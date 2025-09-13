Ft
prágai Airbus járat Wizz Air menetrend baleset

Súlyos balesetet szenvedett leszállás közben a Wizz Air egyik járata (VIDEÓ)

2025. szeptember 13. 21:35

A londoni járat farokrésze súrolta a kifutót, az Airbus törzse megrepedt.

2025. szeptember 13. 21:35
null

Egy menetrend szerinti, Londonból Prágába tartó Airbus A321XLR farokrésze a leszállás közben – egy elpattanás után – súrolta a futópályát. A Wizz Air UK járat törzsének egy része megrepedt, a szerencsének köszönhetően az utasok épségben megúszták a történteket – írja az Airportál

Néhány hónapon belül másodszor fordult elő landolás közben veszélyes helyet a Václav Havel repülőtéren 

– idézte fel az Index. Korábban is egy Wizz Air Airbus A321XLR repülőgép landolt hasonló módon, a gép mindössze hat hónapja volt forgalomban.

Nyitókép: Facebook

***

Összesen 3 komment

citromosParizer
2025. szeptember 13. 22:33
akkor ez nem lesz olcsó... egy kapitányi karrier valszeg véget ért
egyszeri
2025. szeptember 13. 22:00 Szerkesztve
A "súlyos" jelzőt milyen skálán kell értelmezni? Azt a balesetet amikor nincs túlélő hogyan nevezik a "szakértők"?
herden100
2025. szeptember 13. 21:59
Azta-a.
