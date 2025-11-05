Ft
11. 05.
szerda
Tarr Zoltán Tisza Párt Tisza-adatbotrány liberális Magyarország Magyar Péter ellenzék adatszivárgás Hír TV baloldal

Ég a ház Magyar Péteréknél: úgy megizzasztotta a Hír TV riportere Tarr Zoltánt, hogy azonnal menekülőre fogta (VIDEÓ)

2025. november 05. 17:30

Sokkal beszédesebb volt, amikor a Tisza adóterveit ismertette.

2025. november 05. 17:30
null

Nem tagadta nyíltan Tarr Zoltán, hogy súlyos adatszivárgás történt a Tisza Pártnál, ugyanakkor meglehetősen agresszívan hárította el a riporteri kérdéseket Brüsszelben, amelyek a botrány körülményeire vonatkoztak – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Amikor a Hír TV munkatársa rákérdezett, hogy a Tiszánál mire alapozzák a magyar kormányt érintő vádjaikat, a párt alelnöke azonnal menekülőre fogta a dolgot.

Felszólalásom lesz, erről egyeztettem a kollégámmal, muszáj bemennem ezt megtenni. Köszönöm a megértését”

– hangzott az ügyetlen hárítás. A riporter jogosan firtatta a politikus feltűnő idegességét. Ugyan ezt is tagadni próbálta Tarr Zoltán, ám a zavar egyértelmű volt.

Magyar Péter állhat a dolgok mögött?

A feszült jelenet arra is rávilágított, hogy a párt alelnöke vélhetően nyilatkozattilalom alatt áll a botrány kapcsán. Amikor a Hír TV riportere szembesítette a politikust azzal a felvetéssel,

hogy feltehetően Magyar Péter, a párt vezetője tiltotta meg neki, hogy nyilatkozzon,

a zavart Tarr szinte elszólta magát, majd kijelentette: Nem akarok nyilatkozni.”

A felvételt itt tudja megtekinteni:

A Tisza adatbotrányról

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza Pártot minden idők legnagyobb adatvédelmi botránya rázta meg. Több mint 200 ezer felhasználó érzékeny személyes adatai kerültek nyilvánosságra azok közül, akik letöltötték és regisztráltak a Tisza Világ mobilalkalmazásra.

A sajtóértesülések szerint a fejlesztésben egy ukrán cég, a PettersonApps is közreműködött, ami tovább növeli az ügy nemzetközi súlyát. A helyzet drámai gyorsasággal eszkalálódott:

míg néhány héttel ezelőtt „csupán” mintegy 20 ezer felhasználó adatai szivárogtak ki, a mostani listán már több, mint 200 ezer ember szerepel.

A bejelentkezési naplókból pedig az is kiderült, hogy az alkalmazást már a szeptember 9-i hivatalos indulás előtt Ukrajnában és az Egyesült Államokban is tesztelték.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

ThunderDan
2025. november 05. 18:22
Milyen "párt" az, amelynek valasztott képviselőit (Tarr EP-képviselő + pártalelnök) egész egyszerüen NEM LEHET MEGSZÓLALTATNI?!? Ez sajnos a posztmodern ABSZURD.
totumfaktum-2
2025. november 05. 18:13
"Felszólalásom lesz, erről egyeztettem a kollégámmal, muszáj bemennem EZT MEGTENNI. " Hogy is mondta Bütyök? " Én értem, hogy Soros-ügynök, és nem tud magyarul."
Skulo
2025. november 05. 18:10
Most hallgatom pöti petit Csàkberènyben. Remėlem innen kezelèsre megy!
basti64
2025. november 05. 18:03
Tarr vagyok. Nem támít.
