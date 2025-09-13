Súlyos balesetet szenvedett leszállás közben a Wizz Air egyik járata (VIDEÓ)

Életükért könyörgő utasok: horrorisztikus jelenetek a Wizzair fedélzetén (VIDEÓ)
A repülőgép hatalmas viharba került, a pilóta végül Róma helyett Bolognában szállt le.
A londoni járat farokrésze súrolta a kifutót, az Airbus törzse megrepedt.
Egy menetrend szerinti, Londonból Prágába tartó Airbus A321XLR farokrésze a leszállás közben – egy elpattanás után – súrolta a futópályát. A Wizz Air UK járat törzsének egy része megrepedt, a szerencsének köszönhetően az utasok épségben megúszták a történteket – írja az Airportál.
Néhány hónapon belül másodszor fordult elő landolás közben veszélyes helyet a Václav Havel repülőtéren
– idézte fel az Index. Korábban is egy Wizz Air Airbus A321XLR repülőgép landolt hasonló módon, a gép mindössze hat hónapja volt forgalomban.
