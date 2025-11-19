Egy magyar nemzetiszocialista ködlovag: új kötet érkezett Rátz Kálmánról

A különcködésben pártja többek között odáig ment, hogy felvette a kapcsolatot a cionista mozgalommal is.

Kérdéses, hogy mennyire revideálta őszintén Rátz korábbi erős antiszemitizmusát, ám tény, hogy lapja, A Holnap 1944 februárjában „bolondgombának” nevezte a mindenhol zsidókat szimatoló szélsőjobboldalt, és pártjának tagjai között zsidók is voltak. „Elsőkét foglalt állást a szélsőbaloldali munkásság és a dolgozó zsidók, a munkaszolgálatosok érdekében” – vallotta róla egy zsidó tanú a háború után. „A cionista elgondolás igen szép és érthető” – közölte egyszer a parlamentben a „nemzeti szocialista” képviselő, ami ugyan meglepő, de olyan értelemben tradícióba illeszkedik, hogy így vélekedett már Istóczy Győző, Prohászka Ottokár, de még Szabó Dezső is.

Rátz életrajzával kapcsolatban kétségkívül az egyik legfontosabb, vitás téma, hogy a német megszállást követően – miután Rátzot a Gestapo elhurcolta Szemere u. 9. sz. lakásából – miképpen szabadulhatott ki a mauthauseni koncentrációs táborból.

A táborokból közhiedelemmel ellentétben ki lehetett szabadulni – elsősorban persze a nem-zsidó raboknak. Ehhez a rabnak be kellett nyújtani egy hivatalos kérvényt, miszerint meggyőződött a nemzetiszocializmus „igazságáról”, és szeretne hasznos tagja lenni a társadalomnak. Persze sokat segített, ha a rab német volt, esetleg volt a családjának politikai kapcsolata, és ha fizettek. Ismert, hogy Gratz Gusztávot is elengedték a táborból. Hogyan jutott ki Rátz? Ő azt mondta mindenkinek, hogy azért engedték el, mert rossz volt az egészségi állapota. Az Auschwitz Múzeum honlapja azonban két dolgot szögez le: a rossz egészségi állapot nem volt indok a kiengedésre, sőt, direkt nem engedték el a beteg embereket, nehogy rossz benyomást keltsenek a táborokról: „A rossz egészségi állapot ellene szólt a kiengedésnek.” Az oldal azt is leszögezi, hogy a Gestapo nem engedte ki jutalmul azokat sem, akik feljelentettek másokat a táborban: „Az olykor hangoztatott véleményekkel ellentétben a besúgókat soha nem engedték szabadon jutalmul a feljelentéseikért. Bár a Politikai Osztálynak voltak »ügynökei«, akik a táborban működtek, nem ismeretes olyan eset, hogy valamelyiküket szabadon bocsátották volna; az ilyen személy legfeljebb bizonyos kiváltságokat élvezhetett, jobb munkacsapatba oszthatták be, vagy a német tisztviselők számára fenntartott barakkban alhatott. A tábori Gestapo tisztjei ebben a tekintetben pragmatikusan jártak el, mivel az ilyen embereket hasznos, bevált ügynökökként a táborban akarták tartani.” Azzal mondjuk konkrétan senki sem vádolta Rátzot, hogy bárkit feljelentett volna a táboron belül. Azt viszont élettársa is beismerte, hogy „kedvese szabadon bocsátását ő maga érte el egy Gestapo-tiszt feleségéhez fűződő kapcsolata révén, akinek »szívességeket tett«.”

Nem is tűnik valószínűnek, hogy Rátzot a táborban funkcionáló ügynökként akarhatták használni: ha már történt ilyen, akkor valószínűleg hasznosabbak voltak politikai kapcsolatai, hiszen nem csak az illegális kommunista mozgalmat ismerte jól, de megbíztak benne Horthy Miklós köreiben is.