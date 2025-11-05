„Mivel a hazánkban ideiglenesen állomásozó ellenzék mindenkori gondolatai a Demokrata Párt agyvelejéből származnak, hasonló eljárásokra értelemszerűen idehaza is volna igény. Sokan szeretnének egy majorságba zebrákat, a majorságot a miniszterelnök nevére képzelni, és erre a gondolatbűncselekményre alapozva büntetőeljárást indítani. Orwell világának gondolatbűncselekményeit pedig már meg is haladta az ellenzéki közeg: már nem csak azért lehet bűnös az ember, mert bűnös gondolatok fogannak meg benne, a bizonyításhoz az is elég, ha más gondol nemlétező bűnöket megtörténtnek. És akit ilyenért elítélnek, az a börtönbe zárásnak még örülhet. Közéjük is lövethetnének – Trump és Fico erről tudna mesélni.

Szóval az aranystandard a magát mértékadónak tartó sajtó szerint az, ha akkorát tudsz hazudni, hogy a nézők már el sem hiszik, hogy kamu az egész. Tulajdonképpen ez egy politikatudományilag valid magyarázat Magyar Péter sikerére is. Egy példa: az adatszivárgás során először nem volt adatszivárgás, utána volt, de a Fidesz beépített embere volt, majd orosz hekkerek. Tehát röviden: orosz hekkerek építettek be fideszes ügynököket, akik végül nem csináltak semmit. Ha jól értem. Aztán továbbfejlesztve a módszert, az orosz hekkerek, akik a mihaszna fideszes ügynököket beépítették addig csavargatták a mosógépekből kiszerelt chipeket, hogy végül csak feltörték a szuperbiztos adatbázist, amelyet Radnai Márk csináltatott a biztosan nem ukrán amerikai céggel, ahol valójában csak hátrányos helyzetű magyar gyerekek dolgoznak.

Ebből a listából aztán megtudtuk, hogy egy jó nagy csomó baloldali, vagyis független szakértő került be a Tisza aktivistahálózatába, akik mindössze három megbízható információforrást ismernek el, hiszen erre alapul a függetlenségük: a BBC-t, önmagukat és Magyar Pétert. Kivéve ha Magyar Péter szembekerül ezen elemzők saját véleményével, mert akkor csak a BBC és a messiás úr maradnak.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert