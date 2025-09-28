Ft
09. 28.
vasárnap
város Southportban Magyar Nemzet tűz élet

BRÉKING: Lövöldözés történt Southportban, többen meghaltak

2025. szeptember 28. 08:43

A közlés szerint a lövések egy part menti vendéglátóhelyet értek.

2025. szeptember 28. 08:43
null

Egy hajón tartózkodó személy tüzet nyitott egy vízparti bárra az Észak Karolina állambeli Southportban, a támadásban három ember meghalt és nyolcan megsérültek, közölte a város szóvivője – írta meg a Magyar Nemzet.

ChyAnn Ketchum, a város sajtófelelőse elmondta, hogy az eset a Southport Yacht Basinnél történt, amikor egy Cape Fear felé tartó hajón valaki tüzet nyitott az American Fish Company szabadtéri bárjára. A hajó ezután továbbhajtott az Intracoastal Waterway-en

– írja az ABC News.

A város Facebook oldalán közleményt tettek közzé, amely figyelmeztetett a vízparton nem sokkal 22 óra előtt kapott bejelentésekre, és arra kérte a lakosokat, hogy kerüljék el a környéket és maradjanak otthonaikban. A figyelmeztetés a helyszín biztosítása és a mentés zavartalansága érdekében jelent meg.

Southport egy körülbelül 4300 lakosú város a Cape Fear folyó torkolata közelében. Nemrég egy brooklyni klubban is lövöldözés történt, akkor szintén három ember vesztette életét.

Nyitókép: Southport Yacht Basin (Fotó: Facebook)

***

 

Mich99
2025. szeptember 28. 08:59
Toka tábornok veszélyeztetve érezte magát...
Latin
2025. szeptember 28. 08:52
Fokföldi félelem ( Cape Fear)
