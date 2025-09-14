Ft
Enter Air Lengyelország Antalya Krakkó

Dráma a repülőtéren: 190 utassal a fedélzetén csúszott le a kifutóról egy gép

2025. szeptember 14. 21:47

A repülőgép elvontatásáig több órán keresztül szüneteltetni kellett a le- és felszállásokat.

2025. szeptember 14. 21:47
null

Heves eső miatt leszállás közben letért a leszállópályáról egy utasszállító a krakkói nemzetközi repülőtéren és a gyepen állt meg – közölte vasárnap Lengyelország második legnagyobb légikikötőjének szóvivője.

A mintegy 190 utas biztonságosan el tudta hagyni a fedélzetet, s első értesülések szerint senki sem sérült meg komolyabban.

Az Enter Air gépe turistákat szállított haza Lengyelországba a törökországi Antalyából. A légitársaság a Facebookon megerősítette, hogy a leszállás rendkívül szélsőséges időjárási körülmények között történt, ami miatt a gép letért a leszállópályáról.

A repülőgép elvontatásáig több órán keresztül szüneteltetni kellett a le- és felszállásokat.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Forrás: Daniel SLIM / AFP

 

