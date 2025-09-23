Arcpirító hiba miatt nem tudott landolni Kolozsváron a zsúfolásig tömött repülőgép (VIDEÓ)

Dráma a repülőtéren: 190 utassal a fedélzetén csúszott le a kifutóról egy gép
A repülőgép elvontatásáig több órán keresztül szüneteltetni kellett a le- és felszállásokat.
Komoly vizsgálat indult az eset után.
Egészen elképesztő eset borzolta a kedélyeket a Kolozsvári Nemzetközi Repülőtéren: percekig kellett köröznie egy több száz főt szállító repülőgépnek, miután a légiforgalmi irányító elaludt szolgálat közben – írja a Maszol.
A földi személyzet tagjai közül senkivel sem tudott kapcsolatba lépni a repülőgép személyzete, ezért a pilóta úgy döntött, hogy megszakítja a landolást.
Az incidens még augusztusban történt, de a légiforgalom-irányító szolgálat (ROMATSA) most erősítette meg a hírt.
Kivizsgálták az esetet, majd az elemzés során arra jutottak, hogy a légiforgalmi irányító korlátozott tapasztalattal rendelkezett és felhalmozódott a fáradtsága. A történtek hatására aztán meghozták az első intézkedéseket is: átképezték a személyzetet, és rendszeresen figyelemmel kísérik a munkarendet, hogy ne fordulhasson elő hasonló incidens – mutatott rá a portál.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Raul Stef/AFP