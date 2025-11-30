Halálra ítélték a templomot, most a pápát várják: titkos keresztény világ rejtőzik Isztambul falai mögött

Kívülről nem is látszik. Patinás társasháznak tűnik, de belül Isztambul legrégibb katolikus imahelye rejtőzik: a manapság osztrák érdekeltségű Szent György-templom. Bár az épület 19. századi, már 1303-ban állt itt egy kápolna, amely 1660-ban leégett. „Már a keresztény idők előtt szentnek számított ez a hely – mondja Alexander Jernej pap. – A legenda szerint egy Apolló-templom volt itt vízforrással, amelyet az emberek szentnek véltek.” Később e kút vizével keresztelték a gyermekeket. A kút még mindig látható a templomban, bár lefedve. Víz sincs benne: „Amikor 1871-ben elkezdték építeni a föld alatti siklóvasutat, eltűnt a víz” – árulja el a pap. Később statikai okokból, a földrengésveszély miatt, az üres kutat fel kellett tölteni kövekkel.

A nyüzsgő Isztambul szívében sokak tekintete elsiklik az apró keresztény templomok fölött. A mecsetek tengerében, az óriási tömeg és zaj között a déli harangszóra alig figyel fel valaki. Pedig Konstantinápoly egykor a kereszténység egyik központja volt. Bár mára alig maradt ebből valami, a kis hívőközösségek összetartása annál erősebb. A Vatikán is különös figyelmet szentel a Törökországban élő keresztény kisebbségnek. Katolikus egyházfő korábban négyszer látogatott el Törökországba: először VI. Pál 1967-ben, legutóbb Ferenc pápa 2014-ben. Tizenegy évvel később, 2025. november 27-étől XIV. Leó három napot töltött el az országban. Apostoli utazása magában foglalja a megemlékezést a nikaiai első zsinat 1700. évfordulóján, amely szerinte történelmi lehetőség a keresztény egység előmozdítására, „minden keresztény számára a hit igazi egységének pillanata lesz”.