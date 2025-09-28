BRÉKING: Lövöldözés történt Southportban, többen meghaltak

Egy hajón tartózkodó személy tüzet nyitott egy vízparti bárra az Észak Karolina állambeli Southportban, a támadásban három ember meghalt és nyolcan megsérültek, közölte a város szóvivője – írta meg a Magyar Nemzet.

ChyAnn Ketchum, a város sajtófelelőse elmondta, hogy az eset a Southport Yacht Basinnél történt, amikor egy Cape Fear felé tartó hajón valaki tüzet nyitott az American Fish Company szabadtéri bárjára. A hajó ezután továbbhajtott az Intracoastal Waterway-en

– írja az ABC News.

A város Facebook oldalán közleményt tettek közzé, amely figyelmeztetett a vízparton nem sokkal 22 óra előtt kapott bejelentésekre, és arra kérte a lakosokat, hogy kerüljék el a környéket és maradjanak otthonaikban. A figyelmeztetés a helyszín biztosítása és a mentés zavartalansága érdekében jelent meg.

Southport egy körülbelül 4300 lakosú város a Cape Fear folyó torkolata közelében. Nemrég egy brooklyni klubban is lövöldözés történt, akkor szintén három ember vesztette életét.