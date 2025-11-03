Ft
Tisza Párt Ruff Bálint adatszivárgás

A partizános elemző elnémult, amikor a példátlan adatszivárgásról kérdezték

2025. november 03. 13:33

Bede Zsolt telefonon kereste meg Ruff Bálintot, de Ruff nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

2025. november 03. 13:33
null

Bede Zsolt telefonon kereste meg Ruff Bálintot, hogy az adatszivárgási botrányról kérdezze a Partizán elemzőjét hallható Bede X oldalán. Ruff megköszönte a megkeresést, de nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

A valaha volt legnagyobb adatszivárgási botrány érte el a Tisza Pártot

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a valaha volt legnagyobb adatszivárgási botrány érte el a Tisza Pártot:

200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak. 

A személyes adatok között szerepel a felhasználók teljes neve, lakcíme, az email címe, az érintett választókerület, a regisztráció időpontja, sőt még a felhasználók jogosultságairól is szerepelnek információk a listán.

Azóta Magyar Péter is megszólalt, először, még vasárnap este az oroszokra és Orbán Viktorra mutogatott.

Hétfőn délelőtt már azt mondta, hogy „támadás” történt, a cél szerinte a jelöltállítás folyamatának leállítása. Amit még ugye szeptemberre ígért, de már januárban azt állította, megvannak a képviselőjelöltek. A Tisza Párt vezetője azt kérte tovább azoktól, akiknek most már az interneten elérhetők a legfontosabb érzékeny személyes adataik, hogy fogják meg egymást kezét. 

Fogjuk meg egymás kezét, segítsük, védjük és támogassuk egymást. 

Mutassuk meg, hogy kitartunk, egységesek vagyunk, és hogy nem félünk”.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy az applikációból néhány héttel ezelőtt még csak közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra, ez a szám a friss listán már 200 ezer fő.

A bejelentkezési adatok alapján látszik, hogy még az app szeptember 9-i indulása előtt is Ukrajnában és az USA-ban tesztelték azt.

Lebukott a független-objektív Ruff Bálint

Mint arról a Mandiner korábban beszámolt, lebukott a híresen független-objektív Ruff Bálint, miután lencsevégre kapták – amint épp Tisza pártos aktivisták fotózkodtak, amelyről az egyik budapesti Tisza Sziget posztolt Facebookon.

A képhez írt szöveg alapján a fotón a Tisza Párt aktivistái láthatóak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: YouTube

Összesen 16 komment

tapir32
2025. november 03. 14:40 Szerkesztve
Az adatok nyilvánosságra hozatala bűncselekmény!
tapir32
2025. november 03. 14:37
Mit tett Magyar Péter az adatbotrány ügyben? Magyar Péternek kell intézkednie. Ő áll kapcsolatban az ukránokkal. Az appal kapcsolatos felelősség Magyar Péteré. Megint Weber szoknyája mögé menekül mint eddig? A Tiszát elviszi az adatbotrány.
tapir32
2025. november 03. 14:33
A Tisza folyamatosan apad és minden hazugságra szüksége van, hogy megmaradjon a választásig. A Tiszát elviszi az adatbotrány.
llnnhegyi
2025. november 03. 14:18
Az ellenzék értelme ennyire terjed ki. Bénák! Hogy a fenébe lehetett ezeknek egyáltalán többsége a parlamentben, korábbi ciklusokban?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!