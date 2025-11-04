Felháborodott a partizános elemző: „Mióta a politikában dolgozom, soha egy szóval sem mondtam, hogy pártatlan lennék”

A sajtóértesülések szerint a fejlesztésben egy ukrán cég, a PettersonApps is közreműködött, ami tovább növeli az ügy nemzetközi súlyát. A helyzet drámai gyorsasággal eszkalálódott: míg néhány héttel ezelőtt „csupán” mintegy 20 ezer felhasználó adatai szivárogtak ki, a mostani listán már több, mint 200 ezer ember szerepel. A bejelentkezési naplókból pedig az is kiderült, hogy az alkalmazást már a szeptember 9-i hivatalos indulás előtt Ukrajnában és az Egyesült Államokban is tesztelték.

Megszólalt a partizános elemző

Az adatszivárgás kapcsán történtek megkeresések, ám Ruff Bálint mindezt furcsának tartja. A Facebookon közzétett bejegyzésében azon csodálkozik, hogy szerezhették meg különböző lapok az ő adatait, az adatszivárgásért felelősökkel azonban láthatóan nem foglalkozik.

„Tegnap a Vadhajtások, ma a Magyar Nemzet telefonon, a Mandiner pedig írásban keresett, hogy rajta van a nevem a kiszivárgott adatbázison.