09. 23.
kedd
repülőtér hiba Kolozsvár leszállás

Arcpirító hiba miatt nem tudott landolni Kolozsváron a zsúfolásig tömött repülőgép (VIDEÓ)

2025. szeptember 23. 21:23

Komoly vizsgálat indult az eset után.

2025. szeptember 23. 21:23
null

Egészen elképesztő eset borzolta a kedélyeket a Kolozsvári Nemzetközi Repülőtéren: percekig kellett köröznie egy több száz főt szállító repülőgépnek, miután a légiforgalmi irányító elaludt szolgálat közben – írja a Maszol.

A földi személyzet tagjai közül senkivel sem tudott kapcsolatba lépni a repülőgép személyzete, ezért a pilóta úgy döntött, hogy megszakítja a landolást.

Az incidens még augusztusban történt, de a légiforgalom-irányító szolgálat (ROMATSA) most erősítette meg a hírt.

Kivizsgálták az esetet, majd az elemzés során arra jutottak, hogy a légiforgalmi irányító korlátozott tapasztalattal rendelkezett és felhalmozódott a fáradtsága. A történtek hatására aztán meghozták az első intézkedéseket is: átképezték a személyzetet, és rendszeresen figyelemmel kísérik a munkarendet, hogy ne fordulhasson elő hasonló incidens – mutatott rá a portál.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Raul Stef/AFP

Nasi12
2025. szeptember 23. 22:48
Bezzegben az orosz drónok simán landolhatnak eszerint :)
neszteklipschik
2025. szeptember 23. 21:57
"Bezzeg! Bezzeg! Bezzeg!"
canadian-deplorable
2025. szeptember 23. 21:51
A légiforgalom hatékonysága 100%-os. Eddig még minden repülő ami felszállt visszakerült a földre.
egyszeri
2025. szeptember 23. 21:27
Na és, akkor mi van? Nem jobb ott a magasban az Istenhez közel mint itt a földön? :D
