Dráma a repülőtéren: 190 utassal a fedélzetén csúszott le a kifutóról egy gép

Súlyos balesetet szenvedett leszállás közben a Wizz Air egyik járata (VIDEÓ)
A londoni járat farokrésze súrolta a kifutót, az Airbus törzse megrepedt.
A repülőgép elvontatásáig több órán keresztül szüneteltetni kellett a le- és felszállásokat.
Heves eső miatt leszállás közben letért a leszállópályáról egy utasszállító a krakkói nemzetközi repülőtéren és a gyepen állt meg – közölte vasárnap Lengyelország második legnagyobb légikikötőjének szóvivője.
A mintegy 190 utas biztonságosan el tudta hagyni a fedélzetet, s első értesülések szerint senki sem sérült meg komolyabban.
Az Enter Air gépe turistákat szállított haza Lengyelországba a törökországi Antalyából. A légitársaság a Facebookon megerősítette, hogy a leszállás rendkívül szélsőséges időjárási körülmények között történt, ami miatt a gép letért a leszállópályáról.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Forrás: Daniel SLIM / AFP