Arcpirító hiba miatt nem tudott landolni Kolozsváron a zsúfolásig tömött repülőgép (VIDEÓ)

Egészen elképesztő eset borzolta a kedélyeket a Kolozsvári Nemzetközi Repülőtéren: percekig kellett köröznie egy több száz főt szállító repülőgépnek, miután a légiforgalmi irányító elaludt szolgálat közben – írja a Maszol.

A földi személyzet tagjai közül senkivel sem tudott kapcsolatba lépni a repülőgép személyzete, ezért a pilóta úgy döntött, hogy megszakítja a landolást.

Az incidens még augusztusban történt, de a légiforgalom-irányító szolgálat (ROMATSA) most erősítette meg a hírt.