Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
09. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
alkalmatlanság pártvezér Tisza Párt Magyarország karizma ügynök depresszió Magyar Péter

Miért nem alkalmas a Tisza Párt a választásokon való indulásra? – A nulla alkalmas jelölt szindróma

2025. szeptember 29. 20:55

Magyar Péter pártvezérnek is csak azért alkalmas, mert van másfél millió olyan ember Magyarországon, aki a depressziója egyik okaként a kétharmadokat is számon tartja.

2025. szeptember 29. 20:55
null
Bálint Botond
Bálint Botond
Pesti Srácok

„Magyar Péter sem alkalmas egyébként képviselőjelöltnek a képességei és a kommunikációja alapján. Pártvezérnek is csak azért alkalmas mert van másfél millió olyan ember Magyarországon, aki a depressziója egyik okaként a kétharmadokat is számon tartja és bármit beszed, hogy egy kicsit jobban érezhesse magát. Magyar Péter a saját pártjában sem lehetne egyéni képviselőjelölt, ha nem ő lenne a névadó, hiszen agresszív, bunkó, összeférhetetlen, kiszámíthatatlan, lenézi a nőket, problémás a magánélete, nincs normális polgári szakmája és sorolhatnánk.

Viszont pártelnökként alapvetően hasonló embereket vonz, akiknél viszont nagyon problémás lenne, ha rendelkeznének valami hasonló torz karizmával, mint amilyen a pártvezérnek van.  Zavarná a lehetséges konkurencia Magyar Pétert és óriási veszélyeket jelentene a pártra is, hiszen egy hasonló futóbolondnak mindig nagyon különböznek a nézetei mindenki másétól és a normálistól is.

Arról nem is beszélve, hogy a három jelöltes tiszás előválasztás eredménye menetrendszerűen eredményez két másik csalódott ellenzékit, akiknek fel kell dolgozni a traumát. Főleg, ha majd lehet is sejteni, hogy olyan demokratikus ez az egész előválasztás, mint amilyen a Tiszában bármi más szokott lenni.

És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy hány állami és magán titkosszolgálat akar ügynököket telepíteni egy reménybeli magyar parlamenti pártba.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
robertdenyiro
2025. szeptember 29. 22:37
Kiváló diagnózis. A pártnak álcázott internetes piramisjáték a végét járja. A bolisilibkány söpredék pedig megint nem érti majd. Hehehe
Válasz erre
0
0
fortissima
2025. szeptember 29. 21:42
Plusz még másfél, aki szekunder szégyent érez az orbán kormány minden megnyilvánulása kapcsán, és Európát választja a Russzkij mir helyett.
Válasz erre
0
2
states-2
2025. szeptember 29. 21:20
Előre menekül a pszichopata, miután kiderült félévvel a választások előtt, hogy egyetlen képviselőjelöltje sincs. Terelget, terelget a futóbolond, de a valóságot, a bukást nem kerülheti el.
Válasz erre
3
0
fortissima
2025. szeptember 29. 21:17
Mert legyőzné a Fideszt...
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!