Tisza Párt ügynök demokrata BBC Magyar Péter ellenzék média vélemény

Hazudik a tévé (média)

2025. november 05. 18:21

Szóval az aranystandard a magát mértékadónak tartó sajtó szerint az, ha akkorát tudsz hazudni, hogy a nézők már el sem hiszik, hogy kamu az egész.

null
Szalai Szilárd
Szalai Szilárd
Pesti Srácok

„Mivel a hazánkban ideiglenesen állomásozó ellenzék mindenkori gondolatai a Demokrata Párt agyvelejéből származnak, hasonló eljárásokra értelemszerűen idehaza is volna igény. Sokan szeretnének egy majorságba zebrákat, a majorságot a miniszterelnök nevére képzelni, és erre a gondolatbűncselekményre alapozva büntetőeljárást indítani. Orwell világának gondolatbűncselekményeit pedig már meg is haladta az ellenzéki közeg: már nem csak azért lehet bűnös az ember, mert bűnös gondolatok fogannak meg benne, a bizonyításhoz az is elég, ha más gondol nemlétező bűnöket megtörténtnek. És akit ilyenért elítélnek, az a börtönbe zárásnak még örülhet. Közéjük is lövethetnének – Trump és Fico erről tudna mesélni.

Szóval az aranystandard a magát mértékadónak tartó sajtó szerint az, ha akkorát tudsz hazudni, hogy a nézők már el sem hiszik, hogy kamu az egész. Tulajdonképpen ez egy politikatudományilag valid magyarázat Magyar Péter sikerére is. Egy példa: az adatszivárgás során először nem volt adatszivárgás, utána volt, de a Fidesz beépített embere volt, majd orosz hekkerek. Tehát röviden: orosz hekkerek építettek be fideszes ügynököket, akik végül nem csináltak semmit. Ha jól értem. Aztán továbbfejlesztve a módszert, az orosz hekkerek, akik a mihaszna fideszes ügynököket beépítették addig csavargatták a mosógépekből kiszerelt chipeket, hogy végül csak feltörték a szuperbiztos adatbázist, amelyet Radnai Márk csináltatott a biztosan nem ukrán amerikai céggel, ahol valójában csak hátrányos helyzetű magyar gyerekek dolgoznak.

Ebből a listából aztán megtudtuk, hogy egy jó nagy csomó baloldali, vagyis független szakértő került be a Tisza aktivistahálózatába, akik mindössze három megbízható információforrást ismernek el, hiszen erre alapul a függetlenségük: a BBC-t, önmagukat és Magyar Pétert. Kivéve ha Magyar Péter szembekerül ezen elemzők saját véleményével, mert akkor csak a BBC és a messiás úr maradnak.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

tapir32
2025. november 05. 20:02
Magyar Péter tönkre akarja tenni az országot! Magyar Péter el akarja törölni: A rezsicsökkentést. A családtámogatást, a nagycsaládosok adómentességét és a családi adókedvezményt. A fiatalok adómentességét. Az agrártámogatást. A 13. havi nyugdíjat. A gyermekvédelmi törvényt. Magyar Péter támogatja: A migrációt. Az LMBTQ+ propagandát és a gender ideológiát. A drog liberalizációt. A háborút. Magyar Péter a nemzet pusztítója! Van aki ezt a programot, a Tiszás hülyéket támogatja!
csulak
2025. november 05. 18:52
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
