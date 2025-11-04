Ft
Ft
13°C
11°C
Ft
Ft
13°C
11°C
11. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt mandiner Ruff Bálint Partizán Magyar Péter adatszivárgás Magyar nemzet mandiner.hu

Felháborodott a partizános elemző: „Mióta a politikában dolgozom, soha egy szóval sem mondtam, hogy pártatlan lennék”

2025. november 04. 14:33

„Hogy miként került ez a lista hozzájuk, azt mindenkinek a fantáziájára bízom” – fogalmazott a Tisza Párttal szimpatizáló Ruff Bálint.

2025. november 04. 14:33
Tisza Világ. Ruff Bálint.

***

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza Pártot minden idők legnagyobb adatvédelmi botránya rázta meg. Több mint 200 ezer felhasználó érzékeny személyes adatai kerültek nyilvánosságra azok közül, akik letöltötték és regisztráltak a Tisza Világ mobilalkalmazásra. Értesüléseink szerint a Tisza app interneten terjedő adatbázisában számos levitézlett ellenzéki politikus, óellenzéki értelmiségi és független-objektív újságíró is megtalálható.

A kiszivárgott információk között szerepel a felhasználók

  • teljes neve,
  • lakcíme,
  • e-mail címe,
  • választókerületi adata,
  • a regisztráció pontos ideje és helye és az, hogy 
  • milyen készüléken regisztráltak.

A sajtóértesülések szerint a fejlesztésben egy ukrán cég, a PettersonApps is közreműködött, ami tovább növeli az ügy nemzetközi súlyát. A helyzet drámai gyorsasággal eszkalálódott: míg néhány héttel ezelőtt „csupán” mintegy 20 ezer felhasználó adatai szivárogtak ki, a mostani listán már több, mint 200 ezer ember szerepel. A bejelentkezési naplókból pedig az is kiderült, hogy az alkalmazást már a szeptember 9-i hivatalos indulás előtt Ukrajnában és az Egyesült Államokban is tesztelték.

Megszólalt a partizános elemző

Az adatszivárgás kapcsán történtek megkeresések, ám Ruff Bálint mindezt furcsának tartja. A Facebookon közzétett bejegyzésében azon csodálkozik, hogy szerezhették meg különböző lapok az ő adatait, az adatszivárgásért felelősökkel azonban láthatóan nem foglalkozik.

„Tegnap a Vadhajtások, ma a Magyar Nemzet telefonon, a Mandiner pedig írásban keresett, hogy rajta van a nevem a kiszivárgott adatbázison.

Hogy miként került ez a lista hozzájuk, azt mindenkinek a fantáziájára bízom.

Ami pedig engem illet: amióta a politikában dolgozom, soha egy szóval sem mondtam, hogy pártatlan lennék” – jegyezte meg a Tisza Párttal szimpatizáló partizános elemző.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Tisza Párt

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. november 04. 15:45
Szavaztunk! Ukrajna nem kell az EU-ba. Ukrajnára pont nincs szüksége az EU-nak. Fasizmust, maffiát, háborút, gazdasági csődöt, korrupciót nem importálunk. Amíg nincs tartós béke Ukrajnában addig, az EU csatlakozásuk szóba sem kerülhet.
Válasz erre
0
0
XTRO
2025. november 04. 15:39
Gratulálok, nem az a baj , hogy elbaszta a tisza… az a baj, hogy elolvasták … ja, bocs a tasmán hírszerzés szerezte meg Orbán parancsára, tudjuk faszfej.
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. november 04. 15:29
Na mégegyszer. Nem elég hülyének látszani, annak is kell lenni!
Válasz erre
4
0
cutcopy
•••
2025. november 04. 15:16 Szerkesztve
„Hogy miként került ez a lista hozzájuk, azt mindenkinek a fantáziájára bízom” Fantázia csak a libsik oldalán van, a tény viszont az hogy a LeakBase egy nyilvános internetes felület azaz a telexes és 444-es elvtársaidhoz is odakerült de azok hallgattak mint beszart gyerek az asztal alatt..
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!