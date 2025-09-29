„Magyar Péter sem alkalmas egyébként képviselőjelöltnek a képességei és a kommunikációja alapján. Pártvezérnek is csak azért alkalmas mert van másfél millió olyan ember Magyarországon, aki a depressziója egyik okaként a kétharmadokat is számon tartja és bármit beszed, hogy egy kicsit jobban érezhesse magát. Magyar Péter a saját pártjában sem lehetne egyéni képviselőjelölt, ha nem ő lenne a névadó, hiszen agresszív, bunkó, összeférhetetlen, kiszámíthatatlan, lenézi a nőket, problémás a magánélete, nincs normális polgári szakmája és sorolhatnánk.

Viszont pártelnökként alapvetően hasonló embereket vonz, akiknél viszont nagyon problémás lenne, ha rendelkeznének valami hasonló torz karizmával, mint amilyen a pártvezérnek van. Zavarná a lehetséges konkurencia Magyar Pétert és óriási veszélyeket jelentene a pártra is, hiszen egy hasonló futóbolondnak mindig nagyon különböznek a nézetei mindenki másétól és a normálistól is.

Arról nem is beszélve, hogy a három jelöltes tiszás előválasztás eredménye menetrendszerűen eredményez két másik csalódott ellenzékit, akiknek fel kell dolgozni a traumát. Főleg, ha majd lehet is sejteni, hogy olyan demokratikus ez az egész előválasztás, mint amilyen a Tiszában bármi más szokott lenni.

És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy hány állami és magán titkosszolgálat akar ügynököket telepíteni egy reménybeli magyar parlamenti pártba.”

