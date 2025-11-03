A partizános elemző elnémult, amikor a példátlan adatszivárgásról kérdezték

Lebukott az eddig is híresen független-objektív Ruff Bálint (FOTÓ)
Fotózkodtak a Tisza Sziget aktivistái.
Bede Zsolt telefonon kereste meg Ruff Bálintot, de Ruff nem kívánt nyilatkozni az ügyben.
Bede Zsolt telefonon kereste meg Ruff Bálintot, hogy az adatszivárgási botrányról kérdezze a Partizán elemzőjét hallható Bede X oldalán. Ruff megköszönte a megkeresést, de nem kívánt nyilatkozni az ügyben.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, a valaha volt legnagyobb adatszivárgási botrány érte el a Tisza Pártot:
200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak.
A személyes adatok között szerepel a felhasználók teljes neve, lakcíme, az email címe, az érintett választókerület, a regisztráció időpontja, sőt még a felhasználók jogosultságairól is szerepelnek információk a listán.
Azóta Magyar Péter is megszólalt, először, még vasárnap este az oroszokra és Orbán Viktorra mutogatott.
Hétfőn délelőtt már azt mondta, hogy „támadás” történt, a cél szerinte a jelöltállítás folyamatának leállítása. Amit még ugye szeptemberre ígért, de már januárban azt állította, megvannak a képviselőjelöltek. A Tisza Párt vezetője azt kérte tovább azoktól, akiknek most már az interneten elérhetők a legfontosabb érzékeny személyes adataik, hogy fogják meg egymást kezét.
Fogjuk meg egymás kezét, segítsük, védjük és támogassuk egymást.
Mutassuk meg, hogy kitartunk, egységesek vagyunk, és hogy nem félünk”.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy az applikációból néhány héttel ezelőtt még csak közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra, ez a szám a friss listán már 200 ezer fő.
A bejelentkezési adatok alapján látszik, hogy még az app szeptember 9-i indulása előtt is Ukrajnában és az USA-ban tesztelték azt.
Mint arról a Mandiner korábban beszámolt, lebukott a híresen független-objektív Ruff Bálint, miután lencsevégre kapták – amint épp Tisza pártos aktivisták fotózkodtak, amelyről az egyik budapesti Tisza Sziget posztolt Facebookon.
A képhez írt szöveg alapján a fotón a Tisza Párt aktivistái láthatóak.
Ezt is ajánljuk a témában
Fotózkodtak a Tisza Sziget aktivistái.
Nyitókép: YouTube