Súlyos balesetet szenvedett leszállás közben a Wizz Air egyik járata (VIDEÓ)

Egy menetrend szerinti, Londonból Prágába tartó Airbus A321XLR farokrésze a leszállás közben – egy elpattanás után – súrolta a futópályát. A Wizz Air UK járat törzsének egy része megrepedt, a szerencsének köszönhetően az utasok épségben megúszták a történteket – írja az Airportál.

Néhány hónapon belül másodszor fordult elő landolás közben veszélyes helyet a Václav Havel repülőtéren

– idézte fel az Index. Korábban is egy Wizz Air Airbus A321XLR repülőgép landolt hasonló módon, a gép mindössze hat hónapja volt forgalomban.