Ég a ház Magyar Péteréknél: úgy megizzasztotta a Hír TV riportere Tarr Zoltánt, hogy azonnal menekülőre fogta (VIDEÓ)

Nem tagadta nyíltan Tarr Zoltán, hogy súlyos adatszivárgás történt a Tisza Pártnál, ugyanakkor meglehetősen agresszívan hárította el a riporteri kérdéseket Brüsszelben, amelyek a botrány körülményeire vonatkoztak – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Amikor a Hír TV munkatársa rákérdezett, hogy a Tiszánál mire alapozzák a magyar kormányt érintő vádjaikat, a párt alelnöke azonnal menekülőre fogta a dolgot.

Felszólalásom lesz, erről egyeztettem a kollégámmal, muszáj bemennem ezt megtenni. Köszönöm a megértését”

– hangzott az ügyetlen hárítás. A riporter jogosan firtatta a politikus feltűnő idegességét. Ugyan ezt is tagadni próbálta Tarr Zoltán, ám a zavar egyértelmű volt.

Magyar Péter állhat a dolgok mögött?