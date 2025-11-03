A partizános elemző elnémult, amikor a példátlan adatszivárgásról kérdezték

A személyes adatok között szerepel a felhasználók teljes neve, lakcíme, az email címe, az érintett választókerület, a regisztráció időpontja, sőt még a felhasználók jogosultságairól is szerepelnek információk a listán.

Azóta Magyar Péter is megszólalt, először, még vasárnap este az oroszokra és Orbán Viktorra mutogatott.

Hétfőn délelőtt már azt mondta, hogy „támadás” történt, a cél szerinte a jelöltállítás folyamatának leállítása. Amit még ugye szeptemberre ígért, de már januárban azt állította, megvannak a képviselőjelöltek. A Tisza Párt vezetője azt kérte tovább azoktól, akiknek most már az interneten elérhetők a legfontosabb érzékeny személyes adataik, hogy fogják meg egymást kezét.

Fogjuk meg egymás kezét, segítsük, védjük és támogassuk egymást.

Mutassuk meg, hogy kitartunk, egységesek vagyunk, és hogy nem félünk”.