Matter mozgalom, amelynek jelképe a térdelés lett, a gesztus számos sporteseményen is megjelent, a magyar válogatott is magyarázkodásra kényszerült, amiért nem vette át.

Az FBI elbocsátotta azokat az ügynököket, akiket lefényképeztek térdelve egy washingtoni tüntetésen, miután George Floyd 2020-ban minneapolisi rendőrök általi intézkedés során meghalt

– áll a közleményben.

Ügynökségi források szerint a döntéshozatal több lépcsőben zajlott, az érintettek előbb áthelyezést kaptak, végül felmentették őket a szolgálat alól. A pontos számot nem közölték, de a források körülbelül húsz elbocsátásról beszélnek.